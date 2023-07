FreshStart: Módní designérka z Česka dobývá arabský svět

Tvorba oděvní návrhářky Mirky Talavaškové je přehlídkou neobyčejného spojení cudnosti a rafinovanosti. Její modely pro svoji originalitu, krásu a kulturní "nezávadnost" slaví úspěch jak na evropském, tak i na arabském trhu, kam Mirku zavlála tak trochu náhoda. O tom, jak vnímá svoji tvorbu a co ji inspiruje, je další díl seriálu FreshStart. Pustit si jej můžete v úvodu tohoto článku, nebo na vaší oblíbené podcastové platformě.

Když k módní návrhářce Mirce Talavaškové před pár lety přišla klientka, že potřebuje šatník odpovídající normám arabské kultury, vzala to jako výzvu. Spojila tradiční arabský kabátek abaya s prvky evropského stylu. A značka Talabaya byla na světě. Od té doby slaví Mirka úspěchy nejen na českém, ale i blízkovýchodním trhu.

Jednoduchost, elegance a kvalita

Jak byste popsala svoji tvorbu?

Jednoduchou, elegantní. Kdo ji zná, ví, že úplně nelítám v barvách, ačkoliv je miluji a není pro mne problém udělat něco barevného na míru. Ráda promýšlím věci do detailu. Pokud máte kousek precizně zhotovený, klienti se k vám vrací. A potrpím si na kvalitní materiály.

Konkrétně z jakých materiálů nejraději šijete?

Kupodivu ráda tvořím i z umělých materiálů. Lidé si myslí, že umělý materiál je jen igelit, tak to ale opravdu není. Lze z nich vytvořit fakt nádherné modely, které vydrží a vypadají perfektně. Samozřejmě také miluji len a hedvábí. Každý ten materiál má svoje. Přírodní materiály se například na rozdíl od umělého vlákna mačkají. A tak spíše jde o to, jaký materiál preferuje klientka.

Jaký je cenový rozdíl mezi přírodními a umělými materiály? Dokážu si představit, že třeba u hedvábí bude cena astronomická.

Možná vás to překvapí, ale cena některých polyesterů se vyrovná té za hedvábí. Cena je široký pojem. Někde se zohledňuje počet metrů, někde koupíte tři metry za stejnou cenu jako deset. Záleží na dodavateli.

Nevšední spojení zaplnilo díru na trhu

Proč název Talabaya?

Jednou za mnou přišla klientka, že jede pracovat do Saúdské Arábie. Tehdy tam platila mnohem přísnější pravidla ohledně toho, jak se ženy mohou oblékat. Požádala mě o šatník, který bude splňovat tamní pravidla, ale zachová si evropský vzhled. Tak jsem začala kombinovat dvě kultury. Moje klientka díky tomu nemusela chodit oblečená jen v černém kabátku abaya, ale zároveň dodržovala jejich pravidla. Když jí tehdy její arabské kolegyně říkaly, že má pěkné abaye a jejím evropským kolegyním se taky líbily, brala jsem to jako impulz pro založení značky. Název je tedy spojením části mého příjmení a slova abaya.

Arabský svět se tak o vás dozvěděl skrze vaši zákaznici...

Ano, na jedné konferenci mluvila o propojování kultur a jako příklad uvedla mě. Tenkrát za ní došla zakladatelka Islamic Fashion Design Council, která v Dubaji pořádala event o módě. Pozvala mě tam. Hned mě přijali na pop-up story do BHV Marais, Debenhams Kuwaitu, Harvey Nichols v Saúdské Arábii. Následovala moje účast na módním veletrhu v Dubaji a najednou se Talabaya dostala na mnoho míst v arabském světě. Byl to až neuvěřitelný úspěch, protože normálně musíte na veletrhy jezdit pravidelně i několik let, než se tam vaší značce podaří prorazit.

Kde všude máte obchody?

V Praze, ale mám zastoupení v Rijádu v Saúdské Arábii. Kvůli pandemii jsem musela zavřít pobočku v New Yorku a v Dubaji, kde bych to ráda znovu obnovila. Aktuálně ještě řeším Istanbul.

Kdo je vaše typická zákaznice?

Většina mých klientek je ve věku třicet plus. Mám i klientky, kterým je přes sedmdesát. Ale když bych to vzala na národy, tak je to nejčastěji Češka, pak žena ze Středního východu nejčastěji z Dubaje a Saúdské Arábie.

Jaké jsou rozdíly při provozu obchodu u nás a na Blízkém východě?

Nedokážu to porovnat, protože já vždycky zabalila zboží, poslala ho do obchodů a oni to tam prodávali. Tady dělám všechno a hlavně péči o klientky. Věřím tomu, že bych tohle mohla vybudovat i v zahraničí, ale nejdříve je potřeba dát o sobě vědět přes obchody. Arabky jsou zvyklé například na svatební šaty od designéra. Já musím zajistit, aby se o mně dozvěděly.

