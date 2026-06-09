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newstream.cz Zprávy z firem Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív

Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív

Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív
Ivana Pečinková/Newstream
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Doby, kdy se firmy praly o programátory, jsou ty tam. Žádaní jsou experti na kyberbezpečnost či nastavování spolupráce s AI, říká šéf náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Většina firem plánuje v příštích třech měsících nabírat nové zaměstnance. V rámci pravidelného průzkumu, který provádí personální agentura ManpowerGroup, a jehož výsledkem je ManpowerGroup Index trhu práce, uvedlo 37 procent českých zaměstnavatelů, že chce počet zaměstnanců navyšovat. Pouze 14 procent plánuje naopak snižování a 48 procent neočekává žádnou změnu. Čistý Manpowerindex pro třetí čtvrtletí letošního roku tak dosáhl 23 procentních bodů, což oproti předchozímu kvartálu znamená zlepšení o devět bodů.

Největší zájem mají zaměstnavatelé (43 procent z nich) o posily pro stavebnictví a činnost v oblasti realit, na druhém místě jsou technologie a IT služby (40 procent zaměstnavatelů). V tomto oboru přitom podle informací z firem naopak pracovní místa zanikají. Jak v rozhovoru pro newstream.cz uvedl ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát, tento paradox má jednoznačné vysvětlení.

Éter je zaplavován informacemi, že kvůli umělé inteligenci přicházejí lidé o místa, odborníci v IT na prvním místě. Z vašich dat přitom vidíme, že jsou IT lidé druzí nejvyhledávanější…

V našem průzkumu jsme se ptali na nejhůře obsaditelné pozice a u IT pozic vidíme opravdu velkou proměnu toho, jaké profily lidí se hledají. Postupně ustupují juniorské či programátorské pozice anebo jsou více kombinovány s umělou inteligencí. A firmy mnohem více hledají lidi do strategických rolí, kteří dokáží pochopit potřeby byznysu, dokáží řídit transformaci, umějí nastavit procesy. Mezi nejpoptávanějšími profily v IT jsou odborníci na kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu případně implementaci umělé inteligence. Jde mnohem více o kombinaci byznysové, manažerské schopnosti s IT znalostmi. Čili profily poptávaných zaměstnanců jsou mnohem komplexnější a tím pádem hůře obsaditelné.

Jaké finanční ohodnocení je nabízeno absolventům se znalostmi kybernetické bezpečnosti, zpracování dat a podobně?

Já jsem se už nějakou dobu nedíval na statistiky, takže nyní nejsem schopen říci, na jaké úrovni jsou odměny absolventů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ale myslím, že to určitě bude nad 60 tisíc korun. Ale samozřejmě také záleží na míře odpovědnosti, může tam být opravdu velké rozpětí. Řada absolventů IT už má za sebou třeba desetiletou praxi. Je to specifický sektor, kdy řada lidí pracuje v IT už od střední školy, během studia, takže řada absolventů může být hodně zkušených. Je to rozhodně oblast, kde jsou nástupní platy absolventů nejvyšší. Pozice absolventů je u nás jednou z nejlepších v Evropě. Ve Francii či v Itálii vidíme velkou nezaměstnanost absolventů, třeba přes 20 procent. Naproti tomu u nás je hlad po absolventech veliký a nezaměstnanost především vysokoškolských absolventů je prakticky nulová.

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Jak často mění absolventi zaměstnavatele?

Konzervativní manažeři si stěžují na to, že mladá generace je nespolehlivá a hodně fluktuuje. Ale myslím si, že velkou část viny na tom nese společnost, která má nastavené příliš strnulé, konzervativní procesy. Jejíž systém řízení je příliš direktivní či příliš vertikální. Mladí lidé chtějí více pracovat v autonomních týmech, vyžadují více demokratický způsob řízení, chtějí více vést debaty o smyslu zadaných úkolů a jednotlivých projektů a zároveň vyžadují častou změnu. Takže je nutné myslet na to, že chtějí sbírat zkušenosti, zvyšovat svou hodnotu na trhu práce a chtějí být často zapojováni do různých projektů. Pokud firma nenabízí flexibilitu a ještě se nechová k lidem úplně dobře, tak ty lidi samozřejmě ztrácí. Proto bych z fluktuace neobviňoval jenom Generaci Z, ale zároveň bych v případě vysoké fluktuace přemýšlel o tom, zda jako firma nemohu něco změnit na stylu svého fungování a řízení.

Je u absolventů velkým handicapem to, když nemají praxi?

Ve výrazně lepší situaci jsou studenti technických oborů. Ti si velmi často mohou vybírat a diktovat si podmínky. Absolventi humanitních oborů to mají těžší v tom, že třeba na startu kariéry musejí vzít juniorskou pozici, která třeba není tak dobře placená, a musejí nejprve ukázat, jaký je v nich potenciál. Takže první rok mohou mít menší mzdu, než má třeba dělník ve výrobě. Ale je to start kariéry a často z nějaké jednodušší administrativní pozice se absolvent může velmi rychle vyhoupnout na zajímavější místo.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Řemeslníků ubývá. Firmy hledají náskok v logistice a online prodeji služeb

Řemeslníků ubývá. Firmy hledají náskok v logistice a online prodeji služeb
iStock
Michal Nosek
nos

Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků už není jen problémem náboru. Stále více servisních firem zjišťuje, že konkurenční výhodu jim nepřinese pouze schopnost najít nové lidi, ale hlavně lépe využít kapacity těch stávajících. Do tradičních služeb proto pronikají principy e-commerce, datového řízení, plánování tras a logistiky posledního kilometru.

České firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Dle šetření Hospodářské komory patří chybějící kvalifikovaná pracovní síla spolu s vysokými náklady na práci mezi hlavní překážky podnikání. Tlak je patrný i ve mzdách. Data ČSÚ ukazují, že průměrná hrubá mzda v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně vzrostla o více než osm procent, a podle ISPV rostly v roce 2025 také mzdy manuálních pracovníků.

Pro servisní firmy, které stojí na montážích, opravách, malířských pracích nebo dalších řemeslných službách, to znamená dvojí problém. Na jedné straně je obtížnější získat nové pracovníky. Na straně druhé je dražší nechat stávající techniky a řemeslníky ztrácet čas přejezdy, špatně naplánovanými zakázkami nebo neefektivní administrativou.

Právě zde začíná vznikat nová konkurenční výhoda. Ne v samotném řemesle, ale v logistice, plánování kapacit, práci s daty a schopnosti získávat zákazníky online. Moderní servisní firmy se tak v mnoha ohledech začínají podobat spíše e-commerce společnostem než tradičním řemeslným podnikům,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik JenPráce.cz.

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V logistice se často mluví o takzvané last mile, tedy posledním kilometru doručení. Jde o část procesu, která bývá nejnákladnější a současně nejvíce ovlivňuje zákaznickou zkušenost. Podobný princip se nyní prosazuje i ve službách.

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Zákazník většinou neřeší, kolik lidí firma zaměstnává, odkud přijede technik nebo jak složité je naplánovat materiál. Očekává rychlou reakci, jasný termín, spolehlivý průběh zakázky a kvalitní výsledek. Za jednoduchým dojmem však stojí složitý provoz. Plánování lidí, dopravy, skladu, komunikace i následného servisu.

Zatímco e-shopy a logistické firmy optimalizují trasy spedice a kurýrů, servisní firmy musí chytřeji řešit efektivní plánování techniků a řemeslníků. Cílem je dostat správného člověka ve správný čas na správné místo při co nejvyšší efektivitě,“ říká Adam Rožánek ze společnosti DaniDarx, která provozuje například e-shop Trenýrkárna.cz.

Pět zakázek v jednom městě má větší hodnotu než deset po kraji

Český trh řemeslných a servisních služeb je stále roztříštěný. Tvoří ho tisíce menších firem a živnostníků, kteří často řeší hlavně to, jak získat nové zakázky a obsadit je lidmi. Vedle nich ale vzniká nová generace firem, které staví růst na technologiích, online poptávce a efektivním řízení provozu.

Rozdíl mezi dobře a špatně naplánovaným dnem může být zásadní. Pokud technik zvládne během směny několik zakázek v jedné lokalitě, firma šetří čas, pohonné hmoty i kapacitu lidí. Pokud naopak tráví velkou část dne přejezdy mezi vzdálenými místy, klesá produktivita i marže.

„Mnoho lidí si myslí, že naším hlavním aktivem jsou produkty nebo samotné montáže. Ve skutečnosti jsou to kapacity techniků a řemeslníků. Když dokážeme během jednoho dne naplánovat více realizací v jedné oblasti, rozdíl v ekonomice je obrovský. Proto dnes investujeme především do systémů, plánování a dat. Řemeslníků bude dlouhodobě nedostatek a firmy, které je budou umět nejlépe využít, získají zásadní výhodu,“ říká Marek Pščolka, spoluzakladatel platforem Žaluzieee.cz, Malujemeee.cz a Pokládámeee.cz.

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Ze servisní firmy se stává technologický provoz

Proměna se netýká jen plánování tras. Stále důležitější jsou interní systémy, automatizace komunikace, práce s daty a propojení obchodu s realizací. Mnoho menších firem dosud funguje na kombinaci telefonátů, tabulek a zkušeností jednotlivých manažerů. Jakmile ale počet zakázek roste, tento model naráží na limity.

Firmy proto investují do systémů, nástrojů pro řízení zakázek, plánování kapacit nebo automatizace zákaznické komunikace. Cílem není nahradit řemeslníka, ale odstranit z jeho dne činnosti, které nepřinášejí hodnotu: zbytečné čekání, duplicitní administrativu, špatně připravenou zakázku nebo neefektivní přejezdy.

„Když se dnes mluví o digitalizaci, většina lidí si představí umělou inteligenci nebo automatizaci kancelářské práce. My investujeme především do systémů, které nám pomáhají lépe řídit provoz. Každá ušetřená hodina technika nebo lépe naplánovaná trasa má okamžitý dopad na efektivitu celé firmy,“ dodává Pščolka.

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Zákazník chce službu objednat stejně snadno jako zboží

Další změnu přináší e-commerce. Češi jsou zvyklí nakupovat online, porovnávat nabídky, sledovat stav objednávky a očekávat rychlou komunikaci. Podle údajů APEK a Heureky dosáhl český e-commerce trh v roce 2025 obratu 206 miliard korun a po několika slabších letech opět rostl. Eurostat zároveň ukazuje, že online nakupování se v Evropě stalo běžnou součástí spotřebitelského chování.

Tato očekávání se přelévají i do služeb. Zákazník nechce složitě volat, čekat na zpětnou vazbu nebo se opakovaně doptávat, kdy technik dorazí. Chce jednoduchou objednávku, rychlou kalkulaci, jasný termín, potvrzení a minimální administrativu.

To mění i obchodní model servisních firem. Nestačí odvést kvalitní práci. Stále důležitější je to, jak snadno zákazník službu najde, objedná a jak pohodlně projde celým procesem od poptávky po realizaci.

Nová výhoda: méně improvizace, více dat

Nedostatek řemeslníků v příštích letech pravděpodobně nezmizí. Pro firmy proto nebude klíčové jen to, kolik pracovníků dokážou získat, ale jak dobře dokážou využívat jejich čas. Vítězit budou ti, kdo spojí kvalitní řemeslo s daty, logistikou, online obchodem a profesionálním zákaznickým servisem.

Řemeslné firmy tak postupně mění svou identitu. Z montážních nebo servisních podniků se stávají provozně řízené společnosti, které musí přemýšlet podobně jako logistické a e-commerce firmy. Nejde jen o počet zakázek, ale o jejich rozmístění, návaznost, vytížení týmů a schopnost doručit službu zákazníkovi rychle, předvídatelně a bez zbytečných nákladů.

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Kdo čekal na levnější hypotéku, má problém. Sazby se vrátily nad pět procent

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Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vystoupala na 5,30 procenta a splátky se domácnostem zvyšují o stovky korun měsíčně.

Ještě v březnu se průměrná nabídková sazba hypoték držela pod pěti procenty. Na začátku června už vystoupala na 5,30 procenta. Pro domácnosti to znamená jediné: kdo čekal na výrazně levnější úvěr na bydlení, nedočkal se. A podle analytiků se v nejbližších měsících ani nedočká.

Hypotéky v Česku znovu zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku června meziměsíčně vzrostla o 0,11 procentního bodu na 5,30 procenta. Jde už o třetí měsíc citelného růstu.

Dopad na rodinné rozpočty je vidět rychle. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na červnových 21 082 korun. Za jediné čtvrtletí tak dlužníci platí o 842 korun měsíčně více.

„Ještě v březnu byly hypotéky pod pěti procenty. V červnu už Swiss Life Hypoindex ukazuje 5,30 procenta. Český hypoteční trh tak zažívá nepříjemné vystřízlivění,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

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Podle něj samotný meziměsíční nárůst nemusí působit dramaticky. Problémem je ale směr posledních měsíců. Od března do června se průměrná nabídková sazba zvýšila o 0,41 procentního bodu.

„Poslední měsíce jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ dodal Sýkora.

Swiss Life Hypoindex, užito se svolením

Banky plošně zlevňovat nebudou

Hypoteční trh se tak dostává do jiné fáze, než na jakou část klientů ještě nedávno sázela. Místo čekání na další pokles sazeb bude podle analytiků důležitější porovnávat nabídky jednotlivých bank, vyjednávat a dobře zvolit délku fixace.

Důvodem jsou mimo jiné vyšší tržní sazby, opatrnost bank a nejistota na finančních trzích. Ty bankám podle Sýkory zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték.

„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou,“ upozornil Sýkora.

Banky tak podle něj budou o klienty bojovat spíše přes individuální slevy, akční nabídky a další podmínky úvěru než výrazným snižováním sazebníkových sazeb.

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Politické sliby narážejí na realitu

Téma drahých hypoték se stává i politickým tématem. Levnější úvěry na bydlení jsou před volbami atraktivní slib, podle Swiss Life Select je ale vliv politiků na cenu hypoték omezený.

„Předvolební sliby o levnějších hypotékách narazily na realitu. Hypoteční sazby zůstávají nad pětiprocentní hranicí a očekávané výraznější zlevnění se nekoná,“ řekl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Podle něj by vláda mohla hypotéky přímo zlevnit prakticky jen přes státní podporu nebo dotace. To by ale zatížilo veřejné rozpočty a mohlo znovu podporovat inflaci.

Právě obavy z inflačních tlaků jsou jedním z důvodů, proč Česká národní banka postupuje při snižování sazeb opatrně. Centrální bankéři navíc sledují nejen domácí ekonomiku, ale i vývoj ve světě, geopolitická rizika, ceny energií nebo obchodní spory.

„Levnější hypotéky nepřinese politický tlak. Přinese je až prostředí, ve kterém budou inflační rizika skutečně pod kontrolou,“ dodal Kadeřábek.

Rok levných hypoték to nebude

Rok 2026 tak podle analytiků pravděpodobně nebude rokem levných hypoték. Může ale být rokem lépe sjednaných hypoték.

Rozhodovat už nemají velké skoky sazeb, ale detaily: načasování, délka fixace, struktura úvěru, možnost refinancování a schopnost využít slevy, které banky nabídnou konkrétním klientům.

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Klára Sýkora (Sudová)

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„Stále větší význam proto získává důkladné porovnání nabídek, včasné jednání s bankou a aktivní práce s možnostmi refinancování. V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ doporučuje Sýkora.

Velkým tématem zůstává i volba fixace. Ještě před rokem část klientů volila kratší fixace s tím, že sazby budou dál klesat. Současný vývoj ale ukazuje, že tak jednoduché to být nemusí.

Kratší fixace může na začátku nabídnout nižší sazbu a možnost využít případné budoucí zlevnění. Zároveň ale nese riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší než dnes. Delší fixace naopak přináší větší jistotu splátky, ale klient se může na delší dobu připravit o možnost rychleji reagovat na pokles sazeb.

„Rozhodování mezi kratší a delší fixací se tak stává strategickou otázkou, nikoli jen hledáním nejnižší sazby v sazebníku. Mělo by vycházet z finanční situace klienta, jeho tolerance k riziku, plánů do budoucna i z toho, jak velkou jistotu při splácení potřebuje,“ uvedl Sýkora.

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Problém nejsou jen sazby. Ale i drahé byty

Dostupnost bydlení nezhoršují jen vyšší úroky. Stále větší roli hrají také ceny nemovitostí. V řadě regionů se byty i rodinné domy znovu vracejí k růstu, zatímco příjmy domácností rostou pomaleji.

Výsledkem je, že lidé si často neberou jen dražší hypotéku, ale také vyšší úvěr než před několika lety.

„Byt, který bylo ještě před několika lety možné pořídit za pět milionů korun, dnes v řadě větších měst stojí šest až sedm milionů korun. Při financování 80 procent kupní ceny hypotékou znamená sedmimilionová nemovitost úvěr zhruba 5,6 milionu korun,“ uvedl Sýkora.

Při současné průměrné sazbě 5,30 procenta a splatnosti 30 let se podle něj měsíční splátka takového úvěru pohybuje okolo 31 tisíc korun.

„Pro řadu domácností tak není hlavním problémem jen samotná sazba, ale kombinace vyšší ceny nemovitosti, vyššího úvěru a stále náročnější měsíční splátky,“ dodal Sýkora.

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Nejnižší sazby jsou u tříletých fixací

Podle červnových dat Swiss Life Hypoindexu se u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti pohybovala průměrná sazba u jednoleté fixace na 5,09 procenta. U tříleté fixace činila 5,01 procenta, u pětileté 5,27 procenta a u desetileté 5,84 procenta.

U úvěrů nad 80 procent hodnoty nemovitosti byly sazby vyšší. Jednoletá fixace vycházela v průměru na 5,38 procenta, tříletá na 5,32 procenta, pětiletá na 5,57 procenta a desetiletá na 6,10 procenta.

Swiss Life Hypoindex odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro LTV do 80 procent. Ukazatel se zveřejňuje vždy na začátku měsíce k pátému pracovnímu dni.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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