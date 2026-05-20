ČEZ poprvé vydal zelené dluhopisy. Od investorů získá přes 18 miliard
ČEZ poprvé vstupuje na trh se zelenými dluhopisy. Energetická skupina získá 750 milionů eur, tedy zhruba 18,25 miliardy korun, které chce využít na projekty a majetek podporující její další rozvoj. Peníze však nesmějí směřovat do aktivit spojených s fosilními palivy.
Energetická společnost ČEZ vydala své první zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur, tedy zhruba 18,25 miliardy korun. Získané prostředky chce využít na financování vybraných projektů a dlouhodobého majetku, nikoli však na aktiva nebo projekty související s fosilními palivy. Dluhopisy mají být splatné v roce 2034, vyplývá z informací zveřejněných na webu společnosti.
ČEZ očekává termín emise dluhopisů na 27. května. Jejich úrok stanovila na 4,375 procenta se splatnosti v roce 2034. Vedoucími manažery emise je několik zahraničních bankovních institucí.
„ČEZ hodlá částku rovnající se čistému výnosu z emise dluhopisů alokovat do dlouhodobého majetku a na financovaní projektů v souladu s Factsheet. Prostředky z dluhopisů nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy,“ uvedla společnost.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada výrazně zvýšila zisk. V prvním čtvrtletí jí čistý zisk meziročně vzrostl o 94,6 procenta na 299 milionů eur, tedy zhruba 7,3 miliardy korun.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.
