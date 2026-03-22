Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství
Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.
Válka v Perském zálivu se dále dramatizuje. Americký prezident Donald Trump dal v noci na neděli Teheránu 48hodinové ultimátum, aby otevřel Hormuzský průliv. Pokud tak neučiní, Trump hrozí, že vymaže z povrchu zemského v prvé řadě „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.
Trump slibuje zničit i další elektrárny v Íránu. Teherán má na otevření Hormuzského průlivu a odvrácení hrozby čas do úterý krátce po půlnoci středoevropského času.
Další eskalace války v Íránu. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump
Politika
Americký prezident Donald Trump v noci na neděli středoevropského času dal Íránu 48hodinové ultimatum na úplné otevření Hormuzského průlivu. V opačném případě podle šéf Bílého domu začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“.
Jenže Írán se poddat zjevně nemíní. V případě útoku na své elektrárny a další energetickou infrastrukturu je připraven udeřit na energetické a infrastrukturní cíle v Perském zálivu, včetně odsolovacích jednotek, které přináleží „americkému a izraelskému režimu“.
Eskalace poslala dolů cenu bitcoinu
V reakci na Trumpovu hrozbu se bitcoin, s nímž se obchoduje i o víkendu, propadl na minimum za období od letošního 9. března, 68 254 dolarů. To svědčí o tom, že trhy ani v pondělí, až se burzy celosvětově otevřou, nepřijmou víkendový vývoj války v Perském zálivu úlevně.
Naopak, další eskalace střetu bude zřejmě značit dodatečný úprk do bezpečí, tedy do amerického dolaru či obecněji hotovosti. Investoři se budou dále houfně zbavovat jakýchkoli rizikovějších aktiv, tedy nejen bitcoinu, ale také třeba převážné většiny akcií, ale též měn či dluhopisů.
Trhy
Eskalace konfliktu na Blízkém východě začíná naplno dopadat na globální trhy. Útoky na energetickou infrastrukturu, narušený provoz v Hormuzském průlivu a rostoucí ceny ropy i plynu vyvolávají obavy z trvalejšího poškození světové ekonomiky. Investoři proto ustupují k defenzivním aktivům a připravují se na období zvýšené volatility.
Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství ze situace, na niž Spojené státy zjevně nebyly zcela připraveny, tedy že Írán bude schopen účinně blokovat Hormuzskou úžinu. Tou nyní proplouvají plavidla jen sporadicky, například íránská nebo čínská. Teherán má úžinu pod kontrolou, stejně jako tedy to, kdo jí bude moci proplout, a kdo nikoli.
Spojené státy v uplynulých dnech a týdnech přišly s několika návrhy, jak ji odblokovat, ale ani jeden se nepodařilo realizovat. Nejprve zamýšlely dotovat pojistné proplouvajícím tankerům, pak chtěly zajistit vojenský doprovod obchodním lodím v úžině, a nakonec neúspěšně vyzývaly další země, včetně spojenců z NATO, aby se na odblokování vojensky podílely.
Brent nejdražší za téměř tři roky
Cena ropy Brent v pátek uzavřela na ceně přesahující 112 dolarů za barel. Jde o nejvyšší uzavírací cen Brentu od začátku července roku 2022 (viz graf Bloombergu níže). Dramatizace války v Perském zálivu z tohoto víkendu otevírá cestu k psychologické úrovni ceny ropy ve výši 150 dolarů za barel, a potenciálně i nad ni.
Spojené státy, evidentně zaskočené účinnou blokádou úžiny, nyní nově dokonce zvažují ještě do poloviny tohoto týdne nepředstavitelnou věc, a sice že pozastaví sankce na samotnou íránskou ropu, jen aby světovému trhu s ropou alespoň na krátký čas ulevily.
Zprávy z firem
Ceny pohonných hmot v Česku výrazně rostou a po necelých dvou letech se benzin znovu dostal na hranici 40 korun za litr. Hlavním důvodem je eskalace konfliktu na Blízkém východě, která zvyšuje ceny ropy na světových trzích. Zdražování přitom dopadá výrazněji na naftu než na benzin
Pokud ovšem ani jedna ze stran „neucukne“, tedy ani Trump, ani Teherán, a vskutku dojde na bezprecedentní útoky na energetické cíle, už v první polovině nadcházejícího týdne by se cena ropy Brent přehoupla přes 150 dolarů za barel.
Cena motorové nafty v Česku by se pak během nadcházejícího týdne dostala z nynějších úrovní kolem 45 korun za litr nad 50 korun a benzín by podražil z nynějších více než 40 na více než 45 korun za litr.