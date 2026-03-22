Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství

Trump pohrozil zničením íránských elektráren včetně té největší. „největší íránskou elektrárnu". Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.
Lukáš Kovanda
Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.

Válka v Perském zálivu se dále dramatizuje. Americký prezident Donald Trump dal v noci na neděli Teheránu 48hodinové ultimátum, aby otevřel Hormuzský průliv. Pokud tak neučiní, Trump hrozí, že vymaže z povrchu zemského v prvé řadě „největší íránskou elektrárnu“. Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.

Trump slibuje zničit i další elektrárny v Íránu. Teherán má na otevření Hormuzského průlivu a odvrácení hrozby čas do úterý krátce po půlnoci středoevropského času.

Jenže Írán se poddat zjevně nemíní. V případě útoku na své elektrárny a další energetickou infrastrukturu je připraven udeřit na energetické a infrastrukturní cíle v Perském zálivu, včetně odsolovacích jednotek, které přináleží „americkému a izraelskému režimu“.

Eskalace poslala dolů cenu bitcoinu

V reakci na Trumpovu hrozbu se bitcoin, s nímž se obchoduje i o víkendu, propadl na minimum za období od letošního 9. března, 68 254 dolarů. To svědčí o tom, že trhy ani v pondělí, až se burzy celosvětově otevřou, nepřijmou víkendový vývoj války v Perském zálivu úlevně.

Naopak, další eskalace střetu bude zřejmě značit dodatečný úprk do bezpečí, tedy do amerického dolaru či obecněji hotovosti. Investoři se budou dále houfně zbavovat jakýchkoli rizikovějších aktiv, tedy nejen bitcoinu, ale také třeba převážné většiny akcií, ale též měn či dluhopisů.  

Blokáda Hormuzského průlivu žene ceny paliv vzhůru

Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství ze situace, na niž Spojené státy zjevně nebyly zcela připraveny, tedy že Írán bude schopen účinně blokovat Hormuzskou úžinu. Tou nyní proplouvají plavidla jen sporadicky, například íránská nebo čínská. Teherán má úžinu pod kontrolou, stejně jako tedy to, kdo jí bude moci proplout, a kdo nikoli.

Spojené státy v uplynulých dnech a týdnech přišly s několika návrhy, jak ji odblokovat, ale ani jeden se nepodařilo realizovat. Nejprve zamýšlely dotovat pojistné proplouvajícím tankerům, pak chtěly zajistit vojenský doprovod obchodním lodím v úžině, a nakonec neúspěšně vyzývaly další země, včetně spojenců z NATO, aby se na odblokování vojensky podílely.

Brent nejdražší za téměř tři roky

Cena ropy Brent v pátek uzavřela na ceně přesahující 112 dolarů za barel. Jde o nejvyšší uzavírací cen Brentu od začátku července roku 2022 (viz graf Bloombergu níže). Dramatizace války v Perském zálivu z tohoto víkendu otevírá cestu k psychologické úrovni ceny ropy ve výši 150 dolarů za barel, a potenciálně i nad ni.

Uzavírací ceny ropy Brent v letech 2021 až 2026

Spojené státy, evidentně zaskočené účinnou blokádou úžiny, nyní nově dokonce zvažují ještě do poloviny tohoto týdne nepředstavitelnou věc, a sice že pozastaví sankce na samotnou íránskou ropu, jen aby světovému trhu s ropou alespoň na krátký čas ulevily.

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Pokud ovšem ani jedna ze stran „neucukne“, tedy ani Trump, ani Teherán, a vskutku dojde na bezprecedentní útoky na energetické cíle, už v první polovině nadcházejícího týdne by se cena ropy Brent přehoupla přes 150 dolarů za barel.

Cena motorové nafty v Česku by se pak během nadcházejícího týdne dostala z nynějších úrovní kolem 45 korun za litr nad 50 korun a benzín by podražil z nynějších více než 40 na více než 45 korun za litr.

Česko se připojilo k výzvě na ochranu Hormuzského průlivu. Podpořilo tlak na Írán

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru
Česká republika se spolu s dalšími státy přidala ke společnému prohlášení, které vyzývá Írán k ukončení útoků a zajištění bezpečné plavby v Hormuzském průlivu. Klíčová dopravní tepna pro světovou ropu je kvůli napětí v regionu výrazně ohrožena.

Česko se v pátek zařadilo mezi více než desítku zemí, které podpořily společné prohlášení k situaci v Hormuzském průlivu. Dokument zdůrazňuje nutnost zachovat bezpečnost jedné z nejdůležitějších námořních tras na světě a vyzývá Írán, aby okamžitě zastavil útoky i další kroky vedoucí k omezení lodní dopravy.

Podle českého ministerstva zahraničí jde o potvrzení dlouhodobých postojů i solidarity se spojenci. Zároveň tím Česko hájí své vlastní zájmy, zejména v oblasti energetické bezpečnosti a stability dodávek.

Napětí v oblasti výrazně vzrostlo po nedávných izraelsko-amerických úderech, na které Teherán reagoval omezením provozu v průlivu. Ten je přitom zásadní pro globální obchod s ropou a plynem – ještě před eskalací jím procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.

Signatáři prohlášení upozorňují na riziko další eskalace a vyzývají nejen k ukončení útoků na lodní dopravu, ale i k zastavení zásahů proti civilní infrastruktuře včetně energetických zařízení. Dokument má politický charakter a nepočítá s přímým vojenským zapojením.

Do debaty se vložil i americký prezident Donald Trump, který uvedl, že odpovědnost za ochranu průlivu by měly nést především země, jež ho aktivně využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, pokud o to budou požádány.

Trump zvažuje omezení operací proti Íránu, odpovědnost za Hormuz chce přenést na spojence

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy se ve válce s Íránem přibližují splnění svých hlavních cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Zajištění bezpečnosti v strategickém Hormuzském průlivu by podle něj měly převzít státy, které ho využívají, zatímco USA jsou připraveny zasáhnout jen na žádost. Výroky přicházejí navzdory pokračujícím bojům i posilování americké vojenské přítomnosti v regionu.

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to dnes uvedl americký prezident Donald Trump. Zdůraznil zároveň, že bezpečnost v Hormuzském průlivu by měly primárně zajistit státy, které tuto klíčovou námořní trasu využívají, nikoli USA.

Trump vyjmenoval pět hlavních cílů americké strategie: oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení obranného průmyslu, likvidaci námořnictva, letectva a protivzdušné obrany Íránu, ochranu spojenců v regionu včetně Izraele a zemí Perského zálivu a zajištění toho, aby se Írán nepřiblížil k získání jaderné zbraně.

Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem označil Trump za „snadnou vojenskou operaci“ pro země, které tuto trasu využívají. Spojené státy jsou podle něj připraveny těmto zemím pomoci, pokud o to požádají, avšak po odstranění íránské hrozby by taková pomoc neměla být nutná. V uplynulých dnech Trump vyzýval evropské spojence v NATO i další státy, aby se na ochraně průlivu podílely, a kritizoval jejich zdrženlivý přístup.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které vyvolaly širší regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě podnikají útoky pomocí dronů, balistických střel a raket na Izrael, americké cíle na Blízkém východě i civilní infrastrukturu včetně ropných zařízení v okolních arabských zemích.

Napětí výrazně ovlivnilo i lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy. Kvůli bezpečnostním hrozbám je provoz v oblasti omezený, což se promítá do růstu cen ropy a plynu na světových trzích.

Trumpova slova o možném omezení operací přicházejí v době, kdy boje v regionu pokračují a Spojené státy zároveň udržují výraznou vojenskou přítomnost v oblasti. Není proto zatím jasné, zda se jedná o bezprostřední plán, nebo spíše o politický signál směrem k domácímu publiku i spojencům.

