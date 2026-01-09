Nový magazín právě vychází!

Když spojenectví nestačí. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?

Nuuk
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Grónsko je důležité pro bezpečnost Spojených států, a proto udělá všechno pro to, aby ostrov získal. Kvůli tomuto cíli se nebojí udělat velkou mezinárodní roztržku – a dokonce ohrozit dosavadní mezinárodní řád založený na spolupráci v NATO. Logika jeho jednání při detailnějším pohledu pokulhává.

Americký zájem o největší ostrov světa není ničím novým. Nápady na získání území se objevují už od druhé poloviny devatenáctého století. Nabídku na odkoupení Dánsku zaslala už administrativa demokrata Harryho Trumana těsně po druhé světové válce. Už tehdy Američané neúspěšně argumentovali „nepostradatelností pro bezpečnost“.

To bylo před osmdesáti lety. I když se USA nepodařilo Grónsko získat, jejich bezpečnostní situace ohrožena nebyla. Truman ani žádný jeho nástupce nedělal kolem ledového ostrova velký poprask, a už vůbec neohrožoval důležité spojenecké vazby. Proč to doteď šlo, ale najednou je třeba vyhrožovat invazí?

Americký prezident Donald Trump

Trumpův manuál moci ve Venezuele, kterému rozumí Putin i Zelenskyj

Názory

Trump nezačal vyjednávání u stolu, ale u vrtulníku. Noc. Caracas ztichne. A potom se stane to, co si většina lidí nedovolí ani vyslovit: Donald Trump nechá zajmout Nicoláse Madura a odvézt ho do Spojených států. Trump pak pronese větu, která vymaže všechny nuance: Spojené státy jsou „v čele“, dokud nedojde k předání moci.

Radim Pařík

Přečíst článek

USA a Dánsko – vzoroví partneři?

Klíčovým faktem v celé této taškařici je skutečnost, že ostrov náleží Dánsku. Skandinávské království je americkým partnerem v NATO, a to nejen na papíře, ale chová se skutečně jako vstřícný a velkorysý spojenec. Jak připomíná deník The Guardian, aktuální smlouvy dávají americké armádě slušnou porci svobody.

Už od roku 1951 mohou Američané zřizovat a provozovat vojenské základny na území Grónska. V roce 2004 smlouvu potvrdila i místní vláda, která přímo specifikovala, že Američané mohou ubytovávat personál a „provozovat přistání, vzlety, kotviště, přístaviště, pohyb a provoz lodí, letadel a plavidel“. Toho armáda využívá vrchovatě, na severozápadě mají základnu Pituffik Space Base, kde v době studené války sloužilo až deset tisíc lidí.

Protesty proti Trumpovi v Grónsku ČTK

Pro Dánsko a Grónsko je situace taktéž výhodná, protože Američané investují do infrastruktury a dávají práci několika stovkám místním. K tomu zajišťují bezpečnost v regionu, o který se může zajímat Rusko i Čína.

Dánsko se navíc s administrativou Joe Bidena dohodlo na rozšířeném přístupu americké armády k jejich základnám na území země. Podobné vazby mají USA i s dalšími skandinávskými státy. Američané tedy mohou vojensky operovat nejen v Grónsku, ale i v samotném Dánsku. Kde je tedy problém?

Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu

Dalibor Martínek: Kdo zastaví Trumpa? Evropa na to nemá sílu

Názory

Celá Evropa hledí na konání Donalda Trumpa s otevřenou pusou. Únos venezuelského prezidenta, teď apetit na Grónsko. Možná na Kolumbii nebo Mexiko. Co se to děje? Byli jsme tady na Západě jeden tým, strážci západních hodnot a hybatelé civilizace, demokracie. A najednou Trump vlítne s bandou hrdlořezů do nezávislého státu a unese tamního prezidenta.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Končí éra spolupráce? Vrací se velmocenské handlování?

Trumpovo jednání dává smysl pouze v jednom případě – pokud už Dány za své spojence nepovažuje nebo tak brzy hodlá učinit. V poslední době americký prezident často hovoří v tónu, který je jako vystřižený z doby imperiální velmocenské politiky se sférami vlivu. A nejen hovoří, Venezuela je toho příkladem. Trump své nápady obhajuje lživými argumenty. V případě Grónska například tím, že je „pokryté ruskými a čínskými loděmi všude kolem,“ což žádná data nepotvrzují.

Prezident svým nátlakem vrací svět krůček po krůčku do temných dob, kdy si státy nebyly ani formálně rovnocenné a s jejich obyvateli se handlovalo jako s houskami na krámě. Doba, kdy si šlo koupit kus země i s lidmi, je dávno pryč. I Dánsku, které se ve své koloniální historii také dvakrát nevyznamenalo, je jasné, že o osudu Grónska musí rozhodnout Gróňané.

Americká administrativa dává všanc relativně fungující systém, který udržel Západ v míru a spolupráci. Trump se dokonce nechal slyšet, že nevěří, že by mu spojenci z NATO přišli v případě potřeby na pomoc. Historie v tomto případě mluví jasně. Slavný článek 5 byl aktivován pouze jednou – a to na pomoc Američanům. Spojenci je následovali do problematické války v Iráku. Včetně Dánska.

Bylo by ironií, pokud by se NATO v historicky druhém případě muselo bránit útoku člena NATO.

Budapešť proti Bratislavě: Benešovy dekrety předmětem sporu v EU

EU, ilustrační foto
iStock
ČTK
ČTK

Úřad slovenské vlády uvedl, že plně respektuje postup hlavní poradkyně maďarského premiéra Katalin Sziliové, která se obrátila na Evropskou komisi kvůli novele slovenského trestního zákoníku. Novela hrozí až půlročním vězením za zpochybňování takzvaných Benešových dekretů, které po druhé světové válce v Československu mimo jiné omezily majetková práva německé a maďarské menšiny.

Kvůli novele, kterou v prosinci podepsal prezident Peter Pellegrini, se chce slovenská opozice obrátit na ústavní soud. Budapešť vyzvala Brusel, aby zakročil, protože slovenský zákon „útočí na základy evropského právního systému“ a omezuje právo na svobodu projevu. Kriminalizace kritiky je podle poradkyně premiéra Viktora Orbána nepřiměřená a nedemokratická, napsal server Hungary Today.

„Pokud mezi dobrými sousedy vznikne otázka, zda vnitrostátní předpis jednoho z nich je, anebo není v souladu s právem Evropské unie, existují mechanismy k vyřešení takové otázky. Předmětem rozdílného výkladu je slovenská novelizace trestního zákona upravující popírání uspořádání vztahů po druhé světové válce. Úřad vlády vidí opodstatněnost změny trestního zákona, ale v plném rozsahu respektuje postup hlavní poradkyně maďarského premiéra, která se obrátila na Evropskou komisi, aby novelu posoudila,“ stojí ve stanovisku slovenské vlády.

Petr Fiala

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

ČTK

Přečíst článek

„Svobodná debata o činech historického významu“

V otevřeném dopise, zveřejněném také na sociálních sítích, poradkyně maďarského premiéra vyzývá Brusel, aby zakročil. Novela je podle ní v očividném rozporu s článkem 11 listiny základních práv EU, který zaručuje svobodu projevu a informací. V demokracii musí být možná svobodná debata o činech historického významu - a hodnocení Benešových dekretů je nepochybně věcí veřejného, vědeckého a společenského zájmu v celé Evropě, argumentuje Sziliová ve výzvě určené předsedkyni EK Ursule von der Leyenové.

Sziliová odkazuje také na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Podle článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech požívá svoboda projevu zvláštní ochrany, pokud jde o vyrovnávání se s minulostí a odpovědnost státu. Štrasburský soud už několikrát jasně uvedl, že stát nemůže vynucovat „historickou pravdu“ prostřednictvím trestního práva, připomněla Orbánova hlavní poradkyně.

Vyjádřila obavy také z vágního znění zákona. To, že kritika se má trestat bez jasných definic, Sziliová považuje za porušení zásad právní jistoty a předvídatelnosti, což je v rozporu se zavedenou praxí Soudního dvora EU.

Friedrich Merz a Markus Söder

V Německu se schyluje k dalšímu sporu v rámci vládní koalice

Politika

Německá vládní konzervativní unie CDU/CSU chce snížit daně a i jinými způsoby ulevit podnikům. Na tiskové konferenci se na tom shodli kancléř a předseda CDU Friedrich Merz a bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v německé vládní koalici. Sociální demokraté (SPD) daňové plány konzervativních stran totiž odmítají a navrhují naopak třeba vyšší dědickou daň.

ČTK

Přečíst článek

Sziliová také varovala, že hrozba trestního postihu nejspíš bude mít zastrašující účinek na občany a povede k plíživé autocenzuře. To nejen porušuje základní práva občanů, ale v konečném důsledku to podkopává celý demokratický veřejný diskurz. Celkově jde o jasné porušení základních hodnot zakotvených v článku 2 smlouvy o EU, mezi které patří zejména pluralismus, respekt k lidským právům a právní stát, dodala.

Evropská unie může zůstat důvěryhodným společenstvím hodnot pouze tehdy, bude-li důsledně a bez výjimky prosazovat své základní principy ve všech členských státech, zdůraznila Orbánova spolupracovnice.

S novelou trestního zákoníku přišla slovenská vládní koalice premiéra Roberta Fica.

V Německu se schyluje k dalšímu sporu v rámci vládní koalice

Friedrich Merz a Markus Söder
ČTK
ČTK
ČTK

Německá vládní konzervativní unie CDU/CSU chce snížit daně a i jinými způsoby ulevit podnikům. Na tiskové konferenci se na tom shodli kancléř a předseda CDU Friedrich Merz a bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v německé vládní koalici. Sociální demokraté (SPD) daňové plány konzervativních stran totiž odmítají a navrhují naopak třeba vyšší dědickou daň.

„Chci využít prostor, který v rozpočtu máme, abych co nejdříve ulevil podnikům, obzvlášť těm středostavovským,“ řekl Merz na tiskové konferenci v klášteře Seeon, kde poslední tři dny jednali poslanci strany CSU. CDU a CSU jsou sesterské strany, CSU kandiduje jen v Bavorsku, CDU ve zbytku Německa.

„Ceny energií jsou pořád příliš vysoké, náklady na byrokracii v Německu jsou stále příliš vysoké, náklady na práci jsou stále příliš vysoké a daně jsou v Německu příliš vysoké. O tom musíme se sociálními demokraty mluvit,“ dodal s odkazem na koaličního partnera kancléř.

CDU a CSU chtějí hospodářství podpořit hlavně snížením podnikových daní a CDU například i snížením daně z příjmu u nižších a středních výdělků. SPD naopak v daňové oblasti hodlá prosadit vyšší zdanění mimořádně velkých dědictví. Předseda CSU Söder to dnes rezolutně odmítl. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v koaliční vládě, která vzešla z loňských předčasných voleb. Cíl vládních stran je sice stejný, tedy nastartovat churavějící německé hospodářství, liší se ale v prioritách.

Merz dnes připustil, že nebude lehké dospět s koaličním partnerem ke kompromisu. Zároveň ale dodal, že si je jist, že se kompromis nakonec najít podaří. Letošní rok totiž podle něj bude rozhodující pro úspěch vlády i blahobyt Německa.

Petr Fiala

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

ČTK

Přečíst článek

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Politika

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.

ČTK

Přečíst článek

