Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Politika Dánové chtějí bránit Grónsko a snižovat životní náklady. V čem může být nová vláda inspirací?

Dánové chtějí bránit Grónsko a snižovat životní náklady. V čem může být nová vláda inspirací?

Mette Frederiksenová
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V Kodani se na tamější standardy dlouho nedařilo sestavit vládní koalici. Výsledný kabinet má ale poměrně ambiciózní program. Zatímco většina evropských vlád si v době rostoucích nákladů a ropného šoku kvůli krizi v Íránu neví příliš rady, Dánové chtějí k problémům přistoupit o poznání aktivněji.

Dánsko má novou vládu. Její skládání trvalo rekordně dlouho, protože sice opět vyhráli Sociální demokraté staronové premiérky Mette Frederiksenové, ale kvůli poklesu podpory neměli dostatek křesel pro složení většiny ani ve spolupráci s menšími levicovými stranami.

Jazýčkem na vahách se stalo středopravé uskupení Moderates. Šéf strany Lars Løkke Rasmussen, někdejší premiér a dosavadní ministr zahraničí, se po delším rozhodování nakonec přiklonil k Frederiksenové – ostatně spolupráce jim poslední roky šla docela hladce. Společně si vysloužili uznání za sebevědomý postoj vůči Donaldu Trumpovi a americkým snahám o převzetí Grónska.

Asertivní zahraniční politika bude jedním z důležitých bodů programu i jejich nového kabinetu. „Vláda bude nekompromisně hájit suverenitu království, jeho územní celistvost a právo na sebeurčení,“ stojí v programovém prohlášení. Frederiksenová dlouhodobě prosazuje, aby o osudu Grónska rozhodli sami jeho obyvatelé, nikoliv Washington – a ideálně ani Kodaň.

„Zlepšovat každodenní život“

Jinak ale program nese stopy po kompromisech. To je patrně dílem Rasmussena, který měl rozhodující pozici a v jednu fázi vyjednávání hrozil, že podpoří konkurenční pravicový blok. Vláda tak bude více levicová a zelená než ta předchozí, zasednou v ní kromě Sociálních demokratů a Moderates také Zelená levice a středolevé a sociálně liberální Radikale Venstre, nejradikálnější Rudo-zelená aliance ale zůstane mimo a menšinovému kabinetu bude pouze dodávat hlasy.

Z programu zmizel i jeden z nejvíce kontroverzních návrhů, se kterým před volbami přišli Sociální demokraté, a to (poměrně mírná) daň z bohatství, jež měla přinést peníze například do školství. Minimálně v jednom ohledu však může být Kodaň vzorem pro další evropské státy. K problému rostoucích životních nákladů, které nyní navíc zesilují i důsledky krize v Íránu, se vláda staví mimořádně aktivně. Zatímco třeba česká vláda jen opatrně sleduje ceny paliv, v Dánsku se chystají pomáhat ohroženým skupinám ráznějším způsobem.

Drahé potraviny chce vláda řešit mimo jiné tím, že oseká spotřební daň na jídlo na polovinu, v případě ovoce a zeleniny dokonce úplně. Chudším důchodcům bude měsíčně posílat v přepočtu přes tři tisíce korun. Pro mladé do 22 let zase plánuje zavést hromadnou dopravu zdarma. V dlouhodobějším horizontu by pak měla zajistit zcela bezplatnou zubařskou péči.

A z trochu jiného soudku. Na evropské poměry, kde se řeší války a krize, mají v Dánsku jedno specifické téma. V politických diskusích se hovoří o podmínkách prasat ve velkochovech. To se ovšem řeší dlouhodobě, dokonce se téma stalo náplní jednoho z dílů populárního seriálu Borgen.

V USA budou podzimní volby

Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

Názory

V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dánsko, postrach migrantů

Dánsku se v podstatě vyhýbá silný nástup krajní pravice. Jedním z důvodů je i to, že tamější imigrační systém patří k těm v Evropě nejvíce striktním, přestože jinak Skandinávie patří k velmi rozmanitým a sociálně smýšlejícím regionům.

V minulých letech se systém, kterým se chtějí inspirovat Britové, formoval právě pod vedením Sociálních demokratů, kteří v minulém období vládli v koalici s Moderates a pravicovým Venstre. Tvrdý přístup zůstane, i když kabinet zlevicověl a zezelenal.

Související

Trump si brousí zuby na Grónsko. Gróňané o něj ale nestojí. Ani o Dánsko

Karel Pučelík: Trump si brousí zuby na Grónsko. Gróňané o něj ale nestojí. Ani o Dánsko

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

Ruské útoky v Kyjevě
ČTK
ČTK
ČTK

Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.

Za EU by měl o ukončení ruské agrese na Ukrajině jednat německý kancléř Friedrich Merz a misi by měl vést na základě mandátu Evropské rady a komise, uvedl při odjezdu na summit zemí EU a západního Balkánu premiér Andrej Babiš (ANO). Pokračování konfliktu podle něj nebude dobré a současně je jasné, že ruský prezident Vladimir Putin je agresorem a americký prezident Donald Trump se soustředí na Blízký východ a řešení blokády Hormuzského průlivu.

„Za mne je to jednoznačně německý kancléř Merz, který by měl nějaký způsobem na základě mandátu rady a komise vést nějakou diplomatickou misi,“ prohlásil Babiš.

Spory o členství Ukrajiny v EU

Merz v dopise zaslaném do Bruselu v druhé polovině května navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem EU. Návrh podle pozorovatelů vyvolal diskusi mezi unijními lídry. Merz reagoval na žádost Ukrajiny o rychlé přijetí do evropského bloku. Plné členství a hlasovací práva v unii by Kyjev zatím podle Merzova návrhu dostat neměl. Slovenský premiér Robert Fico řekl, že tato iniciativa nemá v EU podporu.

Zvláštní status by Ukrajina podle Merze měla dostat vzhledem k její současné situaci. V únoru 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu, začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od druhé světové války. Přidružené členství by měla Ukrajina podle kancléře dostat také proto, že učinila velké pokroky v přístupových jednáních. Ukrajina podala přihlášku do EU jen několik dní po ruské invazi.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlouhodobě odmítá jakoukoli formu částečného či druhořadého členství své země v EU. Merz v dopise ale podle DPA napsal, že by zvláštní status byl silným politickým signálem. Rychlé přijetí jako plnohodnotného člena EU je totiž podle německého kancléře nerealistické. Staví se proti němu mimo jiné některé členské země.

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila

Rusko přiznalo pokles těžby ropy. Rafinerie brzdí odstávky po ukrajinských útocích

Zprávy z firem

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.

nst

Přečíst článek

Významná část Merzova návrhu se věnuje bezpečnostní politice. Ukrajina by měla svou zahraniční a bezpečnostní politiku plně navázat na unijní. Evropská sedmadvacítka by se pak na oplátku měla zavázat, že by pro Ukrajinu platil článek 42.7 smlouvy o Evropské unii o vzájemné obranné pomoci. To by byla podle kancléře „významná bezpečnostní garance“.

Kandidátských zemí na vstup do EU je nyní devět, jsou jimi vedle Ukrajiny také Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Moldavsko, Gruzie a Turecko. Potenciální kandidátskou zemí je Kosovo. Každá země je v jiné pozici. Například Černá Hora doufá, že by se mohla stát členem v roce 2028. Rozhovory s Tureckem, které požádalo o členství v roce 1987, dlouhodobě stagnují.

Související

Rusko přiznalo pokles těžby ropy. Rafinerie brzdí odstávky po ukrajinských útocích

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila
ČTK
nst
nst

Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.

Novak pokles vysvětlil neplánovanými odstávkami rafinerií kvůli údržbě. Důvod, proč k nim ruské rafinerie musejí přistupovat, ale neuvedl. Ukrajina přitom v posledních měsících zesílila útoky na ruskou rafinační infrastrukturu.

„Současná produkce je skutečně o něco nižší než na začátku roku,“ řekl Novak novinářům na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Podle něj za tím stojí několik rafinerií, které nyní procházejí neplánovanou údržbou.

„Přirozeně využíváme naši exportní infrastrukturu na maximum. Jakmile se rafinerie vrátí do plného provozu, produkce vzroste a vrátí se na předchozí úroveň,“ dodal vicepremiér.

Pokles o statisíce barelů denně

Podle Mezinárodní agentury pro energii klesla ruská těžba ropy v dubnu meziročně o 460 tisíc barelů denně a činila přibližně 8,8 milionu barelů denně.

Novak zároveň zdůraznil, že skupina OPEC+ podle něj dál hraje na světovém trhu s ropou důležitou roli, přestože ji opustily Spojené arabské emiráty. OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem.

„V každém případě OPEC a naše dohody, které prokázaly svou účinnost, pomáhají zmírňovat výkyvy a nestabilitu na globálních trzích,“ uvedl Novak.

Petrohradskému mezinárodnímu ekonomickému fóru se často přezdívá „ruský Davos“. Akce je považována za alternativu ke každoročnímu setkání politiků a podnikatelů ve švýcarském Davosu a patří k nejvýznamnějším mezinárodním akcím pořádaným Ruskem. Účastní se jí i prezident Vladimir Putin.

Letošní ročník se koná od 3. do 6. června. Podle organizátorů se ho má zúčastnit kolem 20 tisíc hostů z více než 130 zemí.

Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu

Ropa proudí přes Hormuz potají. Tankery vypínají identifikaci a mizí z radarů

Money

Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.

ČTK

Přečíst článek

Fórum slouží jako hlavní platforma pro setkávání ruských politiků, byznysmenů a zahraničních partnerů. Po odchodu většiny západních firem z ruského trhu po invazi na Ukrajinu se akce zaměřuje hlavně na země v Asii, Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

Spekulovalo se také o účasti bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera. Zatím se ale neobjevily zprávy, že by petrohradské fórum navštívil.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související