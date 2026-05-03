Sedm zemí se dohodlo, že v červnu zvýší těžbu ropy. Spojené arabské emiráty mezi nimi nejsou
Sedm zemí ze skupiny OPEC+ se podle očekávání dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně. Informovala o tom Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).
Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem. Zvýšení kvót je spíše symbolické, protož dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem, upozorňují agentury Reuters a Bloomberg.
Dohoda se týká Saúdské Arábie, Ruska, Iráku, Kuvajtu, Kazachstánu, Alžírska a Ománu. Tyto členské země ke zvýšení kvót přikročily i v předchozích dvou měsících. Tehdy byly součástí dohody rovněž Spojené arabské emiráty (SAE), ty však od 1. května kartel OPEC i skupinu OPEC+ opustily.
Skupina OPEC+ má po odchodu Spojených arabských emirátů 21 členů. V posledních letech se však měsíční rozhodnutí o těžebních limitech týkala pouze sedmi výše zmíněných zemí a SAE, píše agentura Reuters.
Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu.
Kvóta Saúdské Arábie, která je největším producentem ropy ve skupině OPEC+, se v červnu zvýší o 62 tisíc barelů denně na 10,291 milionu barelů denně. V březnu přitom země těžila pouze 7,76 milionu barelů denně. Válka Spojených států a Izraele s Íránem totiž vedla k ochromení dopravy v Hormuzském průlivu, který je klíčovou cestou pro dodávky ropy z Perského zálivu.
Podle analytiků má dnešní dohoda signalizovat připravenost skupiny OPEC+ zvýšit dodávky, jakmile válka skončí, a zároveň ukázat, že skupina i po odchodu SAE funguje obvyklým způsobem. „Ačkoli na papíře se těžba zvyšuje, skutečný dopad na fyzické dodávky zůstává velmi omezený kvůli situaci v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik Jorge Leon ze společnosti Rystad.
