Lukáš Kovanda: Pětiletá sázka na stát? V turbulentní době může bolet
Vyplatí se pořídit Dluhopisy Republiky? K mání jsou výnosnější a zároveň flexibilnější alternativy, přitom srovnatelně bezpečné, komentuje státní emisi ekonom Lukáš Kovanda.
Česko bude mít vyšší než donedávna předpokládané rozpočtové deficity. Například nejnovější prognóza České národní banky počítá pro rok 2027 s deficitem 3,1 procenta HDP. Takovým schodkem by vláda porušila své vlastní programové prohlášení, v němž říká, že setrvá bezpečně pod tříprocentní úrovní.
Vyšší než předpokládané deficity při nadále poměrně nízké nezaměstnanosti vážně hrozí vyvolat citelné inflační tlaky, které ještě umocní dopady války v Perském zálivu. Oboje by v pětiletém horizontu potenciálně výrazně zvýšilo dluhopisové výnosy.
Takže může být škoda se zamknout na celých pět let v Dluhopisech Republiky, když lze pořídit srovnatelně bezpečné dluhopisy třeba na 18 či 36 měsíců, a to za lepší výnos. A po 18, respektive 36 měsících se člověk může opět rozhodnout podle momentální situace, jaká bude panovat.
A potenciálně kvůli vyšší inflaci a zvýšeným výnosům dosáhnout takovýmto postupem po kratších investičních obdobích celkově výrazně vyššího výnosu, jenž více než vykompenzuje i nižší kreditní riziko státu v kombinaci s daňovým zvýhodněním Dluhopisů Republiky.
Ani protiinflační varianta nemusí být jistota
A co tedy pořídit protiinflační variantu Dluhopisů Republiky? Opět: pět let je dlouhá doba a za jistých okolností se mohou během ní inflační či stagflační tendence globální ekonomiky při krizovém vývoji poměrně rychle – rychleji než za pět let – překlopit do dezinflačního, ba deflačního vývoje.
A ten by znamenal potenciálně zbytečně nízký výnos protiinflačních Dluhopisů Republiky v druhé polovině jejich doby do splatnosti, a to i při zahrnutí speciálního bonusu na konci jejich splatnosti.
Poučení z roku 2008
Příkladem je rok 2008, kdy Evropská centrální banka tehdy před prázdninami ještě zvedla svoji základní sazbu, i kvůli vysokým cenám komodit v čele s ropou, která byla tehdy nominálně dražší než dnes, o to více reálně. Následně od druhé poloviny roku 2008 do poloviny roku 2009 kvůli finanční krizi základní sazbu prudce srazila, ze čtyř na jedno procento.
Od začátku roku 2009 do začátku roku 2010, během jediného roku, přitom dramaticky klesla meziroční inflace v Česku, z takřka šesti procent na méně než jedno procento. Přitom výnos tříletých dluhopisů vlády ČR tehdy během toho ročního období sice také klesl, ale mnohem méně výrazně, jen z necelých tří procent na 2,4 procenta.
Pět let je v nejisté době dlouho
Navázat se tedy skrze Dluhopisy Republiky investičně na předpokládanou inflační vlnu se může během pětiletého období také vymstít.
Prostě pětileté uzamčení peněz v Dluhopisech Republiky představuje jejich zásadní nevýhodu v této geopoliticky turbulentní době, kdy se lze nadít jak inflace, tak krizové deflace. Navíc hrozí daleko výraznější tempo zadlužování Česka, třeba kvůli nutnosti zvyšovat výdaje na zbrojení.
Flexibilita může být výhodnější
Prozíravější než kdy jindy je investování do dluhopisů, které díky kratší době do splatnosti umožňují větší flexibilitu a pružnější reakci na nastalé podmínky, aniž by se člověk uzamkl ve zbytečně nízkém výnosu.