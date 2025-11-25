Nový magazín právě vychází!

Trumpův plán nebo nejistá pomoc Evropy? Zelenskyj stojí před klíčovým rozhodnutím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
Evropští lídři začali týden s opatrným optimismem poté, co víkendová jednání v Ženevě naznačila, že je americký prezident Donald Trump ochoten zvážit jejich výhrady k jeho návrhu na ukončení války na Ukrajině. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová označila rozhovory za „dobrý pokrok“ a uvedla, že silná evropská účast vytváří „solidní základ pro další vyjednávání“. Server Politico upozorňuje, že už samotné přizvání zástupců EU a Británie představovalo zásadní změnu – původní americký 28bodový plán je z jednání zcela vylučoval.

Nadšení ale dlouho nevydrželo. Kreml v pondělí kategoricky odmítl evropskou protiverzi amerického plánu. Podle poradce ruského prezidenta Vladimira Putina návrh „konstruktivně vůbec neodpovídá“ ruským představám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později uvedl, že Washington a Kyjev se dohodly na zúžené verzi textu, která reflektuje část ukrajinských obav, ale řada „citlivých bodů“ bude muset být ještě prodiskutována přímo s Trumpem.

Jednání se z Ženevy přesunulo do Abú Zabí. V současné chvíli tam jedná náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací, napsal list Financial Times.

J.D. Vance

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

Politika

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

ČTK

Přečíst článek

Obavy z původního plánu

Klíčovým rizikem je možnost návratu k původnímu Trumpovu plánu, který vyvolal v Bruselu paniku. Dokument by podle evropských diplomatů nutil Ukrajinu vzdát se rozsáhlých území, zříci se snahy o vstup do NATO a snížit armádu z téměř milionu lidí na pouhých 600 tisíc. Obavy panují i z toho, že by takový návrh povzbudil Moskvu k dalším útokům v budoucnu.

Zelenskyj by se v takovém scénáři ocitl v neřešitelné situaci: přistoupit na podmínky vytvořené Trumpem a Putinem, nebo spoléhat na evropské sliby vojenské a finanční podpory – sliby, jejichž naplnění je nejisté, píše Politico. Evropané po téměř čtyřech letech války odmítají vyslat své vojáky na Ukrajinu. Vyhýbají se i posílení dodávek některých zbraní a nejsou schopni shodnout se na využití zmrazených ruských aktiv.

Plán EU použít 140 miliard eur zablokovaných v evropských finančních institucích jako „reparační půjčku“ pro Ukrajinu se zastavil kvůli překvapivým námitkám Belgie. Zvažují se kompromisy, jako využití části aktiv spolu s evropskými dluhopisy či přímými příspěvky vlád. Někteří diplomaté doufají, že tlak z Trumpovy strany donutí váhající státy ustoupit. Jiní se naopak obávají, že pokud se v mírové dohodě objeví sebemenší zmínka o použití aktiv, celý plán se zhroutí – zejména vzhledem k riziku, že po zrušení sankcí by Belgie mohla být povinna peníze vracet Moskvě.

Putin pochopil, že Rusko má to, co Američané hrozně chtějí: materiály pro AI

Leaders

Jak daleko je Rusko v rozvoji umělé inteligence a robotiky, se kvůli jeho válečné izolaci moc neví. Má ale vzácné prvky, který chce celý svět, hlavně Američané. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Evropa plná rozporů

Evropa navíc ustupuje i z rétoriky o možné vojenské účasti. Zatímco před rokem francouzský prezident Emmanuel Macron naznačoval možnost vyslání vojáků na Ukrajinu, dnes tento scénář prakticky nevyslovuje. Nedávná varování nového francouzského náčelníka generálního štábu Fabiena Mandona, aby se země připravila na možnost konfliktu s Ruskem, dokonce vyvolala politickou bouři. Podobně v Německu šéf diplomacie Johann Wadephul odmítl debaty o vyslání vojáků s odkazem na to, že Berlín už výrazně pomáhá posílením obrany Pobaltí.

Podle amerických republikánů je evropská pozice plná rozporů: kritizují Trumpův plán, ale nejsou ochotni podstoupit vojenské riziko. „Bez ochoty bojovat je to jen řeč,“ uvedl Greg Swenson z britské pobočky politické organizace Republicans Overseas.

Čím více se jednání vyostřují, tím větší tlak dopadá na Kyjev i na evropské vlády, které se musejí rozhodnout, zda jsou připraveny nést náklady skutečné podpory – nebo zda budou muset přijmout podmínky definované Washingtonem a Moskvou.

„Reálné nebezpečí.“ Šéf Casino volá po urgentním zákazu Shein a Temu v EU

Shein
ČTK
Evropský trh by měl zvážit dočasné zastavení činnosti čínských e-commerce platforem Shein a Temu, dokud nevznikne jasný legislativní rámec pro jejich působení v regionu. V rozhovoru pro francouzskou stanici BFM Business TV to uvedl generální ředitel maloobchodní skupiny Casino, Philippe Palazzi. Jeho výrok přichází v době rostoucího politického tlaku na oba rychle expandující online giganty.

Podle Palazziho produkty prodávané Sheinem a Temu často neodpovídají evropským standardům a mohou představovat bezpečnostní riziko pro spotřebitele. Varuje také před ekonomickými dopady. Příliv extrémně levného textilu a nábytku podle něj ohrožuje menší lokální firmy, které dodržují přísnější normy a mají vyšší provozní náklady.

„Legislativa by měla přijít dřív, než Shein a Temu proniknou naplno na trh,“ uvedl Palazzi s tím, že v současné podobě představují „skutečné nebezpečí“. Jeho výzva přichází krátce poté, co Shein otevřel svůj první kamenný obchod v Paříži a ocitl se pod kritikou kvůli údajné nabídce předmětů, jako jsou dětské sexuální figuríny či zbraně, což přimělo Francii obrátit se na Evropskou komisi.

EU již plánuje zavést nové dovozní normy pro produkty z Číny, a to do roku 2028. Do té doby by však podle šéfa Casino měly být obě platformy z evropského trhu dočasně vyloučeny: „Zablokujte je na dva roky, dokud Evropa nebude mít jasná pravidla. Musíme chránit naše maloobchodníky.“

Výrok znovu otevírá širší debatu o férovosti konkurence v evropském retailu, kde čínské platformy těží z nižších výrobních nákladů, rychlé logistiky i daňových výjimek. Napětí pravděpodobně poroste, jak se EU bude přibližovat termínu pro zpřísnění dovozních pravidel.

Čínské e-shopy si dělají co chtějí a stát hledá obranu pomalu, míní čeští obchodníci

Zprávy z firem

Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Michal Nosek

Přečíst článek

Upravený mírový plán pro Ukrajinu má zatím 19 bodů

Mírová jednání v Ženevě
ČTK
Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Agentuře AFP to sdělil nejmenovaný vysoce postavený činitel obeznámený s jednáními o míru. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja, který se ženevských jednání také zúčastnil, podle agentury Reuters řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit. Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja dnes ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching

Si řešil s Trumpem připojení Tchaj-wanu k Číně

Politika

Čínský prezident Si Ťin-pching v telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu k Číně a názorové rozdíly v řešení války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínský státní tisk. Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.

ČTK

Přečíst článek

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov dnes řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.

Americký prezident Donald Trump

Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
