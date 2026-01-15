„Vance nás nenávidí.“ Jednání o Grónsku odhalilo hluboký rozkol mezi USA a Evropou
Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Jednání se však uskutečnila také za účasti viceprezidenta J. D. Vance, jehož zapojení vyvolalo obavy na evropské straně. Podle diplomatických zdrojů je právě Vance v Evropě vnímán jako tvrdý kritik Evropské unie a transatlantických vztahů a má výrazný vliv na prezidenta Trumpa.
„Vance není spojenec“
Deset evropských ministrů a úředníků, kteří pro server Politico hovořili anonymně, uvedlo, že Vance nepovažují za spojence – ani v otázce Grónska, ani obecně v rámci vztahů mezi Evropou a USA.
„Vance nás nenávidí,“ řekl jeden z evropských diplomatů. Jeho účast na jednáních podle něj vyslala znepokojivý signál. „On je ten tvrďák. To, že tam je, hodně vypovídá a myslím, že je to pro výsledek negativní.“
Prezident Trump opakovaně uvedl, že chce Spojeným státům zajistit „vlastnictví“ Grónska z důvodů národní bezpečnosti a že cíle hodlá dosáhnout buď jednáním, nebo jinými prostředky.
Podle evropských představitelů je v sázce více než jen osud ostrova s přibližně 57 tisíci obyvateli. Tvrdá rétorika z Washingtonu znepokojila spojence USA v NATO a Dánsko varovalo, že by případné porušení jeho suverenity mohlo vážně poškodit poválečnou západní alianci.
Středeční jednání podle účastníků, které cituje server Politico, proběhla bez otevřené eskalace. Americká strana vystupovala přímo, jednání však neskončila žádnou dohodou. Obě strany se shodly na pokračování dialogu a na vytvoření pracovní skupiny, která má prověřit možnosti dalšího postupu.
Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.
Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci
Názory
Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.
Zásadní neshody přetrvávají
Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen po jednání uvedl, že zásadní neshody přetrvávají. „Nebylo to tak úspěšné, že by naši američtí kolegové řekli: ,Promiňte, bylo to nedorozumění, vzdáváme se svých ambicí,‘“ uvedl. „Zjevně tu existuje neshoda.“
„Prezident má přání Grónsko ovládnout,“ dodal Rasmussen. „Jakékoli myšlenky, které by nerespektovaly územní celistvost Dánského království nebo právo grónského lidu na sebeurčení, jsou pro nás zcela nepřijatelné. A shodneme se na tom, že se neshodneme.“
Bílý dům zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení, proč by Spojené státy měly usilovat o kontrolu nad Grónskem. Komentář agentury Bloomberg, který přebíráme, upozorňuje, že americké ambice vůči arktickému ostrovu postrádají ekonomické i bezpečnostní opodstatnění a mohou Spojeným státům i NATO spíše uškodit.
Bloomberg: Trumpova snaha ovládnout Grónsko nedává smysl
Názory
Bílý dům zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení, proč by Spojené státy měly usilovat o kontrolu nad Grónskem. Komentář agentury Bloomberg, který přebíráme, upozorňuje, že americké ambice vůči arktickému ostrovu postrádají ekonomické i bezpečnostní opodstatnění a mohou Spojeným státům i NATO spíše uškodit.
Evropské diplomaty nadále znepokojují výroky amerického prezidenta i jeho spojenců. Pozornost vyvolaly i příspěvky zveřejněné Bílým domem na sociálních sítích, včetně snímku, na němž Trump hledí z Oválné pracovny na mapu Grónska, zatímco za ním stojí viceprezident Vance.
V Bruselu i dalších evropských metropolích převládá skepse ohledně možnosti dohody. Spojené státy už dnes mají na základě platných dohod široký přístup ke Grónsku pro vojenské účely. Změna suverenity ostrova však zůstává pro Dánsko nepřekročitelnou hranicí.
„Američané už teď mohou mít v podstatě všechno, co chtějí,“ uvedl jeden z diplomatů. „Jediné, co Dánsko dát nemůže, je souhlas s tím, že se Grónsko stane americkým.“