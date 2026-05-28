Kryštof Míšek: Nové státní dluhopisy jako past. Stát může zopakovat drahou chybu z inflační krize
Protiinflační dluhopisy vypadají jako férový způsob, jak domácnostem ochránit úspory. Pro stát ale mohou být mimořádně drahé. Česká zkušenost z let 2021 až 2023 i varovný příklad Velké Británie ukazují, že při návratu vyšší inflace se z atraktivního produktu pro občany může stát nákladné riziko pro veřejné finance.
O Dluhopisy Republiky, což je půjčka státu na své útraty, je větší zájem, než se čekalo. Lidé si zatím objednali dluhopisy za 44 miliard korun, plánovaný objem byl 20 miliard. Ministerstvo financí poptávku vyslyší a dluhopisů vydá víc, nabídka státu bude pokračovat až do konce června. Podle Štěpána Křečka, hlavního ekonoma společnosti BH Securities, dává nákup dluhopisu smysl. Dluhopis slibuje dobré a bezpečné zhodnocení. Podle Křečka jsou podmínky státního dluhopisu tlakem na banky, aby vylepšily úroky či snížily poplatky u spořících účtů a termínovaných vkladů.
Státní dluhopis srovná banky do latě, dají klientům lepší podmínky, tvrdí ekonom Křeček
Česká republika si tento scénář ostatně již jednou vyzkoušela. Před pandemií covidu-19 stát emitoval protiinflační dluhopisy, které se následně během inflační vlny v letech 2021 až 2023 výrazně prodražily. Podle odhadů stát zaplatil na úrocích zhruba o deset miliard korun více, než kdyby se financoval standardně na trhu.
To nejsou abstraktní peníze. Jsou to prostředky, které pak chybějí ve vzdělávání, infrastruktuře nebo zdravotnictví.
Británie ukazuje, jak drahé může být inflační riziko
Varovné příklady ze světa přitom už existují. Nejvýraznější je dlouhodobě Velká Británie, která v minulosti emitovala rozsáhlý objem dluhopisů s inflační doložkou. Prudký růst inflace následně výrazně zvýšil náklady dluhové služby a přispěl k růstu výnosů britských dlouhodobých dluhopisů na nejvyšší úrovně od konce 90. let.
Kdo se zajímá o finanční trhy, ten v posledních letech dobře viděl, že Británie prochází jednou politickou krizí za druhou, ekonomika stagnuje a ceny rostou. Jedna věc je přitom mimořádně důležitá: obrovský podíl inflačně indexovaných dluhopisů na celkovém britském státním dluhu.
Čtvrtina britského dluhu je navázaná na inflaci
Britské inflačně indexované státní dluhopisy mají kupóny i jistinu navázané na RPI, tedy britský index maloobchodních cen. Když ceny rostou, automaticky rostou i náklady státu.
Pro investora je to výhodný produkt. Pro státní rozpočet je to ale riziko.
Ve Velké Británii tvoří indexované dluhopisy více než čtvrtinu veškerého emitovaného státního dluhu. V nominální hodnotě jde přibližně o 685 miliard liber, tedy zhruba 18 bilionů korun při současném kurzu libry vůči koruně.
Už nyní jsou britské náklady na obsluhu dluhu rekordní. Představují 8,3 procenta všech veřejných výdajů a více než 3,7 procenta HDP.
Český stát by neměl opakovat stejnou chybu
Britský příklad ukazuje, proč mohou být dluhopisy s inflační doložkou pro stát v době vyšší inflace mimořádně nevýhodné. A právě tato zkušenost by měla být varováním i pro Českou republiku.
To, co v době nízké inflace vypadá jako férový produkt pro domácnosti, se při návratu inflační vlny může změnit v drahý a zbytečně rizikový způsob financování státu.
Češi berou státní dluhopisy ve velkém. Objednávky Dluhopisů Republiky už dosáhly 44,3 miliardy korun a více než dvojnásobně překonaly původní plán ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté fixní dluhopisy.
Velmi mě proto překvapuje, že za potlesku části analytiků se český stát chystá podobnou chybu zopakovat, tentokrát proto, aby se zavděčil veřejnosti. Jenže veřejné finance nejsou marketingový nástroj. Pokud stát špatně nacení inflační riziko, nezaplatí to abstraktní rozpočet. Zaplatí to daňový poplatník.
Autor je hlavní ekonom Argos Capital