Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.

Čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské invaze a v době, kdy Kyjev prosazuje vstup do Evropské unie v roce 2027 jako součást případné mírové dohody s Moskvou, by šlo o zásadní změnu dosavadního přístupového procesu. Ukrajina by získala místo u unijního stolu ještě před dokončením všech reforem nutných pro plnohodnotné členství. Tento přístup se neformálně označuje jako „obrácené rozšiřování“.

Podle Politico plán počítá s pěti konkrétními kroky.

Krok č. 1: Intenzivní příprava Ukrajiny 

Evropská unie už nyní takzvaně „předřazuje“ ukrajinskou kandidaturu a poskytuje Kyjevu neformální pokyny k vyjednávání přístupových klastrů, tedy právních oblastí nutných pro členství. Evropská unie už Ukrajině nastínila, jaké reformy musí splnit v polovině oblastí nutných pro vstup do EU, a další podmínky chce představit na březnovém neformálním jednání ministrů pro evropské záležitosti. Evropská komise zároveň zdůrazňuje, že reformy demokratických institucí, justice a politického systému zůstávají nutnou podmínkou a že žádné zkratky neexistují. Ukrajina tvrdí, že technicky bude na vstup do EU připravena do roku 2027.

Válka na Ukrajině

Zelenskyj: Trump chce, aby válka na Ukrajině skončila do června

Politika

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.

ČTK



Krok č. 2: Vytvoření takzvaného „členství light“

Podle diplomatů citovaných Politico by šlo o přenastavení přístupového procesu tak, aby země vstoupila do Unie a teprve následně postupně získávala plná práva a povinnosti. Cílem není snižování kritérií, ale vyslání silného politického signálu zemím, jejichž vstup blokuje válka nebo politický odpor některých členských států. Tento model by se nemusel týkat pouze Ukrajiny, ale i Moldavska či Albánie.

Krok č. 3: Vyčkávání na vývoj v Maďarsku

Rozšíření EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států a maďarský premiér Viktor Orbán členství Ukrajiny dlouhodobě odmítá. Evropské instituce proto sledují dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Podle diplomatů nikdo neočekává, že by Orbán změnil názor před volbami, jeho odpor vůči Kyjevu je označován za hluboce osobní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

EU schválila rekordní půjčku Ukrajině. Česko patří mezi tři státy, které se odmítly zaručit

Money

Unie se dohodla na půjčce Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur. Finance mají zabránit státnímu bankrotu a pomoci financovat obranu. První peníze by měly dorazit už začátkem dubna. Česká republika, Slovensko a Maďarsko se ale odmítly podílet na garancích. Odpovědnost tak ponesou zbylé členské státy.

ČTK



Krok č. 4: Možnost zapojení Spojených států

Někteří evropští lídři podle Politico doufají, že by na Budapešť mohl zatlačit americký prezident Donald Trump, který má k Orbánovi blízký vztah a usiluje o zprostředkování mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. V návrzích mírového plánu se objevuje i zakotvení vstupu Ukrajiny do EU do roku 2027, což by mohlo posílit americký tlak na Maďarsko.

Krok č. 5: Odebrání hlasovacích práv Maďarsku

Pokud by selhaly všechny ostatní varianty, EU by se mohla vrátit k řízení podle článku 7 smlouvy o EU, který umožňuje pozastavit členská práva státu porušujícího základní hodnoty Unie. Podle Politico zatím EU tento krok neplánuje, zejména kvůli citlivé politické situaci před maďarskými volbami, ale jeho použití zůstává „zcela možné“, pokud by Budapešť pokračovala v blokování rozhodnutí.

Trumpova nevyzpytatelnost obrací pozornost německých firem zpět k domácímu trhu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Německé malé a střední podniky se v důsledku amerických cel čím dál více zaměřují na domácí trh. Zároveň se kvůli obavám z nadměrné závislosti na Číně snaží diverzifikovat své dodavatelské řetězce. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila společnost DZ Bank.

Průzkum ukázal, že nová americká cla přímo zasáhla pouze 12 procent německých malých a středních podniků. Zhruba 44 procent respondentů však podle průzkumu pociťuje nepřímé dopady cel, například v podobě slabší poptávky zákazníků. Téměř čtvrtina respondentů si navíc stěžuje, že vrtkavost obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa zvyšuje nejistotu při plánovaní.

Pozornost se obrací k domácímu trhu

„Obavy z nevyzpytatelnosti amerického prezidenta společně se snahou chránit se před závislostí, například na Číně, obracejí pozornost zpět k domácímu trhu,“ píše DZ Bank ve své zprávě. Zhruba 53 procent německých malých a středních podniků nyní podle průzkumu plánuje zvyšovat svůj odbyt na domácím trhu a zhruba 51 procent hodlá zvyšovat nákupy od domácích dodavatelů.

Německá ekonomika vloni poprvé za poslední tři roky vzrostla. Hrubý domácí produkt (HDP) se však zvýšil pouze o 0,2 procenta. V letošním roce počítá německá vláda se zrychlením růstu na jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

Americký prezident Donald Trump

Transatlantické vztahy slábnou. EU snižuje závislost na USA a hledá vlastní cestu

Politika

Evropské vlády i firmy zrychlují kroky ke snížení své závislosti na Spojených státech v oblasti technologií, obrany, energetiky i financí. Důvodem je zhoršování transatlantických vztahů a nejistota ohledně dalšího vývoje spolupráce s Washingtonem.

nst



Konopí na pár kliknutí: byznys roste, pravidla se zpřísňují

Miliardový byznys s konopím: Německo hledá brzdy pro boom online prodeje

Money

Online prodej léčebného konopí v Německu zažívá prudký růst a během necelých dvou let se proměnil v miliardové odvětví. Liberalizace konopných zákonů otevřela cestu digitálním telemedicínským platformám a online lékárnám, které dnes stojí v centru rychle se rozvíjejícího trhu. Zároveň však rostoucí dostupnost vyvolává obavy politiků a regulačních orgánů, které chtějí systém zpřísnit.

nst



ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Česko v boji s korupcí loni posílilo, ze zemí V4 je nejlepší. Slováci si pohoršili

Koruna v těžkých časech obstála, ukazují tvrdá data
iStock
nst
nst

Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce, který každoročně sestavuje organizace Transparency International. V aktuálním hodnocení se umístilo na 39. místě, zatímco o rok dříve bylo 46.

Zlepšení zaznamenalo také bodové hodnocení. Česko získalo 59 bodů ze 100, tedy o 3 body více než v předchozím roce. Přesto zůstává pod průměrem Evropské unie, který činí 62 bodů.

Opačný vývoj zaznamenalo Slovensko. To se v roce 2024 umístilo na 59. místě, loni však kleslo až na 61. příčku. Se 48 body ze 100 si meziročně pohoršilo o 1 bod. Také zbývající státy visegrádské čtyřky jsou na tom hůře než Česko. Polsko obsadilo 52. místo s 53 body, Maďarsko skončilo až na 84. příčce se 40 body. Spolu s Bulharskem tak patří k nejhůře hodnoceným zemím Evropské unie, Slovensko je páté nejhorší.

Dalibor Martínek: Vláda nepotřebuje NERV. Má robota Karla

Názory

NERV končí, ale skutečná změna to není. Ekonomické rady vládám sloužily hlavně jako marketing. Nová strategie má nahradit staré poradce. Problém je, že slibuje hlavně směr, ne konkrétní kroky.

Dalibor Martínek



Lépe než Česko dopadly například všechny tři pobaltské státy – Estonsko, Lotyšsko a Litva –, které stejně jako Česko vstoupily do Evropské unie v roce 2004.

Organizace TI hodnotila úroveň vnímané korupce ve veřejném sektoru ve 182 zemích a teritoriích, přičemž 100 bodů znamená, že je země „velmi čistá“, a nula bodů, že je vysoce zkorumpovaná. Celosvětově činil loni průměr 42 bodů, a poprvé za více než dekádu se tak meziročně propadl. Z celkového počtu 182 sledovaných zemí je jich 122 pod 50 body. Za poslední desetiletí klesl také počet těch zemí, které mají bodové hodnocení vyšší než 80. Loni jich bylo jen pět, před deseti lety ještě 12. „Obzvlášť znepokojivým trendem je zhoršení vnímané korupce v demokraciích - od Spojených států, Kanady a Nového Zélandu po různé země v Evropě, například Británii, Francii a Švédsko,“ uvádí TI ve zprávě.

Spojené státy se v žebříčku umístily na 29. místě, oproti předchozímu roku si ale o 1 bod pohoršily na 64 bodů. Čína skončila na 76. příčce se 43 body, Rusko až na 157. místě s pouhými 22 body. Ukrajina se umístila na 104. místě s 36 body. Navzdory válce, s níž se už téměř čtyři roky potýká, si meziročně o bod polepšila. Kyjev organizace Transparency International vyzvala, aby udělal další reformy, které by ochránily prostředky určené na obranu a obnovu země před zneužitím.

Podle TI sice data zatím plně nereflektují vývoj po nástupu prezidenta Donalda Trumpa k moci ve Spojených státech v loňském roce, některé kroky, které jeho administrativa udělala, ale „vysílají nebezpečný signál, že korupční praktiky jsou přijatelné“. Organizace ve zprávě kritizuje také rozhodnutí USA dočasně zmrazit a poté oslabit vymáhání svého zákona o zahraničních korupčních praktikách, které podle ní rovněž vysílá špatný signál do světa ohledně korupce. Také snížení americké finanční pomoci nevládním organizacím v zahraničí podkopává podle TI úsilí o boj s korupcí ve světě.

Hongkong trestá, svět se bouří. Exmagnát a kritik Pekingu dostal 20 let vězení

Leaders

Jimmy Lai, jeden z nejvýraznějších kritiků Pekingu v Hongkongu, byl odsouzen na 20 let vězení. Rozsudek vyvolal ostrou kritiku ze zahraničí i od lidskoprávních organizací. Ty varují před koncem svobody slova ve městě.

ČTK



Vedou Dánové

Na čele žebříčku se situace oproti minulé zprávě nezměnila. První je opět Dánsko s 89 body, následují Finsko s 88 body a Singapur s 84 body. Do první desítky se dále dostaly Nový Zéland, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemsko a Německo, které si meziročně polepšilo o 2 body na 77.

Beze změn zůstává také spodní část žebříčku. Nejhůře je korupce dlouhodobě vnímána v Jižním Súdánu a Somálsku, které mají shodně 9 bodů ze 100. Venezuela získala 10 bodů.

