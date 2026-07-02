Porsche, Audi a BMV ztrácí v Číně půdu pod koly. Domácí značky je válcují cenou i technologiemi
Evropské automobilky dlouho spoléhaly na slavné logo, výkon a pocit výjimečnosti. Jenže v Číně se pravidla luxusu rychle mění. Domácí značky nabízejí extrémní rychlost, chytré technologie, bohatou výbavu a často i výrazně nižší cenu.
Porsche, Audi či BMW Číně zjišťují, že samotná prestiž už zákazníkům nestačí. Audi se pokouší vrátit své značce část ztraceného lesku. Představilo model Nuvolari, extrémně výkonný hybrid s osmiválcem a výkonem tisíc koní. Vůz pojmenovaný po italské závodní legendě Taziu Nuvolarim má stát zhruba 686 tisíc dolarů a vzniknout má pouze v 499 kusech.
Nejde však o model, který by měl výrazně zvednout prodeje. Jeho úkol je přitáhnout pozornost, vyvolat emoce a dodat značce prestiž. V automobilovém světě se podobným vozům říká „halo cars“. Jsou to auta, která mají svým leskem ozářit celou značku. Právě tento recept ale začíná v Číně narážet, píše agentura Bloomberg.
Rychlost už není luxus
Dříve bylo jasné, čím evropské ikony ohromovaly. Výkonem, zvukem motoru, závodním rodokmenem a designem, který běžná auta neměla. Jenže elektromobilita pravidla změnila. Brutální zrychlení už není výsadou supersportů za statisíce dolarů.
Tesla před lety ukázala, že i praktický sedan může zrychlovat jako Lamborghini. Čínské značky teď tento trend posunuly ještě dál. Xiaomi SU7 Ultra má výkon kolem 1 500 koní a z nuly na sto kilometrů v hodině se dostane za méně než dvě sekundy. Přitom stojí výrazně méně než tradiční evropské supersporty.
Pro Porsche, Audi, BMW či Mercedes je to zásadní problém. Výkon, který dříve stačil k ospravedlnění astronomické ceny, se stal mnohem dostupnějším zbožím.
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají
Trhy
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly o více než osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Čínský zákazník chce víc než znak na kapotě
Změnila se i samotná představa luxusu. Čínští zákazníci už nechtějí jen prestižní logo. Očekávají špičkové asistenční systémy, chytrou kabinu, velké displeje, aktualizace na dálku a výbavu, za kterou se u evropských značek často draze připlácí.
Dobře to ukazuje Maextro S800 od Huawei. Luxusní sedan se v Číně stal natolik populárním, že v kategorii vozů nad 100 tisíc dolarů (zhruba 2,1 milionu korun) překonává Porsche Panamera, Mercedes třídy S i další tradiční konkurenty. Cena modelu Maextro S800 začíná na 708 tisících jüanů, tedy lehce přes 2,2 milionu korun. Porsche Panamera přitom v Číně startuje zhruba na 1,1 milionu jüanů, což je více než 3,4 milionu korun.
Maextro nabízí pokročilé asistenty řízení, trojitou obrazovku na palubní desce, luxusní detaily v interiéru a dveře ovládané tlačítkem. Pro část zákazníků je tak technologicky zajímavější než zavedená evropská konkurence.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Porsche narazilo nejtvrději
Nejcitelněji dopadá změna trhu na Porsche. Jeho prodeje v Číně v roce 2025 meziročně klesly o 26 procent. Globálně šlo pro automobilku o nejslabší prodejní rok od roku 2009.
Porsche přitom dlouho patřilo mezi značky, které dokázaly z image sportovního luxusu těžit mimořádně úspěšně. Jenže v Číně už se zákazníci nedívají pouze na zrychlení, slavné jméno a tradici. Stále víc porovnávají software, výbavu, chytré funkce a poměr ceny k hodnotě.
Podle Bloomberg Businessweek automobilka dokonce potichu zrušila plány na nový elektrický „halo car“. To ukazuje, jak těžké je dnes vytvořit auto, které bude zároveň moderní, technologicky přesvědčivé, emocionální a dostatečně výjimečné.
Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.
Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování
Zprávy z firem
Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.
Magie výjimečných aut slábne
Vývoj ikonických modelů je drahý a návratnost nejistá. Automobilky zároveň řeší tlak na marže, geopolitická rizika i nutnost šetřit. Sdílení dílů a platforem dává ekonomicky smysl, jenže pro auta, která mají působit jako naprostý unikát, je to problém.
Luxusní vůz má vyvolat emoci. Má působit jako něco, co nelze snadno nahradit. Jenže když podobný výkon nabídne čínský elektromobil za nižší cenu a s lepší digitální výbavou, slavné značky přicházejí o část své magie.
Evropské značky hledají nový recept
Automobilky se proto snaží najít jinou cestu. BMW pracuje s luxusní podznačkou Alpina, Mercedes rozvíjí program Mythos pro úzký okruh klientů a Porsche naznačuje možnost modelů postavených ještě nad ikonickou 911.
Budoucnost luxusu tak zřejmě nebude stát jen na rychlosti. Důležitější bude osobní zážitek, výjimečnost, možnost individualizace a pocit, že zákazník dostává něco opravdu jedinečného, uvádí Bloomberg.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.