Omezení čínských střídačů může zdražit zelenou energetiku. Mezi nejvíce zasažené země patří i Česko
Evropská unie chce omezit využívání čínských technologií v energetice kvůli bezpečnostním rizikům. Firmy a investoři ale varují, že zákaz financování čínských střídačů z evropských fondů může prodražit a zpomalit výstavbu solárních elektráren a bateriových úložišť. Mezi nejvíce ohrožené trhy patří podle analytiků také Česká republika.
Evropské snahy o omezení závislosti na čínských technologiích mohou narazit na nedostatek dostupných alternativ. Zákaz financování střídačů čínské výroby z evropských fondů by podle firem a investorů mohl zpomalit, případně v některých zemích zcela zastavit rozvoj solárních a větrných projektů.
Opatření se může výrazně dotknout také České republiky, uvedla agentura Reuters.
Střídače, označované rovněž jako měniče, patří mezi klíčové součásti solárních a větrných elektráren i bateriových úložišť. Převádějí vyrobenou elektřinu do podoby, kterou lze využívat v elektrické síti.
Evropa je na čínských technologiích stále závislá
Evropská unie usiluje o větší soběstačnost ve strategických odvětvích. U technologií nezbytných pro přechod k nízkoemisní energetice je však stále silně závislá na čínských dodavatelských řetězcích.
Když doslouží běžné auto, čeká ho většinou vrakoviště a kovové části recyklace v hutích. U elektromobilů je situace složitější. Lithiové baterie jsou technologicky náročné, špatně se rozebírají a jejich recyklace není jednoduchá. Česká firma 1PS Technology proto hledá cestu mezi odpadem a hutí: z použitých bateriových modulů staví nová energetická úložiště.
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Zprávy z firem
Když doslouží běžné auto, čeká ho většinou vrakoviště a kovové části recyklace v hutích. U elektromobilů je situace složitější. Lithiové baterie jsou technologicky náročné, špatně se rozebírají a jejich recyklace není jednoduchá. Česká firma 1PS Technology proto hledá cestu mezi odpadem a hutí: z použitých bateriových modulů staví nová energetická úložiště.
Evropská komise v květnu zakázala využívat unijní prostředky na nákup střídačů z takzvaných vysoce rizikových zemí, mezi které řadí také Čínu. Opatření zdůvodňuje obavami o bezpečnost evropské energetické infrastruktury.
Čínští výrobci přitom dodávají přibližně 70 procent měničů používaných v Evropě.
Firmy varují před zastavením investic
Skupina 36 firem a investorů v dopise předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové varovala, že omezení čínských střídačů může narušit výstavbu solárních a větrných elektráren především ve střední a východní Evropě.
Země tohoto regionu už nyní zaostávají za bohatšími státy západní Evropy v odklonu od fosilních paliv.
„Hrozí, že zpomalí – a na některých trzích dokonce zastaví – transformaci energetiky v celém regionu,“ uvedli zástupci odvětví v dopise ze 7. července, do něhož nahlédla agentura Reuters.
Podle firem zatím evropská výroba nemá dostatečnou kapacitu, aby dokázala čínské komponenty rychle nahradit. Výsledkem mohou být vyšší ceny, zpoždění staveb a problémy s dostupností technologií.
Nejasnosti kolem praktického uplatňování zákazu navíc podle signatářů dopisu zmrazují rozhodování o financování nových energetických projektů.
Česko patří mezi nejvíce zasažené trhy
Poradenská společnost Wood Mackenzie odhaduje, že unijní omezení přinutí v letech 2026 až 2030 hledat alternativní dodavatele přibližně 14 procent evropských solárních projektů.
Změna dodavatelů by se měla týkat také 12 procent projektů energetických úložišť, které by za běžných okolností pravděpodobně využily čínské měniče.
Mezi nejvíce zasažené trhy mají patřit Rumunsko, Česká republika a Řecko.
Alternativou by mohlo být omezení vzdáleného přístupu
Firmy namísto plošného omezení čínských dodávek navrhují zavedení pravidel, která by zahraničním výrobcům znemožnila vzdálený přístup ke střídačům instalovaným v evropské elektrické síti.
Výrobci mohou k zařízením běžně přistupovat například kvůli aktualizacím softwaru, údržbě nebo diagnostice. Právě možnost vzdáleného ovládání však vyvolává obavy z potenciálního zásahu do energetické infrastruktury.
Někteří představitelé Evropské unie se domnívají, že samotné omezení vzdáleného přístupu by neposkytovalo dostatečnou ochranu proti případnému vměšování.
Greenbuddies: Projekty se nezastaví, komplikace ale přijdou
Podle české společnosti Greenbuddies, která se zaměřuje na komerční fotovoltaiku a bateriová úložiště, úplné zastavení výstavby projektů pravděpodobně nehrozí. Opatření však může přinést zpoždění, vyšší náklady a další komplikace.
„Doposud jasně dominovaly měniče čínské výroby, jelikož nabízely kvalitní produkt za dobrou cenu. Evropské střídače jsou významně dražší,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Greenbuddies Dan Štajner.
Připomněl ale, že měniče tvoří u solárních elektráren zpravidla jen přibližně pět procent celkových investičních nákladů. Jejich zdražení by proto samo o sobě nemělo většinu projektů ekonomicky znehodnotit.
„V krátkodobém a střednědobém horizontu očekáváme problémy typu nedostupnost produktu a současně navýšení ceny z důvodu omezené nabídky, prodloužení výstavby, adaptaci realizačních firem na novou technologii a jiné nároky na servis a údržbu,“ dodal Štajner.
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