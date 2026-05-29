Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit
V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.
Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.
Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.
Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.
Trumpova podpora znamená vše
Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.
Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.
Kdo získá střed?
Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.
Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.
MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.