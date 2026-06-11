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newstream.cz Názory Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl

Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl

Evropa byla v obchodu s Čínou naivní. Nutit Peking k „reciproční naivitě“ nedává smysl
iStock
Jan Žižka
Jan Žižka

Evropa dnes Číně vyčítá neférovou obchodní politiku. Jenže sama Pekingu dlouhá léta pomáhala vyrůst – penězi, otevřeným trhem i vlastním know-how. Evropa byla vůči Číně dlouho otevřená až naivní. Teď se probouzí do reality, v níž Peking ovládá solární panely, baterie i elektromobilitu. Otázka zní, jak se bránit? Odpovědí nemá být slepý protekcionismus, nýbrž tvrdé vyjednávání a chytřejší strategie, píše ve své analýze Jan Žižka.

Evropa nemůže být obětí predátorské strategie Číny, která ničí náš průmysl. Podobné výroky dnes zní z Bruselu, Paříže i dalších evropských metropolí. Méně už například z Berlína nebo Madridu, kde ve vztazích s Pekingem stále vidí velké příležitosti. Zastánci tvrdé ochrany evropského trhu poukazují na narůstající deficit obchodu s Čínou a její nadprodukci, kterou způsobila tamní státní podpora. Pohled na historii posledních desetiletí ukazuje, že Číňané z veřejné podpory opravdu těžili. Nebylo to paradoxně jen doma, ale také v zahraničí, konkrétně v Evropě.

Německo se v první dekádě tohoto tisíciletí ujalo role světového lídra ve fotovoltaickém průmyslu, tuto pozici převzalo po Japonsku. Vláda v Berlíně v té době podporovala solární odvětví takzvanými feed-in tarify (FiT), tedy výkupními cenami elektřiny. Tyto tarify se staly vzorem pro celou Evropu, včetně Česka, kde později dospěly do fáze proslulého „solárního tunelu“.

Němci ale předpokládali, že výkupními cenami pro fotovoltaickou energii nastartují inovativní výrobu solárních panelů i veškerou navazující ekonomiku. A v první fázi se jim to opravdu podařilo.

Jak ale popisuje přední americký odborník na energetiku Daniel Yergin ve své knize The Quest, v té době už měli zaděláno na budoucí úspěch Číňané. Podnikatel Ši Čeng-žung (v anglické transkripci Shi Zhengrong) založil v roce 2001 firmu Suntech, která do čtyř let uvedla své akcie na newyorskou burzu. Zaměřila se na „low-costovou“ expanzi a tlačila dolů výrobní náklady i díky levné čínské pracovní síle. V pozdějším období německé firmy přestaly čínské konkurenci odolávat a krachovaly. Solární odvětví ovládli Číňané, kteří podobně jako v dalších oborech dokázali nejen levně vyrábět, ale také inovovat.

Ši byl zvlášť vděčný německým feed-in tarifům. „Měl jsem velké štěstí. Německo v roce 2004 vytvořilo světový trh,“ říkal Ši podle citace v Yerginově knize. Po bitvě je každý generál, ale z dnešního pohledu se zdá, že vhodnější formou podpory obnovitelných zdrojů by tehdy v Evropě byly investice do výzkumu a vývoje, případně investiční dotace pro firmy.

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Předávání know-how do Číny

Evropská naivita se projevovala i v řadě dalších oborů. Když Čína budovala vlastní odvětví od jaderné energetiky po autoprůmysl, vyžadovala od zahraničních partnerů přesun výroby i know-how, zakládání společných podniků a restrikce na zahraniční vlastnictví. Zaváděla vysoká cla, neumožňovala rovný přístup k veřejným zakázkám. Evropané často všechny tyto požadavky ochotně plnili, protože se jim díky tomu otevíral trh nevídaných rozměrů. S transferem technologií se počítalo například i ve společných podnicích automobilky Volkswagen, které vytvářela s čínskými podniky.

Číňané dokázali pro sebe využít výhod otevřené vědy, a poznatky západních výzkumníků často čerpali z odborných časopisů. O tom, že v asijské zemi zkopírovali kdeco, ani nemluvě. Dokonce i z evropské rozvojové pomoci chudším oblastem světa profitovaly čínské firmy, které díky ní získávaly zakázky například v afrických zemích.

Čína investovala i do německých patentů, v posledních dvou dekádách jich podle studie německého Ekonomického institutu (IW) získala více než 11 tisíc. Zároveň sama od roku 2000 zvýšila více než dvacetkrát investice do výzkumu a vývoje.

Čínský pohled na věc

Evropští politici, ale také výzkumníci, dnes upozorňují na „neférové“ čínské praktiky, jako jsou dotace, které vedou k nadprodukci, uměle potlačovaná čínská poptávka nebo podhodnocený kurz čínské měny jüanu. Mají v mnoha ohledech pravdu a není pochyb o tom, že Evropa musí usilovat o vyrovnanější obchodní vztahy i z bezpečnostních důvodů více hlídat čínské investice. EU loni v obchodu s Čínou zaznamenala deficit ve výši 360 miliard eur, což bylo více než rok předtím, ale méně než činil rekord v roce 2022.

„Svou pravdu“ ale mají například i čínští vědci ze think tanku China Finance 40 Forum. Tvrdí, že čínský vývoz do Evropy se v posledních letech koncentroval na energeticky intenzivní odvětví, zvláště elektromobily, baterie, fotovoltaiku a chemické produkty. Výraznou poptávku po nich generovala evropská zelená transformace a energetický šok. Evropský export se podle čínských výzkumníků nesnižuje kvůli tomu, že by jejich země uměle omezovala poptávku, ale protože se jí daří modernizovat průmysl a nahrazovat import domácí produkcí.

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Evropané na druhou stranu mohou počítat s tím, že ani Číňané dnes často nejsou ve zcela komfortní situaci. Jejich snaha uplatnit přebytky vlastní produkce naráží na sílící odpor i v jiných částech světa. Když se vrátíme k příkladu fotovoltaických panelů, situace v tomto čínském oboru dnes není zrovna růžová. Stal se do jisté míry obětí svého vlastního úspěchu. Solárníci historicky těžili z různých forem podpory, o které časem přišli, a dnes se potýkají s omezenou poptávkou nejenom kvůli ochranářským opatřením na zahraničních trzích. Nejvíce zamotanou hlavu mají z přetížených distribučních sítí v samotné Číně.

Podobné příklady najdeme i v jiných odvětvích. Stát nebo jednotlivé čínské provincie nejdříve podpoří velké množství firem, které pak mezi sebou svádějí ostrý konkurenční boj a mnohé z nich krachují. Tvrdý kapitalismus pod komunistickou vládou v asijské zemi pak na světových trzích soupeří s evropskými rozvinutými sociálními státy. Čínští solárníci dokonce zvažovali vytvoření jakési domácí „fotovoltaické“ obdoby ropného kartelu OPEC – dohodli by se, že omezí výrobu, aby dosáhli vyšší ceny.

Bránit se, ale jak?

Evropa se obrovskému přílivu čínského zboží musí bránit. Diskuse o potřebných opatřeních ale bude ještě hodně složitá. Zastánci tvrdších cel nebo omezování čínských investic spoléhají na to, že i Němcům výrazně narůstá obchodní deficit s Čínou a budou ochotni přitvrdit. Jenže právě v Německu si dnes mnozí zároveň uvědomují, že karta se obrátila a v mnoha oborech dnes budou sami Evropané muset získávat technologické know-how z Asie.

O potřebě technologické spolupráce s Čínou mluví například Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto, který má dlouhodobé zkušenosti z koncernu Volkswagen a evropského i čínského trhu. Číňané dnes podle něj mají jedny z nejlepších technologií bateriových článků, finálních baterií i softwaru pro automobily. „Určitě je vhodné s nimi navazovat kontakty a hledat možnosti spolupráce či partnerství,“ zdůraznil Jahn v letošním rozhovoru. Důležitým faktorem je pro evropské firmy i velikost čínského trhu, která umožňuje řadu produktů vyvíjet, testovat a škálovat mnohem rychleji než jinde.

„Čína se navíc vyznačuje celkovou dravostí. Volkswagen tam má i svůj vlastní vývoj, protože se tam zkrátka pracuje rychleji,“ dodal Jahn. Zároveň připustil, že ve vztazích s Čínou je třeba mít na paměti kybernetickou bezpečnost a proto je nutné oddělit záležitosti, které jsou problematické a které ne.

Sami Číňané jsou přesvědčeni, že německému byznysu poskytují dobré podmínky. Své podnikatelské prostředí považují za stabilní a transparentní, navíc mohou nabídnout fungující dodavatelské řetězce. Právě to však v Evropě vyvolává obavy z dalšího přesunu výroby do Asie.

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Jednání budou tvrdá

Představa, že vzhledem k dřívější evropské vstřícnosti a naivitě je nutné Číňany dotlačit k ústupkům, které vše vykompenzují, nedává smysl. Znamenalo by to, že Evropa spoléhá na jakousi reciproční naivitu Číňanů. Tak to určitě nebude a další obchodní jednání mezi Bruselem a Pekingem budou tvrdá. Na každé zvažované ochranářské opatření EU mají Číňané už nyní připravenou odpověď. Navíc mohou sáhnout k omezení vývozu důležitých surovin včetně vzácných zemin. Pokud kroky jedné ze stran vyústí v ostrou obchodní válku, nebude z toho mít prospěch nikdo. Podobný scénář přitom dnes vzhledem k celkovému napětí vypadá docela reálně.

Bylo by děsivé, kdyby Evropané nakonec vedli obchodní válku na dvou frontách se Spojenými státy i s Čínou. Nepředvídatelný prezident Donald Trump přitom už mnohokrát dokázal, že u něj není možné vyloučit nic. Třeba ani to, že obchodní spory s Evropany vyhrotí a s Čínou se nakonec naopak domluví. Na květnové cestě do Pekingu ho ostatně doprovázela celá elita amerického technologického byznysu. Číňané jsou sice jako partneři hodně nepříjemní, ale poměrně předvídatelní. „Je lepší s Čínou jednat, než se ostřelovat cly,“ řekl v jednom z rozhovorů výstižně bývalý náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius.

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Evropa nemusí být slabý vyjednavač

Evropané se musí snažit, aby měli při rozhovorech s Pekingem dostatečně silné trumfy. K tomu může přispět i obchod bez bariér s dalšími regiony – především zeměmi Afriky, jihovýchodní Asie nebo Latinské Ameriky. Evropské státy, které prosazují tvrdý postoj proti Číně, se přitom nechtějí příliš otevírat ani dalším oblastem světa. Typickým příkladem je Francie. Němci si naopak sami pamatují, jak je v Evropě mnozí kritizovali za obchodní přebytky, a i tato vzpomínka je utvrzuje spíše v potřebě hledat kompromisy.

Pomoci by snad mohla také nová iniciativa evropského komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, která žádá, aby si evropské firmy ve strategických odvětvích zajistily tři subdodavatele z různých koutů zeměkoule.

Skeptici mohou namítnout, že Číňané už od Evropy stejně přebrali veškeré know-how a teď si ji náležitě „vychutnají“. Tak to ale není. V řadě oborů je EU, v čele s Německem, stále silná. Technologická spolupráce může být výhodná pro obě strany. Strojírenský export je pořád vyšší z Německa do Číny než opačně.

Konkrétní příklad „silného Německa“ uvádí český podnikatel Martin Wichterle, vlastník firmy Wikov. Tento výrobce průmyslových převodovek výrazně investoval právě ve Spolkové republice. Německo podle Wichterleho pořád je a podle všeho ještě dlouho zůstane průmyslovou velmocí. Navazuje na slavnou strojírenskou historii a v kvalitě i exportu stále dominuje. Podnikatel připomíná, že německé strojírenství není jenom výroba aut, která navíc v sousední zemi nemá tak dominantní postavení jako třeba v české ekonomice. „Myslím, že bude trvat celá desetiletí, než někdo předběhne německé strojírenství kvalitou,“ poznamenal Wichterle.

Čínské investice – naděje nebo pohroma?

Velkou pozornost vyvolávají čínské investice v Evropě. Mnozí před nimi varují, jiní v nich vidí šanci, jak by Evropa mohla dosáhnout na čínské know-how třeba v „čistých“ technologiích, elektromobilitě nebo výrobě baterií. I v tomto případě se hodí Jahnovo hodnocení, podle něhož je třeba oddělit záležitosti, které problematické jsou a které ne.

Primárním cílem čínských investic obvykle nebývá vybudování kompletního dodavatelského řetězce, ale spíše získání dalších technologických kapacit. Zároveň je možné očekávat, že si Číňané budou chtít ochránit své vlastní technologie, ať už budou vyrábět kdekoliv. Hodně tedy záleží na tom, jak EU u zahraničních investic nastaví podmínky pro technologický transfer a tvorbu lokální hodnoty.

Je možné, že když Evropa v tomto ohledu přitvrdí, některé potenciální investory to odradí. Na druhé straně Evropané můžou vycházet z oprávněného předpokladu, že Číňané k dobývání zahraničních trhů investovat potřebují. Přeprava výrobků z východní Asie bývá často hodně náročná, zvláště když jde například o baterie, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření proti vznícení. A i pro čínské firmy je důležité, že se výrobou přímo „na místě“ vyhýbají geopolitickým rizikům a s nimi spojené hrozbě cel.

Deutsche Welle v této souvislosti uvádí pozitiva investice čínské společnosti CATL, která je globálním lídrem ve výrobě baterií pro elektromobily. Pouze zhruba deset procent zaměstnanců její továrny v Durynsku přišlo z Číny. CATL spolupracuje s místními univerzitami a obchodními komorami na rozvoji pracovní síly a vyhledávání mladých talentů. Fraunhoferův institut zde vybudoval Inovativní a technologické centrum baterií, které umožňuje inženýrům CATL a německým výzkumníkům spolupracovat na bateriových technologiích příští generace.

Další evropskou zemí, jež v poslední době volí spíše užší spolupráci s Čínou, je Španělsko, které se také snaží přitáhnout podobné investice. Španělé by asi měli počítat s rizikem, že jim hrozí něco podobného jako Česku v prvních desetiletích po sametové revoluci – příliv investic, které automaticky nezajistí vysokou domácí přidanou hodnotu. Opět záleží na tom, jak země Pyrenejského poloostrova dokáže s takovým rizikem pracovat.

Dřívější evropská naivita byla jedním extrémem, ostrá obchodní válka s Čínou by byla extrémem opačným. Němci nebo Španělé, kteří nechtějí sklouznout ke druhému extrému, mají pravdu minimálně v tom, že je třeba hledat rozumnou střední cestu.

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Bloomberg: Vlády si půjčují rekordním tempem. Dluhopisy ženou zbrojení i energetika

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Státy letos na trzích získávají peníze nebývalým tempem. Od začátku roku si prostřednictvím syndikovaných emisí půjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy asi 10,5 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg za tím stojí rostoucí výdaje na obranu, infrastrukturu i přechod k modernějším zdrojům energie.

Vlády letos vydávají dluhopisy rekordním tempem. Podle propočtů agentury Bloomberg si od začátku roku vypůjčily zhruba 504 miliard dolarů, tedy přibližně 10,5 bilionu korun. Objem prodaných dluhopisů tak překonal i úroveň z první poloviny roku 2020, kdy si státy ve velkém půjčovaly na podporu ekonomik zasažených lockdowny během pandemie covidu-19.

Za prudkým nárůstem emisí stojí především vyšší veřejné výdaje. Vlády navyšují rozpočty na obranu, modernizují infrastrukturu a investují do energetických projektů. Dalším tlakem na veřejné finance je stárnutí populace i dražší obsluha dluhu v prostředí vyšších úrokových sazeb.

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Hlavním důvodem zvýšeného objemu emisí dluhopisů jsou především rostoucí veřejné výdaje, a tím i vyšší potřeba financování,“ uvedl hlavní analytik Danske Bank Jens Peter Sörensen. Jako příklady zmínil vyšší výdaje na armádu, infrastrukturu a přechod na čistší zdroje energie.

Německo a další evropské země vyčlenily stovky miliard eur na nákup zbraní a munice. Evropská unie zároveň uvolnila fiskální pravidla, aby členským státům umožnila více investovat do obrany a energetických projektů zaměřených na snížení závislosti na fosilních palivech.

Evropa spoléhá na syndikované emise

Objem peněz získaných prostřednictvím syndikovaných emisí je stále výrazně nižší než objem dluhopisů prodaných v běžných státních aukcích. Významný vliv na to má zejména Spojené státy, jejichž ministerstvo financí vydává dluhopisy výhradně prostřednictvím standardních aukcí.

V Evropě je však běžné, že si státy najímají banky, které dluhopisy prodávají investorům formou syndikované emise. Tento postup může být v období zvýšené volatility na trzích méně rizikový. Správcům státního dluhu zároveň dává větší kontrolu nad načasováním prodeje.

Největším emitentem státních dluhopisů na trhu syndikovaných emisí byla v osmi z posledních deseti let Itálie. První místo drží i letos. Za prvních šest měsíců roku si tímto způsobem podle Bloombergu půjčila téměř 70 miliard eur.

Německo, Británie i Srbsko lámou rekordy

Výrazně aktivní je letos také Německo, které změnilo svá fiskální pravidla, aby mohlo navýšit výdaje na obranu a infrastrukturu. Prostřednictvím tří syndikovaných emisí už získalo 14 miliard eur.

Británie, Belgie a Srbsko letos uskutečnily největší syndikované emise dluhopisů ve své historii. Mezi deset největších emitentů se letos zařadily také Austrálie a Mexiko.

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Kryštof Míšek: Nové státní dluhopisy jako past. Stát může zopakovat drahou chybu z inflační krize

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Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.

Kryštof Míšek

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Poptávka investorů přitom zůstává silná, zejména po dluhopisech s kratší splatností. Podle portfolio manažera společnosti TwentyFour Asset Management Johna Owena vlády využívají příznivých podmínek na trhu k tomu, aby zvládly náročný harmonogram refinancování starších dluhů a zároveň financovaly vyšší veřejné výdaje.

Vyšší sazby komplikují plánování

Dluhopisové trhy ovlivňuje také nejistý vývoj inflace a úrokových sazeb. Inflační šok spojený s konfliktem na Blízkém východě zvýšil výnosy dluhopisů a zhoršil výhled světové ekonomiky. Pro vlády to znamená dražší financování a složitější plánování budoucích emisí.

Evropská centrální banka má tento týden podle očekávání analytiků poprvé od roku 2023 zvýšit úrokové sazby. Ke zpřísnění měnové politiky by letos podle očekávání trhu mohl přistoupit také americký Fed. Další vývoj však zůstává nejistý.

Lukáš Kovanda: Inflace znovu straší trhy. Češi mohou víc sázet na protiinflační dluhopisy

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Svět zachvátila obava z velké inflace. Výnosy státních dluhopisů po světě rostou a stranou nezůstává ani Česko. Investoři se vedle vyšší inflace bojí také drahé ropy a rostoucích vládních dluhů. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to může změnit zájem o nové Dluhopisy Republiky: fixní varianta může ztratit část lesku, zatímco protiinflační může být pro střadatele lákavější.

Lukáš Kovanda

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Napětí na Blízkém východě eskalovalo na konci února, kdy Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. V důsledku konfliktu je zablokovaný Hormuzský průliv, klíčová námořní trasa pro vývoz ropy ze zemí Perského zálivu. Před válkou přes něj proudila přibližně pětina světové spotřeby ropy. Následný prudký růst cen ropy přispěl ke zvýšení inflace v řadě zemí.

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Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství

Ropné miliardy se tlačí do SpaceX. Šejkové hledají nový motor svého bohatství
Profimedia
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Státní fondy z Perského zálivu se podle Bloombergu hlásí o akcie SpaceX za miliardy dolarů. Firma Elona Muska se chystá na burzu v transakci, která může přepsat historii kapitálových trhů.

SpaceX už investorům neprodává jen příběh raket a cest na Mars. Firma Elona Muska stojí také za satelitním internetem Starlink a po propojení s jeho startupem xAI se stále víc řadí i mezi velké sázky na umělou inteligenci.

Právě proto o chystané IPO projevují zájem nejbohatší fondy Perského zálivu. Saúdskoarabský Public Investment Fund a Kuwait Investment Authority si podle zdrojů Bloombergu každý objednaly akcie za jednu až pět miliard dolarů. Významnou investici má zvažovat také Qatar Investment Authority.

Ropa hledá budoucnost v technologiích

Pro státy Perského zálivu nejde jen o další finanční investici. Region se snaží snížit závislost na ropě a stát se významným hráčem v technologiích, datových centrech a umělé inteligenci.

SpaceX do této strategie zapadá. Nabízí kombinaci silné značky, globálního byznysu, satelitního internetu a vazby na Muskovy další technologické projekty. Některé fondy z regionu už navíc v Muskových firmách podíly mají.

Elon Musk

SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

nst

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Může padnout rekord Saudi Aramco

SpaceX nabízí 555,6 milionu akcií za 135 dolarů za kus. Firma by tak mohla získat zhruba 75 miliard dolarů. S akciemi se má začít obchodovat tento pátek (12. června).

Pokud plán vyjde, půjde o největší IPO v historii. Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 29,4 miliardy dolarů.

Symbolika je výrazná: rekord dosud patřil ropě, nově ho může převzít Muskova technologická firma. A znovu u toho mají být peníze z Perského zálivu.

Velká sázka na Muska

Zájem investorů podle Bloombergu výrazně převyšuje počet nabízených akcií. Někteří institucionální investoři měli požádat o akcie za deset miliard dolarů nebo víc. 

Zájem fondů z Perského zálivu o Muskův byznys také nepřichází z ničeho. Musk má v regionu silné vazby a jeho firmy tam postupně získávají konkrétní zakázky.

The Boring Company má stavět projekt Dubai Loop. Emirates nasazuje Starlink pro palubní Wi-Fi. Neuralink plánuje první klinickou studii na Blízkém východě. A samotný Musk se v regionu pravidelně objevuje po boku nejvýše postavených představitelů.

Pro státy Perského zálivu tak SpaceX není jen akcie. Je to vztah s jedním z nejvlivnějších podnikatelů světa a zároveň přístup k technologiím, které mohou hrát roli v jejich ekonomické proměně.

Zároveň platí, že čím větší je očekávání, tím větší je i riziko. Ocenění SpaceX kolem 1,8 bilionu dolarů staví firmu do společnosti největších technologických gigantů světa. Investoři tak kupují nejen současné výsledky, ale především víru v budoucnost.

Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív

Zprávy z firem

Doby, kdy se firmy praly o programátory, jsou ty tam. Žádaní jsou experti na kyberbezpečnost či nastavování spolupráce s AI, říká šéf náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Ivana Pečinková

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Aravind Srinivas, CEO Perplexity

Perplexity se hlásí do AI závodu o miliardy z burzy

Trhy

AI firmy se tlačí na Wall Street a Perplexity nechce zůstat stranou. Firma plánuje vstup na burzu v roce 2028. Její šéf Aravind Srinivas tvrdí, že plán platí bez ohledu na to, jak dopadnou očekávané burzovní debuty OpenAI a Anthropicu. „Rok 2028 pro nás zůstává ve hře,“ řekl CNBC.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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