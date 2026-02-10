Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán
Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.
Čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské invaze a v době, kdy Kyjev prosazuje vstup do Evropské unie v roce 2027 jako součást případné mírové dohody s Moskvou, by šlo o zásadní změnu dosavadního přístupového procesu. Ukrajina by získala místo u unijního stolu ještě před dokončením všech reforem nutných pro plnohodnotné členství. Tento přístup se neformálně označuje jako „obrácené rozšiřování“.
Podle Politico plán počítá s pěti konkrétními kroky.
Krok č. 1: Intenzivní příprava Ukrajiny
Evropská unie už nyní takzvaně „předřazuje“ ukrajinskou kandidaturu a poskytuje Kyjevu neformální pokyny k vyjednávání přístupových klastrů, tedy právních oblastí nutných pro členství. Evropská unie už Ukrajině nastínila, jaké reformy musí splnit v polovině oblastí nutných pro vstup do EU, a další podmínky chce představit na březnovém neformálním jednání ministrů pro evropské záležitosti. Evropská komise zároveň zdůrazňuje, že reformy demokratických institucí, justice a politického systému zůstávají nutnou podmínkou a že žádné zkratky neexistují. Ukrajina tvrdí, že technicky bude na vstup do EU připravena do roku 2027.
Krok č. 2: Vytvoření takzvaného „členství light“
Podle diplomatů citovaných Politico by šlo o přenastavení přístupového procesu tak, aby země vstoupila do Unie a teprve následně postupně získávala plná práva a povinnosti. Cílem není snižování kritérií, ale vyslání silného politického signálu zemím, jejichž vstup blokuje válka nebo politický odpor některých členských států. Tento model by se nemusel týkat pouze Ukrajiny, ale i Moldavska či Albánie.
Krok č. 3: Vyčkávání na vývoj v Maďarsku
Rozšíření EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států a maďarský premiér Viktor Orbán členství Ukrajiny dlouhodobě odmítá. Evropské instituce proto sledují dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Podle diplomatů nikdo neočekává, že by Orbán změnil názor před volbami, jeho odpor vůči Kyjevu je označován za hluboce osobní.
Krok č. 4: Možnost zapojení Spojených států
Někteří evropští lídři podle Politico doufají, že by na Budapešť mohl zatlačit americký prezident Donald Trump, který má k Orbánovi blízký vztah a usiluje o zprostředkování mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. V návrzích mírového plánu se objevuje i zakotvení vstupu Ukrajiny do EU do roku 2027, což by mohlo posílit americký tlak na Maďarsko.
Krok č. 5: Odebrání hlasovacích práv Maďarsku
Pokud by selhaly všechny ostatní varianty, EU by se mohla vrátit k řízení podle článku 7 smlouvy o EU, který umožňuje pozastavit členská práva státu porušujícího základní hodnoty Unie. Podle Politico zatím EU tento krok neplánuje, zejména kvůli citlivé politické situaci před maďarskými volbami, ale jeho použití zůstává „zcela možné“, pokud by Budapešť pokračovala v blokování rozhodnutí.