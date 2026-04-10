Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Ukraina slibuje rychlé obnovení ropovodu Družba. Spor se Slovenskem a Maďarskem ale dál eskaluje

Ukrajina slibuje rychlé obnovení ropovodu Družba. Spor se Slovenskem a Maďarskem ale dál eskaluje

Ropovod Družba vede do Maďarska
ČTK
nst
nst

Ukrajina výrazně pokročila v opravách strategického ropovodu Družba, který zásobuje část Evropy ruskou ropou. Prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil dokončení prací ještě letos na jaře. Opravy ale provází ostrý politický spor se Slovenskem a Maďarskem, které kvůli výpadku dodávek tlačí na Kyjev i Evropskou unii.

Ukrajina je podle prezidenta Volodymyr Zelenskyj blízko dokončení oprav ropovodu Družba, který byl v lednu poškozen ruským dronovým útokem na západě země.

„Už jsme udělali velký kus práce. Opravy dokončíme, jak jsme slíbili – během jara,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. Připustil ale, že některé části infrastruktury, zejména zničený zásobník, nelze opravit rychle.

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, jiná omezení zůstanou

Politika

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, který zavedlo poslední březnový týden. Opatření ale nekončí – omezení prodeje i dvojí ceny paliva zůstávají.

ČTK

Přečíst článek

Poškození ropovodu přerušilo dodávky ruské ropy do střední Evropy. Nejvíce to zasáhlo Slovensko a Maďarsko, které jsou na této trase dlouhodobě závislé. Obě země viní Kyjev ze zdržování oprav, což Ukrajina odmítá.

Napětí kvůli dodávkám ropy se promítlo i do evropské politiky. Maďarsko v reakci zablokovalo unijní finanční pomoc Ukrajině ve výši 90 miliard eur a podmínilo změnu postoje obnovením provozu ropovodu.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Brusel proti Orbánovi. Pomohl mu tím k vítězství v domácích volbách?

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán čelil na posledním summitu Evropské unie mimořádně ostré kritice poté, co opět zablokoval klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur určenou na podporu Ukrajiny. Podle některých evropských politiků i analytiků však mohl tento střet paradoxně posílit jeho pozici před blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku, píše server Politico.

nst

Přečíst článek

Situace má i vnitropolitický rozměr. V Maďarsku se blíží parlamentní volby a ceny energií patří mezi klíčová témata kampaně. Vládní strana Fidesz premiéra Viktor Orbán podle průzkumů zaostává za opozičním blokem Tisza. Podle zdrojů z energetického sektoru, na které se odvolává Reuters, by mohly být opravy dokončeny už v průběhu dubna.

Související

Praha za týden otevírá první nový most po desetiletích. Dvorecký za dvě miliardy propojí břehy i veřejný prostor

Dvorecký most v době výstavby
ČTK
nst
nst

Praha po letech čekání otevře nový most přes Vltavu. Dvorecký most za bezmála dvě miliardy korun začne sloužit MHD, cyklistům i pěším už 18. dubna. Architekti přitom vsadili na koncept, který má přirozeně navázat na historické mosty v metropoli – včetně nečekaného odkazu na kubismus.

Po několika letech výstavby se Praha dočká nového spojení mezi Podolím a Smíchovem. Dvorecký most, jehož stavba začala v roce 2022, se otevře běžnému provozu v sobotu 18. dubna, o den dříve si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Projekt, jehož náklady se vyšplhaly téměř na dvě miliardy korun, představuje nejen novou dopravní tepnu, ale i ambici citlivě doplnit panorama pražských mostů.

Dvorecký most

8 fotografií v galerii

Autoři návrhu ze studia Atelier 6 od počátku zdůrazňovali, že nechtějí vytvořit výraznou solitérní dominantu, ale stavbu, která přirozeně zapadne do kontextu historických mostů přes Vltavu. Dle spoluautora projektu, architekta Radka Šímy, vycházeli z několika společných principů, které tyto mosty sdílejí. Žádný z nich nemá konstrukci nad mostovkou, všechny pracují s obloukovým principem a mají pilíře umístěné v řece přes celou šířku mostu. Právě široké pilíře podle něj umožňují dvojí vnímání stavby: při pohledu po řece působí subtilně, zatímco ze břehu naopak robustně.

Šikmá stavba, která přivedla architekty ke kubismu

Významnou roli při návrhu sehrála také samotná poloha mostu. Dvorecký most vede šikmo přes Vltavu a zároveň překonává výškový rozdíl mezi oběma břehy, kdy smíchovská strana leží zhruba o deset metrů výše než podolská. Tyto šikmé linie se promítly i do výsledné podoby konstrukce.

Jak probíhala stavba mostu

9 fotografií v galerii

U mostu už jsou hotové pilíře a většina částí na březích a o prázdninách dělníci zahájili práce na části, která se bude klenout nad Vltavou. První z několika ocelových konstrukcí nutných pro betonáž nechala firma Metrostav převézt na stavbu v červenci s využitím speciální pontonové lodi firmy Lodě Helios, která připluje s nákladem v pondělí. Stavba pokračuje i ze strany Smíchova Betonáž ze břehu v Bráníku

Architekti při návrhu postupně dospěli k tomu, že estetickým jazykem, který se s touto geometrií přirozeně propojuje, je kubismus. Nešlo však o prvotní záměr, ale o výsledek hledání formy, která odpovídá místu i konstrukční logice. Inspirací byl také blízký Vyšehrad s unikátními kubistickými domy architekta Josefa Chochola.

Most jako katalyzátor proměny okolí

Samotným mostem ale proměna území nekončí. Na podolské straně vznikne pod konstrukcí multifunkční prostor, který nabídne skatepark, lezeckou stěnu, amfiteátr pro kulturní akce, občerstvení, veřejné toalety i schody k vodě pro koupání. Součástí projektu bude také nová vodácká klubovna, která nahradí původní objekt odstraněný kvůli stavbě.

Na smíchovské straně doplní most umělecká instalace v podobě světelné zahrady od výtvarníka Krištofa Kintery, složené ze 120 lamp veřejného osvětlení z různých částí světa. V plánu je také modernizace přilehlé čerpací stanice, která má nově nabídnout restauraci a možnost posezení na střeše s výhledem na instalaci. V blízkosti autobusové zastávky Lihovar pak vznikne nové zázemí s informačním centrem dopravního podniku, kavárnou a toaletami.

Rozpočet narostl, stavba se zpozdila

Projekt se během realizace prodražil. Původně odhadované náklady 1,57 miliardy korun vzrostly kvůli nečekaným komplikacím, zejména geologickým podmínkám na dně Vltavy, na konečných přibližně 1,97 miliardy korun. Výstavba se zároveň oproti původním plánům prodloužila, když most měl být dokončen už v loňském roce.

Název vybrali Pražané

O názvu mostu rozhodla veřejnost v anketě magistrátu. Pražané vybírali mezi názvy Dvorecký most a most Anežky České, přičemž první varianta zvítězila výraznou většinou. Výsledek následně respektovalo i vedení města.

Nová tepna bez aut

Dvorecký most nebude sloužit individuální automobilové dopravě. Je určen především pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty, pěší a složky integrovaného záchranného systému. Praha tak získává nejen novou dopravní infrastrukturu, ale i další veřejný prostor, který má ambici stát se přirozenou součástí městského života.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

Související

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Evropská bezpečnostní politika se nejspíš nachází na největším rozcestí za poslední desítky let. Zdá se, že odchod Spojených států z NATO je reálnou možností. Transatlantická spolupráce přitom evropským státům v podstatě zajišťovala mír a stabilitu po mnoho dekád.

Americký prezident Donald Trump zpochybňoval funkci NATO ještě před opětovným zvolením do Bílého domu. Postoj Evropy v roztržce kolem Grónska a nyní její rezervovaný přístup k americko-izraelskému konfliktu v Íránu pak Trumpa ještě více rozhodil. Mezi Evropou a USA je dnes zřetelná propast.

Reakce jsou různé. Jedni si trvají na svém, totiž že evropský přístup je správný, další by raději USA více nedráždili. I u nás se objevují hlasy tohoto druhého proudu. Například někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že „bychom si měli uvědomit všichni, že my potřebujeme Spojené státy daleko více, než Spojené státy potřebují nás“. Akademik a diplomat také nechápe kritiku, že konflikt není „naší“ válkou, jak tvrdí například i britský premiér Keir Starmer.

Co je možná ještě zajímavější, Landovský rovněž rozumí tomu, že Američané své plány před invazí s evropskými spojenci nekonzultovali předem, protože Evropa je prý „děravá jako cedník“ a informace by se rychle dostaly do Moskvy.

Viktor Orbán

„Záleží na tom náš osud.“ Maďaři v Rumunsku volí Orbána a mohou rozhodnout volby

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.

nst

Přečíst článek

Co vlastně USA garantují?

NATO je skutečně v krizi, s tím nelze nesouhlasit. Volba je z našeho pohledu však možná hlubší, než se může zdát a než si uvědomujeme. A to mezi diplomacii založené na právu a opravdové kolektivní bezpečnosti nebo pouhém vazalství a spojenectvím, které tak navenek jen vypadá, ale ve skutečnosti jen plníte rozkazy.

Působí to tak, že pokud si chceme udržet přízeň Donalda Trumpa, nestačí jen navyšovat obranné rozpočty, ale musíme sdílet jeho pohled na svět a jeho způsoby. Musíme si zvyknout, že britský premiér se bude dozvídat o něčem, co klidně může být začátkem třetí světové války, ex post nebo klidně z médií. USA to naplánují a následně Britům jen vzkážou, ať nastartují stíhačky a připraví své vojáky, že budou umírat v konfliktech, o kterých do včerejška ani nevěděli.

Otázka je to hluboce etická. Měli bychom být Američanům k dispozici pro cokoliv? Pokud se Trump bude chystat spáchat válečný zločin, a nikdo nemůže tuto eventualitu vyloučit, máme se stát komplici? Výměnou za to, že NATO bude jakž takž fungovat?

Názory

Nesmíme zapomínat na to, že mír v Evropě nezajišťovali jen Američané, ale i řád, který alespoň v základních konturách respektoval pravidla civilizovaného světa. Donald Trump je garantem amerických zbraní, mezinárodního řádu nikoliv.

Navíc se nezdá, že by USA byly tak silným hráčem, jak se Trump snaží působit na Truth Social. Prezident se sice vyjadřuje, jako kdyby byl César, ale ani rozbombardovaný Írán si z toho moc nedělá a nadále tlačí své požadavky. USA přišly o dobrou porci své vážnosti, přičemž jsou schopni své zájmy protlačit v zemích jako Venezuela, ale evidentně ne v Rusku, Číně nebo Íránu.

Pohodlní Evropané

A ještě poznámka na závěr. Je zajímavé, že se postupu USA zastávají lidé, kteří se v bezpečnostní nebo zahraniční politice pohybují už řadu let. To, že jsme vydáni na milost USA není nějaký přirozený zákon, ale důsledek bezzubé politiky nynějších a předchozích lídrů. Ti si museli všímat, že neustále pokukují po Washingtonu a nic s tím nedělali. Stálo by to hodně úsilí a peněz. Proč je vynakládat, když se s americkým prezidentem dalo více méně slušně domluvit?

Proto nyní nemáme evropskou armádu a společnou bezpečnostní politiku. Proto je Evropa gumový tygr. Je největší čas tuto skutečnost přestat vytěsňovat.

Související

Doporučujeme