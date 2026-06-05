SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku
Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.
Americká vesmírná společnost SpaceX se chystá na mimořádně sledovaný vstup na burzu. Investoři z Číny a Hongkongu se však podle informací agentury Bloomberg úpisu akcií zúčastnit nemohou.
Banky, které primární veřejnou nabídku akcií zajišťují, měly dostat pokyn, aby od těchto investorů nepřijímaly objednávky. Omezení se má týkat nejen institucionálních investorů, ale také klientů privátního bankovnictví.
SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.
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Trhy
SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.
Důvodem jsou podle zdrojů regulatorní rizika spojená s americkými předpisy na ochranu citlivých technologií.
Rekordní IPO SpaceX má vynést 75 miliard dolarů
SpaceX plánuje v rámci IPO získat až 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,56 bilionu korun. Pokud se transakce uskuteční v oznámeném rozsahu, půjde o největší primární nabídku akcií všech dob.
Firma vedená Elonem Muskem má investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle současného harmonogramu by se s akciemi SpaceX mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v pátek 12. června.
Ve hře jsou americká pravidla ITAR
Některým bankám zapojeným do transakce bylo podle Bloombergu sděleno, že omezení souvisí s americkými předpisy International Traffic in Arms Regulations, známými jako ITAR.
Tato pravidla upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu i souvisejících technických informací do zahraničí. V případě SpaceX je jejich význam zásadní, protože firma působí v oblasti kosmických technologií, satelitů a zakázek, které mohou souviset s národní bezpečností Spojených států.
Banky i SpaceX mlčí
Hlavními manažery emise jsou podle Bloombergu banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ty se k informacím bezprostředně nevyjádřily. Komentář neposkytli ani zástupci SpaceX.
Bloomberg zároveň uvedl, že webové stránky SpaceX byly v pátek z Hongkongu a Šanghaje nedostupné. Uživatelům se při pokusu o přístup zobrazovala chybová zpráva, podle níž společnost zablokovala přístup z internetových adres v těchto lokalitách.
Americké technologické firmy jsou vůči čínskému kapitálu opatrnější
Případ SpaceX zapadá do širšího trendu. Americké technologické firmy, zejména ty působící v umělé inteligenci, vesmírných technologiích nebo dalších citlivých odvětvích, jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů.
Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.
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Leaders
Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.
Důvodem je rostoucí geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem i větší pozornost amerických regulačních úřadů. Firmy, které chtějí získávat vládní zakázky nebo pracují s citlivými daty a technologiemi, se snaží vyhnout investorům, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany úřadů nebo obavy u zákazníků.
Silicon Valley se od čínských peněz vzdaluje
Ještě v minulém desetiletí byli čínští investoři v Silicon Valley výrazně aktivní. Rizikové fondy, rodinné investiční kanceláře i movití jednotlivci z Číny běžně vstupovali do rychle rostoucích technologických start-upů. Často investovali přes offshorové struktury nebo speciální fondy, které ztěžovaly dohledání původu kapitálu.
Dnes je situace jiná. Zakladatelé firem i banky připravující vstupy na burzu mnohem pečlivěji sledují, kdo se do akcionářské struktury dostane. V citlivých sektorech se některé společnosti snaží čínský kapitál omezit, případně se mu úplně vyhnout.