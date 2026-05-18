Čína se vrací k americkým farmářům. Slíbila nákupy za stovky miliard ročně
Spojené státy a Čína se dohodly na novém závazku v zemědělském obchodě. Peking má v letech 2026 až 2028 každoročně nakupovat americké zemědělské produkty nejméně za 17 miliard dolarů. Oznámil to Bílý dům po setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.
Čína se zavázala, že bude v letech 2026, 2027 a 2028 každoročně nakupovat zemědělské výrobky ze Spojených států nejméně za 17 miliard dolarů, tedy zhruba 356 miliard korun.
Podle agentury Reuters o tom dnes informoval Bílý dům. Washington a Peking se na závazku dohodly při setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, které se uskutečnilo tento týden.
Propad amerického vývozu
Dohoda přichází po prudkém propadu amerického zemědělského vývozu do Číny. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství se objem exportu v roce 2025 meziročně snížil o 65,7 procenta na 8,4 miliardy dolarů. Důvodem bylo loňské sériové vyhlašování cel, které výrazně omezilo vzájemný obchod.
Návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně přispěla k posílení obchodního příměří a stabilizaci vztahů mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Dvoudenní summit s prezidentem Si Ťin-pchingem, který byl o více než měsíc odložen kvůli válce v Íránu, skončil příslibem dalšího setkání na podzim letošního roku.
Bílý dům upřesnil, že částka 17 miliard dolarů nezahrnuje čínské závazky k nákupu americké sóji. Ty jsou součástí samostatné dohody, která byla uzavřena už v říjnu 2025.
Čína přitom od prvního Trumpova funkčního období výrazně snížila závislost na amerických zemědělských produktech. V roce 2024 pocházelo ze Spojených států přibližně 20 procent sóji dovážené do Číny. V roce 2016 to bylo ještě 41 procent.
