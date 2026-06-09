Perplexity se hlásí do AI závodu o miliardy z burzy
AI firmy se tlačí na Wall Street a Perplexity nechce zůstat stranou. Firma plánuje vstup na burzu v roce 2028. Její šéf Aravind Srinivas tvrdí, že plán platí bez ohledu na to, jak dopadnou očekávané burzovní debuty OpenAI a Anthropicu. „Rok 2028 pro nás zůstává ve hře,“ řekl CNBC.
Zatímco investoři vyhlížejí burzovní debuty SpaceX, OpenAI a Anthropicu, o místo ve frontě se hlásí i další jméno z umělé inteligence: Perplexity. Firma, která se snaží změnit způsob, jak lidé vyhledávají informace na internetu, chce na burzu v roce 2028.
Šéf Perplexity Aravind Srinivas v rozhovoru pro CNBC uvedl, že firma svůj plán nemění bez ohledu na to, jak dopadnou očekávaná IPO větších hráčů z oboru. I kdyby investoři u OpenAI nebo Anthropicu znejistěli, Perplexity chce mít vlastní burzovní příběh připravený.
„Bez ohledu na tyto dvě společnosti jsme plánovali něco na rok 2028, takže to stále platí,“ řekl Srinivas.
Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy se z umělé inteligence stává nejen technologické, ale i burzovní téma roku. Anthropic už podal důvěrnou žádost o primární veřejnou nabídku akcií, OpenAI ho následovala.
Po Anthropicu se k burze chystá také OpenAI. Spolu se SpaceX tak vzniká trojice očekávaných technologických IPO, která prověří hlad investorů po akciích firem spojených s umělou inteligencí.
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Po Anthropicu se k burze chystá také OpenAI. Spolu se SpaceX tak vzniká trojice očekávaných technologických IPO, která prověří hlad investorů po akciích firem spojených s umělou inteligencí.
Do toho se chystá také mimořádně sledovaný burzovní debut SpaceX Elona Muska. Právě jeho přijetí investory může podle Srinivase naznačit, jak velkou chuť bude mít trh i na další technologické giganty. Připouští, že pokud by tyto obří nabídky investory zklamaly, dopad by pocítil celý sektor.
„Určitě si myslím, že pokud nedopadnou dobře, bude to mít vlnové efekty. To se nedá nijak přikrášlit,“ řekl Srinivas CNBC.
Naopak, pokud by trh dokázal absorbovat tak velkou nabídku, mohlo by to podle Srinivase posílit i důvěru v další obří IPO.
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Ve své první encyklice s názvem Magnifica Humanitas neboli Vznešené lidstvo Lev XIV. varoval před novou hrozbou pro lidstvo a práci, kterou představuje umělá inteligence. „AI se vyvíjí v intelektuálním prostředí, v němž jsou někteří lidé považováni za méně užitečné, méně žádoucí a méně hodnotné,“ varovala hlava církve.
OpenAI a Anthropic pod lupou
OpenAI a Anthropic patří mezi takzvané frontier labs, tedy firmy vyvíjející nejpokročilejší modely umělé inteligence.
Právě proto se kolem jejich ocenění vede ostrá debata. Na jedné straně stojí obrovská očekávání investorů. Na druhé straně rostou otázky, zda se miliardové výdaje na výpočetní infrastrukturu, datová centra a vývoj modelů dokážou proměnit v dlouhodobě ziskový byznys.
Srinivas je v tomto ohledu spíše optimistou. Podle něj si OpenAI i Anthropic vysoké valuace zaslouží, protože jsou technologicky na špičce.
Varuje ale, že trpělivost investorů nebude nekonečná. Pokud by se tempo inovací zastavilo, ocenění firem by se mohlo rychle dostat pod tlak.
„Když šest měsíců neuvidíte posun ve schopnostech modelu u jedné z těchto dvou firem, pak je to pro ně problém,“ řekl šéf Perplexity.
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Společnost Perplexity AI, oceněná na „pouhých“ 18 miliard dolarů, nabídla Googlu 34,5 miliardy za jeho nejpoužívanější prohlížeč světa - Chrome. Odvážný tah přichází ve chvíli, kdy Google čelí tlaku na rozdělení firmy kvůli údajnému monopolu.
Firmy už nechtějí za AI utrácet naslepo
Vedle velkých IPO se mění i debata o tom, kolik má používání umělé inteligence vlastně stát. Firemní zákazníci začínají podrobněji řešit, které modely se jim vyplatí používat a kdy dává smysl sáhnout po levnější variantě.
Srinivas upozorňuje na trend, kterému se v americkém technologickém prostředí začalo říkat „tokenmaxxing“. Jde o situaci, kdy zaměstnanci výrazně navyšují používání AI nástrojů, aby působili produktivněji. Pro firmy to ale zároveň znamená vyšší účty za provoz modelů.
Podle šéfa Perplexity nebude budoucnost spočívat v tom, že firmy budou bez rozmyslu posílat každý úkol na nejdražší a nejvýkonnější model. Důležitější bude vybrat model, který je pro daný úkol nejlepší kombinací výkonu a ceny.
„Když open-source model zvládne práci v 90 procentech případů a je desetkrát až dvacetkrát levnější než frontier model, pravděpodobně bych použil ten,“ uvedl Srinivas.
To je také jádro byznysového příběhu Perplexity. Firma nestaví jen na jednom vlastním modelu, ale využívá modely od různých poskytovatelů. Její systém má podle zadání vyhodnotit, který model se pro konkrétní úkol hodí nejlépe, a zohlednit přitom i náklady.
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Proč je to důležité pro investory
Pro investory je to podstatný rozdíl. OpenAI a Anthropic jsou sázkou na nejpokročilejší modely a rychlost vývoje. Perplexity se snaží prezentovat spíše jako praktická vrstva nad AI, která dokáže uživateli najít odpověď a zároveň hlídat, aby provoz nebyl zbytečně drahý.
Právě náklady se mohou stát jedním z klíčových témat celé další fáze AI boomu. V první vlně investoři odměňovali hlavně růst, technologický náskok a schopnost získat uživatele. Teď se stále častěji ptají, kolik bude provoz umělé inteligence stát a zda za něj firmy dokážou platit dlouhodobě.
Srinivas to shrnul tak, že budoucnost nejpokročilejší umělé inteligence zůstává velmi slibná, ale éra bezhlavého utrácení se podle něj může chýlit ke konci.
Perplexity sází na rok 2028
Perplexity už dříve uváděla, že na burzu nechce před rokem 2028. Nové vyjádření šéfa firmy ale působí jako konkrétnější závazek. Společnost se tak řadí do širší vlny AI firem, které se připravují na veřejný trh, ale zároveň nechtějí vstup uspěchat.
Do té doby bude rozhodující, zda se Perplexity podaří dál růst, udržet si pozici v AI vyhledávání a přesvědčit zákazníky, že dokáže přinášet hodnotu levněji než přímé používání nejdražších modelů.
Rok 2028 je v technologickém byznysu daleko. Jenže už letošní burzovní vlna může rozhodnout, v jaké atmosféře bude Perplexity jednou na Wall Street přicházet. Pokud uspějí SpaceX, Anthropic a OpenAI, může se otevřít prostor pro další AI jména. Pokud ne, trh začne od firem kolem umělé inteligence chtít mnohem víc než jen růstový příběh.
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