Rusko přiznalo pokles těžby ropy. Rafinerie brzdí odstávky po ukrajinských útocích
Těžba ropy v Rusku se od začátku letošního roku snížila. Poprvé to veřejně připustil zástupce ruské vlády, vicepremiér Alexandr Novak, uvedla agentura Reuters. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě, údaje o těžbě ale přestalo zveřejňovat v dubnu 2023, více než rok po začátku invaze na Ukrajinu.
Novak pokles vysvětlil neplánovanými odstávkami rafinerií kvůli údržbě. Důvod, proč k nim ruské rafinerie musejí přistupovat, ale neuvedl. Ukrajina přitom v posledních měsících zesílila útoky na ruskou rafinační infrastrukturu.
„Současná produkce je skutečně o něco nižší než na začátku roku,“ řekl Novak novinářům na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Podle něj za tím stojí několik rafinerií, které nyní procházejí neplánovanou údržbou.
„Přirozeně využíváme naši exportní infrastrukturu na maximum. Jakmile se rafinerie vrátí do plného provozu, produkce vzroste a vrátí se na předchozí úroveň,“ dodal vicepremiér.
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Pokles o statisíce barelů denně
Podle Mezinárodní agentury pro energii klesla ruská těžba ropy v dubnu meziročně o 460 tisíc barelů denně a činila přibližně 8,8 milionu barelů denně.
Novak zároveň zdůraznil, že skupina OPEC+ podle něj dál hraje na světovém trhu s ropou důležitou roli, přestože ji opustily Spojené arabské emiráty. OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu a její spojence v čele s Ruskem.
„V každém případě OPEC a naše dohody, které prokázaly svou účinnost, pomáhají zmírňovat výkyvy a nestabilitu na globálních trzích,“ uvedl Novak.
Petrohradskému mezinárodnímu ekonomickému fóru se často přezdívá „ruský Davos“. Akce je považována za alternativu ke každoročnímu setkání politiků a podnikatelů ve švýcarském Davosu a patří k nejvýznamnějším mezinárodním akcím pořádaným Ruskem. Účastní se jí i prezident Vladimir Putin.
Letošní ročník se koná od 3. do 6. června. Podle organizátorů se ho má zúčastnit kolem 20 tisíc hostů z více než 130 zemí.
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Money
Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.
Fórum slouží jako hlavní platforma pro setkávání ruských politiků, byznysmenů a zahraničních partnerů. Po odchodu většiny západních firem z ruského trhu po invazi na Ukrajinu se akce zaměřuje hlavně na země v Asii, Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.
Spekulovalo se také o účasti bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera. Zatím se ale neobjevily zprávy, že by petrohradské fórum navštívil.
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