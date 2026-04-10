Ukrajina slibuje rychlé obnovení ropovodu Družba. Spor se Slovenskem a Maďarskem ale dál eskaluje
Ukrajina výrazně pokročila v opravách strategického ropovodu Družba, který zásobuje část Evropy ruskou ropou. Prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil dokončení prací ještě letos na jaře. Opravy ale provází ostrý politický spor se Slovenskem a Maďarskem, které kvůli výpadku dodávek tlačí na Kyjev i Evropskou unii.
Ukrajina je podle prezidenta Volodymyr Zelenskyj blízko dokončení oprav ropovodu Družba, který byl v lednu poškozen ruským dronovým útokem na západě země.
„Už jsme udělali velký kus práce. Opravy dokončíme, jak jsme slíbili – během jara,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. Připustil ale, že některé části infrastruktury, zejména zničený zásobník, nelze opravit rychle.
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, který zavedlo poslední březnový týden. Opatření ale nekončí – omezení prodeje i dvojí ceny paliva zůstávají.
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, jiná omezení zůstanou
Politika
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, který zavedlo poslední březnový týden. Opatření ale nekončí – omezení prodeje i dvojí ceny paliva zůstávají.
Poškození ropovodu přerušilo dodávky ruské ropy do střední Evropy. Nejvíce to zasáhlo Slovensko a Maďarsko, které jsou na této trase dlouhodobě závislé. Obě země viní Kyjev ze zdržování oprav, což Ukrajina odmítá.
Napětí kvůli dodávkám ropy se promítlo i do evropské politiky. Maďarsko v reakci zablokovalo unijní finanční pomoc Ukrajině ve výši 90 miliard eur a podmínilo změnu postoje obnovením provozu ropovodu.
Maďarský premiér Viktor Orbán čelil na posledním summitu Evropské unie mimořádně ostré kritice poté, co opět zablokoval klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur určenou na podporu Ukrajiny. Podle některých evropských politiků i analytiků však mohl tento střet paradoxně posílit jeho pozici před blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku, píše server Politico.
Brusel proti Orbánovi. Pomohl mu tím k vítězství v domácích volbách?
Politika
Situace má i vnitropolitický rozměr. V Maďarsku se blíží parlamentní volby a ceny energií patří mezi klíčová témata kampaně. Vládní strana Fidesz premiéra Viktor Orbán podle průzkumů zaostává za opozičním blokem Tisza. Podle zdrojů z energetického sektoru, na které se odvolává Reuters, by mohly být opravy dokončeny už v průběhu dubna.
