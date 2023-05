SpaceX vynesl do vesmíru další soukromou posádku. S letenkou za miliardu

Z Mysu Canaveral na Floridě odstartovala v neděli čtyřčlenná posádka soukromé mise Axiom Mission 2 (Ax-2). Dva Američané a dva občané Saúdské Arábie, včetně první astronautky z arabského světa, směřují k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kde stráví něco přes týden.

Společnost SpaceX, v jejíž lodi letí, podle agentury AP dříve uvedla, že jedna letenka vyšla na 55 milionů dolarů (1,2 miliardy korun).

Dvojici Saúdských Arabů let platí vláda této arabské země, americký podnikatel John Shoffner si jej financuje sám. Trojici doprovází zkušená americká astronautka Peggy Whitsonová, která dříve pracovala pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a ve vesmíru dosud celkem strávila 665 dní.

Mise potrvá deset dnů

Čtveřice má na ISS, kde bude dělat vědecké experimenty, dorazit dnes. Na Zemi se vrátí za deset dnů.

Je to druhá podobná soukromá mise. První se pod názvem Ax-1 uskutečnila v dubnu 2022. Cestu na Mezinárodní vesmírnou stanici se tehdy zaplatili Američan, Kanaďan a Izraelec.

