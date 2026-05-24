Zelenskyj odmítl německý plán pro Ukrajinu. V EU nechce být bez hlasu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl německý návrh, podle kterého by Ukrajina mohla získat přidružené členství v Evropské unii. Podle textu serveru Politico by takový model Kyjevu sice přinesl některé výhody, zároveň by ale Ukrajinu ponechal uvnitř evropského bloku bez plnohodnotného hlasu.
„Bez Ukrajiny nemůže existovat úplný evropský projekt a místo Ukrajiny v Evropské unii musí být také úplné – plné a rovnocenné,“ uvedl Zelenskyj v příspěvku na síti X.
Ukrajinský prezident zdůraznil, že Kyjev chce pokračovat v plnohodnotných přístupových jednáních. Za důležité označil otevření vyjednávacích oblastí, smysluplný pokrok v rozhovorech i práci „na sto procent“ pro bezpečnost a ukrajinské občany.
Návrh na přidružené členství prosazuje německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj by Ukrajina mohla získat zvláštní status, který by jí umožnil účastnit se například jednání Evropské komise a Evropské rady.
Postupný přístup k rozšiřování Evropské unie ve čtvrtek podpořila také předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola. Kandidátské země by podle ní mohly na cestě k plnému členství získat přístup k jednotnému trhu, celní unii, roamingovému prostoru nebo programům Erasmus a Horizont.
Zelenskyj ale takový model odmítá jako nedostatečný. V dopise evropským lídrům podle agentury Reuters zdůraznil, že Ukrajina rychle pokračuje v reformách potřebných pro plné členství v EU. Zároveň připomněl, že Kyjev podle něj brání před ruskou agresí celý sedmadvacetičlenný blok.
„Bráníme Evropu – plně, ne částečně a ne polovičatými opatřeními,“ uvedl podle Reuters Zelenskyj v dopise. „Bylo by nespravedlivé, aby Ukrajina byla v Evropské unii, ale zůstala bez hlasu,“ dodal.
Dopis Zelenskyj adresoval předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi, předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a kyperskému prezidentovi Nikosi Christodulidisovi, jehož země nyní vykonává rotující předsednictví v Radě.
Ukrajina podala žádost o členství v Evropské unii krátce po začátku ruské invaze v únoru 2022. Oficiální status kandidátské země získala o několik měsíců později a přístupová jednání začala v roce 2024.