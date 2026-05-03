Sedm zemí se dohodlo, že v červnu zvýší těžbu ropy. Spojené arabské emiráty mezi nimi nejsou

Sedm zemí ze skupiny OPEC+ se podle očekávání dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně. Informovala o tom Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).

Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem. Zvýšení kvót je spíše symbolické, protož dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem, upozorňují agentury Reuters a Bloomberg.

Dohoda se týká Saúdské Arábie, Ruska, Iráku, Kuvajtu, Kazachstánu, Alžírska a Ománu. Tyto členské země ke zvýšení kvót přikročily i v předchozích dvou měsících. Tehdy byly součástí dohody rovněž Spojené arabské emiráty (SAE), ty však od 1. května kartel OPEC i skupinu OPEC+ opustily.

Skupina OPEC+ má po odchodu Spojených arabských emirátů 21 členů. V posledních letech se však měsíční rozhodnutí o těžebních limitech týkala pouze sedmi výše zmíněných zemí a SAE, píše agentura Reuters.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Kvóta Saúdské Arábie, která je největším producentem ropy ve skupině OPEC+, se v červnu zvýší o 62 tisíc barelů denně na 10,291 milionu barelů denně. V březnu přitom země těžila pouze 7,76 milionu barelů denně. Válka Spojených států a Izraele s Íránem totiž vedla k ochromení dopravy v Hormuzském průlivu, který je klíčovou cestou pro dodávky ropy z Perského zálivu.

Podle analytiků má dnešní dohoda signalizovat připravenost skupiny OPEC+ zvýšit dodávky, jakmile válka skončí, a zároveň ukázat, že skupina i po odchodu SAE funguje obvyklým způsobem. „Ačkoli na papíře se těžba zvyšuje, skutečný dopad na fyzické dodávky zůstává velmi omezený kvůli situaci v Hormuzském průlivu,“ uvedl analytik Jorge Leon ze společnosti Rystad.

Ještě pár týdnů a luxusní vozy mohou mít problém. Válka v Íránu ohrožuje výrobu motorových olejů

Globální nedostatek základních olejů začíná dopadat i na majitele luxusních automobilů. Analytici a oborové organizace varují, že pokud se konflikt s Íránem protáhne, zásoby pro náročná auta mohou během krátké doby dojít. Upozornil na to web CNBC.

Hlavním problémem je narušení dopravy v Hormuzském průlivu. Mezinárodní energetická agentura situaci označila za „největší hrozbu pro energetickou bezpečnost v historii“. Dopady se přitom netýkají jen ropy, ale zasahují i další suroviny, včetně základních olejů

Ty tvoří základ pro výrobu vysoce výkonných maziv používaných v motorových olejích i průmyslových kapalinách. Zásadní roli hrají zejména oleje skupiny III a IV, například polyalfaolefiny (PAO), které jsou klíčové pro syntetická maziva v automobilovém průmyslu. Právě tyto produkty jsou nezbytné i pro luxusní vozy, protože odolávají extrémním teplotám, vysokým otáčkám i tlaku.

Region Perského zálivu přitom zajišťuje až pětinu světové kapacity výroby těchto olejů. Podle údajů společnosti Argus Media, kterou cituje CNBC, pocházelo loni 72 procent dovozu olejů skupiny III do Evropy a 47 procent do Spojených států právě z tohoto regionu.

Ceny na rekordu

V posledních týdnech ceny základních olejů prudce vzrostly a dosáhly rekordních hodnot. V severní Evropě se ceny olejů skupiny III od začátku konfliktu s Íránem zvýšily téměř o 100 procent.

Za růstem cen stojí nejen omezení dopravy v Hormuzském průlivu, ale také poškození zařízení na převádění plynu do kapalné podoby společnosti Shell v Kataru při íránských raketových útocích či vyhlášení vyšší moci producenty v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech. K situaci přispěla i Jižní Korea, která zavedla exportní limity na rafinované ropné produkty, aby ochránila domácí zásoby.

Podle expertů se prudký růst cen nevyhne konečným zákazníkům. „Tyto historické nárůsty cen někdo zaplatí – a náklady se přenesou na ceny finálního maziva i na jeho zákazníka,“ uvedla analytička Gabriella Twining ze společnosti Argus Media. Pokud se situace nezlepší, zásoby se mohou vyčerpat během jednoho měsíce, což by vedlo k omezení výroby maziv.

Ekonom Rico Luman z banky ING varuje, že současný tlak na ropný trh a silná závislost na Asii a Blízkém východě povede k nedostatku dodávek. Dodací lhůty se mohou prodlužovat a ohrozit plynulé zásobování.

Na problémy upozorňuje i Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA), podle níž pochází zhruba 44 procent dodávek základových olejů do Spojených států z Perského zálivu. Organizace očekává, že trh zůstane pod tlakem minimálně do roku 2027 a náklady v celém dodavatelském řetězci porostou.

Odvětví podle ní čelí kombinaci několika negativních faktorů – výpadkům dodávek z Perského zálivu, omezené produkci v Jižní Koreji a přesunu části výroby do paliv. Situaci navíc může zhoršit blížící se hurikánová sezona v USA, která by mohla dále omezit výrobní kapacity a prohloubit napětí na trhu.

Mořský zdroj energie bude zásobovat Kanárské ostrovy, aby nepotřebovaly tolik ropy

První elektrárna na světě umístěná na širém moři, která využívá rozdílu mezi teplotou hladiny a chladem mořských hlubin, prochází dokončovacími pracemi u Kanárských ostrovů. Ukazuje, že z přehlížené energetické technologie se v posledních letech díky vylepšeným technologiím stává zajímavý zdroj.

Na Kanárských ostrovech, patřících ke Španělsku, se rozbíhají ambiciózní projekty, které využívají geotermální teplo pro získávání obnovitelné energie. Mají snížit závislost této oblíbené turistické destinace na drahém dovozu ropy. K provozům na pevnině nyní přibyl obdobný zdroj i na moři. Oproti slunečním panelům nebo větrným turbínám má tu výhodu, že pracuje neustále, ve dne i v noci, bez ohledu na počasí.

Britská společnost Global OTEC oznámila, že u pobřeží ostrova Gran Canaria instalovala základní část unikátní plovoucí platformy pro takzvanou oceánskou konverzi termální energie (OTEC). Tedy pro elektrárnu, která k získání energie využívá rozdíly v teplotě mořské vody na hladině a hluboko pod ní.

Koloběh z hlubin

Jde vlastně o obdobu pozemních geotermálních elektráren.

Klasická pozemní geotermální elektrárna využívá horkou vodu (v některých končinách rovnou páru) z podzemí, obvykle z hloubky jednoho až pěti kilometrů, kde se nacházejí horké horniny. Pomocí vrtů se horká voda pod vysokým tlakem vyvede na povrch a při snížení tlaku se změní v páru. Některé provozy využívají tuto páru rovnou k zásobování okolních domů, výrobních závodů nebo třeba bazénů teplem. Ale její zužitkování pro získání elektřiny nabízí ještě širší možnosti.

Pára z hlubin totiž může pohánět turbínu a následně generátor, který vytváří elektřinu. Pokud voda z podzemí není dostatečně horká, předá na povrchu v tepelném výměníku své teplo nejdříve vhodné pracovní kapalině, která se i při nižší teplotě přemění v páru. Ta pak pohání turbínu, ochladí se, a tím se zase zkapalní. Jinými vrty se ochlazená voda zase vrací do podzemí, aby udržela tlak v ložisku.

U elektráren na moři technologie OTEC funguje trochu jinak. Využívá tepla povrchové vody, které se předává pracovní kapalině s nízkým bodem varu. Ta se změní v páru pohánějící turbínu. Studená voda vytažená z hloubky asi kilometru následně páru ochladí, změní v kapalinu a cyklus může začít nanovo.

Ověřovací projekt za tři a půl milionu eur

Elektrárny, které využívají termální energii moře, už existují, ale při pobřeží. Musí tedy k sobě studenou vodu, nabranou v hloubce daleko od pobřeží, čerpat dlouhým potrubím vedeným podél mořského dna. Což se prodraží.

Plošina na volném moři by měla být efektivnější, protože má potřebnou hloubku přímo pod sebou.

Nyní konstruktéři nasadili na plošinu u Kanárských ostrovů vertikální potrubí pro odběr mořské vody. To je podle nich nejsložitější fáze projektu, protože potrubí musí odolat nestálým podmínkám otevřeného moře při zachování přímého spojení s hlubinným zdrojem studené vody.

Potrubí, kterým se z mořských hlubin čerpá velmi chladná voda na plovoucí plošinu, kde bude využita pro kondenzaci pracovní kapaliny při získávání energie.

Mořská plošina je součástí většího ověřovacího projektu v hodnotě 3,5 milionu eur, který je hrazený z vědeckého rozpočtu Evropské unie. Zařízení je zatím spíše experimentální. „Tímto okamžikem se posouváme z kontrolovaného prostředí do reálného světa,“ komentoval Dan Grech, zakladatel a generální ředitel společnosti Global OTEC.

Nové zařízení má ověřit funkčnost plošiny na otevřeném moři a ideálně i prokázat efektivitu tohoto způsobu získávání elektřiny. Další podobná elektrárna má být postavena na Havaji. Společnost Global OTEC tvrdí, že mořské elektrárny, stavěné na modulovém principu, by měly být schopny nahradit výkon asi 25 gigawattů ze současných fosilních zdrojů.

Nadějné vyhlídky

Jak konstatuje časopis The Economist, dnes pochází z geotermálních zdrojů méně než jedno procento globální (i americké) energie. Vědci z Princetonské univerzity však předpovídají, že technické inovace umožní, aby široce dostupná geotermální energie mohla do roku 2050 v USA produkovat dokonce téměř trojnásobek současného výkonu tamních jaderných elektráren (které v současnosti dodávají zhruba 20 procent elektřiny v Americe).

Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že do roku 2035 by kumulativní investice do geotermální energie globálně mohly dosáhnout jednoho bilionu dolarů, což je velký skok oproti jedné až dvěma miliardám dolarů investovaným v roce 2024.

Podle rozborů mezinárodního týmu vedeného Rolandem Hornem ze Stanfordovy univerzity tento skok umožňují nové technologie, které zejména dovolují rychlejší vrtání do hlubin.

Pokud obdobné postupy vstoupí i na moře, mohou být jejich výsledky ještě lepší.

