Česko přešlo z ruské ropy na tu z Ázerbájdžánu, ukazují statistiky
Odkud Česko bere ropu? Nejvíc (42 %) ropy dováží z Ázerbájdžánu, zatímco ruský podíl klesl podle statistik MPO pod deset procent.
Největším dovozcem ropy do Česka byl v loňském roce Ázerbájdžán, z něhož přiteklo přes 42 procent dovezené ropy. Skončilo tak dlouholeté postavení Ruska jako hlavního dodavatele ropy do Česka. Ruský podíl klesl na 7,7 procenta, více ropy přiteklo například i z Norska, Kazachstánu nebo Saúdské Arábie. K posunu přispělo zejména navýšení kapacity ropovodu TAL a jarní ukončení dodávek přes ropovod Družba. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).
Dovoz ropy vzrostl
Celkově bylo loni do Česka dovezeno více než 6,85 milionu tun ropy. Meziročně jde o nárůst o 5,5 procenta. Rusko bylo do předloňska tradičně největším dovozcem ropy do ČR. V roce 2024 měla ruská ropa podíl 42 procent, v dřívějších letech byl její podíl i nad 50 procent. Loni to bylo necelých osm procent, tedy 527 tisíc tun ropy. Šlo o dovoz zejména z prvních dvou měsíců roku. Na začátku loňského března byly dodávky ropovodem Družba zastaveny a dosud nebyly obnoveny.
Ázerbájdžán na prvním místě
Největším dodavatelem se stal loni se zhruba 42procentním podílem nově Ázerbájdžán. Ze země u Kaspického moře přiteklo 2,9 milionu tun ropy, meziročně o deset procent více. Podíl Ázerbájdžánu rostl i v předchozích letech, v roce 2024 činil téměř 40 procent.
Dodávky vzrostly i u dalších zemí. Druhým největším dovozcem bylo loni Norsko se zhruba pětinovým podílem. Jeho podíl přitom výrazně vzrostl – zatímco loni odtud přiteklo přes 1,43 milionu tun ropy, předloni to bylo jen 103 tisíc tun.
Na třetím místě byl Kazachstán s 18procentním podílem. Dovoz z Kazachstánu meziročně stoupl o 20 procent na 1,26 milionu tun.
Před Ruskem byla loni i Saúdská Arábie s přibližně desetiprocentním podílem. Šlo o 729 tisíc tun ropy, přičemž předloni se ze Saúdské Arábie nedováželo vůbec.
Družba končí, Česko spoléhá na TAL
S celkovým přesměrováním dovozu se změnilo i využívání ropovodů. Z ropovodu IKL, který vede z Německa a napojuje se na italský ropovod TAL, přiteklo více než 92 procent ropy. Zbytek tvořily dodávky z Družby, která je však více než rok mimo provoz.
Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z různých částí světa. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí kolem Kaspického a Černého moře, USA a Afriky. Po ukončení dodávek z Družby je nyní jediným zdrojem ropy pro Česko. Po loňském rozšíření může dodávat do ČR až osm milionů tun ropy ročně.
Krátké výpadky řešily zásoby
Vláda kvůli omezení dodávek z TAL na konci letošního března schválila půjčku 100 tisíc tun ropy z nouzových zásob pro rafinerie Orlen Unipetrol, což odpovídá zhruba čtyřem dnům provozu.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že šlo o plánované údržbové práce. Podle Seznam Zprávy byl ale ropovod pět dnů mimo provoz kvůli poškození elektrického vedení. Česko během té doby čerpalo ropu ze zásobníků v Německu. V současnosti už je ropovod opět v provozu.
Ceny ropy rostou
Ceny ropy na světových trzích v důsledku konfliktu na Blízkém východě výrazně vzrostly. Z regionu směřuje do světa kolem 27 procent globální produkce ropy, zejména do Asie. Závislost Česka na této oblasti je sice nízká, výpadky na globálním trhu však zdražují ropu i pro české odběratele.
