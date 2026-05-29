Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

Karel Pučelík
V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.

Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.

Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.

Trumpova podpora znamená vše

Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.

Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.

Kdo získá střed?

Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.

Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.

MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.

DRFG posiluje v Maďarsku, kupuje obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze

Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio ve střední Evropě. Nově kupuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze, které nabízí téměř 19 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch a dosahuje obsazenosti 95 procent. Akvizice navazuje na předchozí investice skupiny v regionu CEE.

Investiční skupina DRFG pokračuje v expanzi na trzích střední a jihovýchodní Evropy. Do svého realitního portfolia nově zařazuje obchodní centrum Korzó v maďarské Nyíregyháze. Centrum disponuje téměř 19 tisíci metry čtverečními pronajímatelných prostor a aktuálně zahrnuje přibližně 50 obchodů a provozoven. Míra obsazenosti dosahuje 95 procent.

Druhá přímá investice DRFG v Maďarsku

Akvizice představuje další krok v dlouhodobé strategii skupiny DRFG, která chce upevňovat svou pozici na perspektivních trzích střední a jihovýchodní Evropy a zároveň dále diverzifikovat své realitní portfolio.

Retailové centrum v Rijece

Miliardová investice u moře: DRFG vstupuje na chorvatský realitní trh

Reality

Silná turistická sezóna, rostoucí maloobchod a stabilní výnos. Právě tyto faktory stojí za první chorvatskou akvizicí DRFG, která v Rijece koupila nákupní centrum ZTC za více než miliardu korun.

pej

Přečíst článek

„Maďarsko patří mezi trhy, na kterých chceme dlouhodobě posilovat. Korzó je stabilní retailové aktivum v zavedené lokalitě s vysokou návštěvností, vyváženým nájemním mixem a zajímavým potenciálem pro další aktivní asset management. Tato akvizice je v souladu s naší strategií zaměřenou na kvalitní komerční nemovitosti s dlouhodobou investiční hodnotou,“ uvedl Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.

Na území Maďarska jde o druhou přímou investici skupiny DRFG do komerční nemovitosti. Navazuje na nákup kancelářské budovy Bartók Ház v Budapešti v roce 2025.

Korzó denně navštíví kolem deseti tisíc lidí

Obchodní centrum Korzó bylo otevřeno v roce 2008 a patří mezi klíčové regionální obchodní uzly severovýchodního Maďarska. Tvoří ho dvě budovy o čtyřech nadzemních podlažích a nabízí téměř 640 parkovacích míst.

Denně centrum navštíví přibližně deset tisíc lidí. Nájemní mix tvoří mezinárodní řetězce i lokální značky, mezi nimi například Spar, dm, Hervis, New Yorker, Douglas, Pepco, KIK nebo Deichmann.

Rozvoj centra zajistí TriGranit

Na dalším rozvoji obchodního centra se bude podílet společnost TriGranit, která je od roku 2024 součástí skupiny DRFG. Pro skupinu zajišťuje development a asset management v oblasti nemovitostí. Prodávajícím je společnost UNIVERSALE International Realitäten GmbH.

Skupina spravuje aktiva za více než 27 miliard korun

Akvizice centra Korzó navazuje na předchozí investiční aktivity DRFG v regionu CEE a dále rozšiřuje mezinárodní realitní portfolio skupiny. DRFG aktuálně působí v osmi evropských zemích a spravuje realitní aktiva v celkové hodnotě přesahující 27 miliard korun.

Vedle Maďarska skupina investovala také do nákupního centra Rijeka v Chorvatsku. Právě Chorvatsko patří společně s Maďarskem, Českou republikou, Slovenskem a Polskem mezi klíčové investiční regiony skupiny.

DRFG chystá další akvizici v Chorvatsku

Skupina zároveň avizuje další expanzi v Chorvatsku. V příštích dnech plánuje oznámit novou akvizici, která má svým objemem výrazně převýšit aktuální maďarskou transakci.

Konec plošných dotací. Nová zelená úsporám nabídne půjčky až 2 miliony, peníze zdarma zůstanou jen ohroženým domácnostem

Stát mění Novou zelenou úsporám z dotačního programu hlavně na systém bezúročných úvěrů. Majitelé rodinných domů si budou moci na komplexní renovaci půjčit až dva miliony korun, SVJ a bytová družstva až 750 tisíc korun na byt. Přímé dotace zůstanou jen nízkopříjmovým domácnostem v NZÚ Light, které mohou získat až 400 tisíc korun.

Program Nová zelená úsporám se od letoška zásadně mění. Místo plošných dotací pro většinu domácností bude stát podporovat renovace hlavně prostřednictvím bezúročných úvěrů. Úroky za žadatele zaplatí stát, respektive Státní fond životního prostředí ČR je bude kompenzovat zapojeným bankám a stavebním spořitelnám. Model už dříve představilo ministerstvo s tím, že má program stabilizovat a zapojit do renovací více soukromých peněz.

Na komplexní renovaci rodinného domu bude možné podle dnešního oznámení čerpat bezúročný úvěr až dva miliony korun. U bytových domů má podpora dosáhnout až 750 tisíc korun na jeden byt. Žadateli budou u rodinných domů vlastníci, u bytových domů společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Na co půjde úvěr použít

Bezúročné úvěry mají sloužit na komplexní i dílčí renovace. Program uvádí zejména zateplení, výměnu nevyhovujícího zdroje tepla, instalaci obnovitelných zdrojů energie, chytré větrání s rekuperací nebo úsporný ohřev vody. U bytových domů se podpora vztahuje také na fotovoltaiku, zelené střechy, využití tepla z odpadní vody či systémy na dešťovou a šedou vodu.

Splatnost úvěrů se má podle ministerstva lišit podle typu domu a rozsahu renovace, a to od deseti do 25 let. Už březnové představení nové etapy NZÚ počítalo s tím, že bezúročné financování bude možné splácet až 25 let a banky začnou úvěry nabízet od září 2026.

NZÚ Light: přímé dotace jen pro ohrožené domácnosti

Výjimkou z nového úvěrového modelu zůstane program NZÚ Light. Přímé dotace budou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou, zejména lidem s velmi nízkými příjmy, domácnostem pobírajícím dávku státní sociální pomoci, části seniorů a domácnostem s invalidním důchodcem třetího stupně. Program u zateplení uvádí podporu 50 až 250 tisíc korun, u výměny zdrojů tepla 50 až 150 tisíc korun, u fotovoltaiky s ohřevem vody 120 tisíc korun; celkově má nízkopříjmová domácnost dosáhnout až na 400 tisíc korun.

V bytových domech má být navíc zachován bonus pro zranitelné domácnosti. Slouží jako příspěvek do fondu oprav, aby se jim kvůli splácení úvěru skokově nezvýšily měsíční náklady. Podle aktuálních pravidel činí bonus 2000 korun za metr čtvereční, maximálně 120 tisíc korun na byt zranitelné domácnosti.

Žádosti od června, bankovní úvěry od září

Příjem žádostí má začít 25. června. Podle dřívějšího harmonogramu ministerstva se v červnu spouští příjem žádostí o dotaci v NZÚ Light a také posuzování projektů pro bezúročné úvěry u rodinných i bytových domů. Samotné žádosti o úvěr u zapojených bank a stavebních spořitelen mají následovat v září.

Součástí nové etapy jsou také renovační pasy a bezplatné energetické poradenství. Renovační pas má domácnostem ukázat, jaká opatření dávají u konkrétního domu smysl a v jakém pořadí je provést. U zranitelných domácností má být tento nástroj důležitý i jako ochrana před nevýhodnými nebo špatně zacílenými investicemi.

Program už vyplatil přes 109 miliard

Nová zelená úsporám patří mezi nejdéle fungující programy na podporu úspor energie v bydlení. Podle SFŽP bylo za 16 let existence programu domácnostem na energetické úspory vyplaceno více než 109 miliard korun. Program podporuje zateplování, fotovoltaiku, výměnu zdrojů tepla, úsporný ohřev vody, rekuperaci, zelené střechy i hospodaření s dešťovou a šedou vodou.

