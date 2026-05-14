Trumpova čínská cesta může pomoci odemknout zakleté čínské akcie
Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?
Čínské akcie v posledních letech ztrácejí na atraktivitě pro západní investory, ať už institucionální, tak i retailové. Ačkoli si někteří hráči na konkrétních akciích užili mimořádné zisky, státní intervence výrazně poškodily místní realitní trh, technologický sektor a v důsledku došlo k útlumu investorských aktivit. Navíc se čínský trh i v důsledku platných sankcí a celních restrikcí výrazně přeorientoval na domácí zákazníky, pro investory je tak Čína aktuálně složitě čitelná.
V posledních měsících se klíčovým stává polovodičový sektor a boj o technologickou dominanci, ve kterém Čína zatím ztrácí a nedaří se jí dohnat tchajwanské společnosti, jež dokážou vyrábět pokročilé čipy na 2nanometrové architektuře (a Intel oznámil nejpokročilejší 1,8nm technologii), zatímco Čína dokáže vyrábět stále maximálně 5nanometrové čipy. To čínské technologické firmy výrazně omezuje.
Jenomže Donald Trump do Číny přijel zjevně s nabídkou, která by toto mohla výrazně změnit. Součástí delegace totiž je také Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, která vyvíjí nejpokročilejší čipy na světě pohánějící AI sektor. Huang přitom vystoupil na červeném koberci spolu s americkým prezidentem a nejbohatším mužem planety Elonem Muskem. To tak slibuje možnost, že se americko-čínské vztahy vylepší.
Čínský big tech padá
A to by znamenalo zásadní impuls pro řadu firem amerických, ale také pro celé sektory čínské ekonomiky. Zejména pro ten technologický a akcie společností, jako jsou Baidu nebo Tencent, již na samotný přílet Huanga reagovaly růstem, přičemž Baidu rostlo dokonce o osm procent.
Tencent, Baidu, CATL a Alibaba
Vývoj vybraných čínských technologických a průmyslových titulů
Pokud by skutečně došlo k nějakému zlepšení vztahů mezi oběma supervelmocemi, mohlo by to investorům přinést velmi zajímavé příležitosti. Ačkoli Baidu i Tencent patří k největším firmám svého druhu na světě, jejich akcie za posledních pět let výrazně propadly. Obě akcie za tu dobu odepsaly více než 16 procent.
To by na první pohled nemuselo vypadat jako dramatický propad, nicméně za stejnou dobu obdobné americké firmy zásadně narostly. Alphabet (majitel Googlu či Androidu a YouTube) posílil o 245 procent, Apple o téměř 135 procent, Microsoft o 64 procent. A samotná Nvidia o neuvěřitelných 1500 procent.
Levné akcie
Nicméně zatímco cena akcií je jeden úhel pohledu, ziskovost firem může nabídnout trochu odlišný pohled. Právě kvůli tomu, že se čínské obří firmy přeorientovaly na domácí trh (případně na evropský, jako například Temu), jejich byznys ve stejném období často nadále rostl.
To vede k jednomu zásadnímu fenoménu: při pohledu na poměr ceny akcie a ziskovosti dané firmy (P/E ratio) jsou čínské firmy v současnosti velmi solidně naceněné. Například zmíněný Tencent, který působí v řadě oblastí tech-sektoru včetně gamingu, má tento podíl aktuálně na úrovni cca 17, což je jednak více než 30 procent pod desetiletým průměrem, zároveň výrazně níž než u podobných západních společností.
Průměrné P/E firem zahrnutých do indexu S&P 500 je aktuálně více než 31, dlouhodobě se pak tento údaj pohybuje kolem 25. U technologických firem ale může dosahovat mnohem vyšších úrovní.
Dojde i na e-commerce a elektromobilitu?
Čínský technologický sektor a sektor polovodičů by měly být hlavními beneficienty situace, že by došlo k výraznějšímu uvolnění vztahů mezi USA a Čínou. K tomu může dojít, pokud se prezidenti mocností domluví, že společně podpoří konec blokády Hormuzského průlivu, který dělá problémy Donaldu Trumpovi již i v domácí politice a ekonomice.
Jenomže to nejsou jediné sektory, kterým by mohla Trumpova cesta pomoci. K těm dalším patří zejména e-commerce sektor, který by mohl těžit z případných uvolněných celních restrikcí (na tom by vydělaly firmy jako Alibaba, JD.com či Pinduoduo, pod něž spadá i slavný e-shop Temu).
Velkou otázkou bude případné uvolnění cel na čínské elektromobily, z čehož by těžila zejména společnost BYD, ale také NIO či výrobce baterií pro elektromobilitu CATL.
