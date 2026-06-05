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newstream.cz Trhy SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

Elon Musk
ČTK
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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

Americká vesmírná společnost SpaceX se chystá na mimořádně sledovaný vstup na burzu. Investoři z Číny a Hongkongu se však podle informací agentury Bloomberg úpisu akcií zúčastnit nemohou.

Banky, které primární veřejnou nabídku akcií zajišťují, měly dostat pokyn, aby od těchto investorů nepřijímaly objednávky. Omezení se má týkat nejen institucionálních investorů, ale také klientů privátního bankovnictví.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

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Důvodem jsou podle zdrojů regulatorní rizika spojená s americkými předpisy na ochranu citlivých technologií.

Rekordní IPO SpaceX má vynést 75 miliard dolarů

SpaceX plánuje v rámci IPO získat až 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,56 bilionu korun. Pokud se transakce uskuteční v oznámeném rozsahu, půjde o největší primární nabídku akcií všech dob.

Firma vedená Elonem Muskem má investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle současného harmonogramu by se s akciemi SpaceX mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v pátek 12. června.

Ve hře jsou americká pravidla ITAR

Některým bankám zapojeným do transakce bylo podle Bloombergu sděleno, že omezení souvisí s americkými předpisy International Traffic in Arms Regulations, známými jako ITAR.

Tato pravidla upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu i souvisejících technických informací do zahraničí. V případě SpaceX je jejich význam zásadní, protože firma působí v oblasti kosmických technologií, satelitů a zakázek, které mohou souviset s národní bezpečností Spojených států.

Banky i SpaceX mlčí

Hlavními manažery emise jsou podle Bloombergu banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ty se k informacím bezprostředně nevyjádřily. Komentář neposkytli ani zástupci SpaceX.

Bloomberg zároveň uvedl, že webové stránky SpaceX byly v pátek z Hongkongu a Šanghaje nedostupné. Uživatelům se při pokusu o přístup zobrazovala chybová zpráva, podle níž společnost zablokovala přístup z internetových adres v těchto lokalitách.

Americké technologické firmy jsou vůči čínskému kapitálu opatrnější

Případ SpaceX zapadá do širšího trendu. Americké technologické firmy, zejména ty působící v umělé inteligenci, vesmírných technologiích nebo dalších citlivých odvětvích, jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů.

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Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

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Důvodem je rostoucí geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem i větší pozornost amerických regulačních úřadů. Firmy, které chtějí získávat vládní zakázky nebo pracují s citlivými daty a technologiemi, se snaží vyhnout investorům, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany úřadů nebo obavy u zákazníků.

Silicon Valley se od čínských peněz vzdaluje

Ještě v minulém desetiletí byli čínští investoři v Silicon Valley výrazně aktivní. Rizikové fondy, rodinné investiční kanceláře i movití jednotlivci z Číny běžně vstupovali do rychle rostoucích technologických start-upů. Často investovali přes offshorové struktury nebo speciální fondy, které ztěžovaly dohledání původu kapitálu.

Dnes je situace jiná. Zakladatelé firem i banky připravující vstupy na burzu mnohem pečlivěji sledují, kdo se do akcionářské struktury dostane. V citlivých sektorech se některé společnosti snaží čínský kapitál omezit, případně se mu úplně vyhnout.

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Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

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Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Donald Trump
ČTK
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Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

Senát Spojených států schválil návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti, DHS, dodatečných 70 miliard dolarů, tedy zhruba 1,45 bilionu korun, na prosazování imigrační politiky. Informovala o tom agentura Reuters.

Navýšení prostředků prošlo Senátem poměrem 52 ku 47. Návrh nepodpořil jeden republikán a žádný z demokratů.

Peníze mají směřovat hlavně k ICE a CBP

Téměř všechny nové prostředky pro DHS mají být určeny pro Úřad pro imigraci a cla, ICE, a Úřad pro celní a hraniční ochranu, CBP. Právě tyto agentury prosazují imigrační politiku prezidenta Donalda Trumpa, včetně kontroverzních masových deportací migrantů ze Spojených států.

Republikáni prezidenta Trumpa zároveň obvinili demokraty z toho, že se snaží odebrat finance ICE a CBP.

Agentury už mají nevyužité miliardy

Dle agentury Reuters přitom mají imigrační a pohraniční úřady v rozpočtu stále nevyužitých 100 miliard dolarů. Tyto prostředky byly schváleny v širším rozpočtovém balíku pro DHS, který republikáni prosadili loni.

Návrh míří do Sněmovny reprezentantů

Návrh nyní čeká na konečné schválení ve Sněmovně reprezentantů. Podle republikánských zdrojů by o něm dolní komora Kongresu mohla hlasovat nejdříve příští týden.

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Setkání Putina se Zelenským? Bylo by to skvělé, řekl Trump

Setkání Putina se Zelenským? Bylo by to skvělé, řekl Trump
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Vladimir Putin i Volodymyr Zelenskyj přistoupí na kompromisy, které navrhl. Podrobnosti ale neupřesnil. Moskva zároveň uvedla, že je ke kompromisu připravena, pokud totéž udělá Kyjev.

Americký prezident Donald Trump znovu naznačil, že by se válka na Ukrajině mohla posunout k jednání. Ve čtvrtek v Oválné pracovně prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj přistoupí na kompromisy. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se oba lídři setkali osobně.

Kreml mezitím uvedl, že Trump požádal Moskvu o kompromis při hledání mírového řešení války. Putin podle svých slov k takovému kroku připraven je, zároveň ale dodal, že ústupky musí udělat i Kyjev. O jaké konkrétní kompromisy by mělo jít, Trump neřekl.

„Oba učiní kompromisy, které jsem navrhl. Víte, hráli jsme v tom velkou roli,“ řekl Trump novinářům. Odmítl však upřesnit, o jaké kompromisy by se mohlo jednat.

Sergej Lavrov

Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov

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Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.

ČTK

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Slib rychlého míru se nenaplnil

Trump tvrdil, že válku na Ukrajině ukončí do jednoho dne od nástupu do Bílého domu loni v lednu. Od té doby naléhal na obě strany, aby válku ukončily. V posledních měsících se však jeho pozornost upínala především k válce s Íránem, kterou USA spolu s Izraelem rozpoutaly na konci února.

Putin uvedl, že Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou. Zelenskyj naopak v otevřeném dopisu adresovaném Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli.

Příměří jako podmínka jednání

Ukrajina je podle svého prezidenta připravena během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Podle Putina ovšem není nutné kvůli jednání zastavit boje. Šéf Kremlu rovněž zpochybnil připravenost Kyjeva ke kompromisům.

Válku na Ukrajině, kterou Rusko označuje jako „speciální vojenskou operaci“ a která je největším ozbrojeným střetem v Evropě od konce druhé světové války, Putin nazval „lokální ukrajinskou krizí“.

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Kdo by měl za EU vyjednávat mír na Ukrajině? Babiš má jasno

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Andrej Babiš chce, aby za Evropskou unii jednal o ukončení války na Ukrajině německý kancléř Friedrich Merz. Podle premiéra by měl dostat mandát Evropské rady a komise, protože konflikt nemůže pokračovat donekonečna a Donald Trump se nyní soustředí hlavně na Blízký východ.

ČTK

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