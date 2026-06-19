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newstream.cz Názory Vize pro obranu: chytřejší nákupy, zúročené inovace, semknutější průmysl

Vize pro obranu: chytřejší nákupy, zúročené inovace, semknutější průmysl

Stovky miliard plánovaných investic do obrany přinesou maximální efekt jen když se zlepší řízení akvizic i celého bezpečnostního ekosystému, včetně zužitkování inovací
iStock
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Stovky miliard plánovaných investic do obrany přinesou maximální efekt jen když se zlepší řízení akvizic i celého bezpečnostního ekosystému, včetně zužitkování inovací. Vláda a průmysl si mají vyjít vstříc a firmám by prospělo spojování do klastrů a konsorcií. Zároveň je žádoucí modernizovat dopravní koridory, nemocnice a další infrastrukturu s dvojím využitím. Posílit musíme i celospolečenskou odolnost a personální základnu pro armádu, integrovaný záchranný systém a bezpečnostní průmysl. Tyto a další kroky doporučuje nová studie o obraně od poradců KPMG, píše její hlavní autor David Slánský.

Studie Připraveni: Vize obrany ČR 2030 nevznikla na objednávku žádného veřejného ani soukromého aktéra. Jde o nezávislou reflexi zhoršení bezpečnostního prostředí, v níž se opíráme o zkušenosti zemí, které dokázaly spojit modernizaci armády s rozvojem průmyslu, inovací a celospolečenské odolnosti.

Základním poselstvím studie je, že armáda může vyhrát bitvu, ale válku vyhrává ekonomika. Jejím dalším motorem může být silný domácí obranný průmysl s významným exportním potenciálem. Obrana tak dnes není pouze rozpočtovou položkou, ale strategickým rozhodnutím, které ovlivní bezpečnost, ekonomiku i mezinárodní postavení Česka na desítky let dopředu.

Premiér Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Explosia na prodej? Česká sázka na francouzského vlastníka může skončit ztrátou kontroly

Názory

Možný prodej státní Explosie francouzskému strategickému partnerovi se na první pohled může jevit jako pragmatický obchod. Stát získá peníze, podnik investora a český obranný průmysl napojení na silnější evropské řetězce. Jenže u výroby výbušnin a prachových náplní nejde o běžné podnikání. Evropské zkušenosti ukazují, že privatizace kritických zbrojních kapacit často nevede k větší bezpečnosti, ale k dlouhodobé závislosti. Pardubický podnik tak může formálně přejít do soukromých rukou, fakticky však zůstane pod vlivem státu — jen už ne českého, nýbrž francouzského.

Lukáš Kovanda

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Vláda a průmysl na jedné lodi

Studie zdůrazňuje, že v současném bezpečnostním kontextu musí stát a obranný průmysl fungovat jako skuteční partneři. Nejde jen o objem zakázek, ale i o předvídatelnost, sdílení informací, společnou práci s kapacitami a pozitivní komunikaci tématu ve veřejném prostoru.

Resort obrany by měl definovat omezený počet technologických priorit, například v oblasti autonomních systémů, kybernetiky, pokročilých materiálů či oborů s průmyslovou tradicí, a transparentně komunikovat potřeby, které vzešly ze střednědobých a dlouhodobých akvizičních plánů. To firmám i výzkumným organizacím umožní lépe plánovat investice, rozvíjet kapacity a celkově rozhodovat, na co a kdy se zaměřit. Vláda a obranný průmysl si mají vycházet vstříc i systematickým využíváním předběžných tržních konzultací a sdílením údajů o kapacitách.

Na straně průmyslu je klíčová otevřenost a ochota ke spolupráci nejen se státem, ale i mezi firmami navzájem. Studie doporučuje, aby se podniky po vzoru Francie či Estonska spojovaly do konsorcií či klastrů. To umožní českým firmám lépe se prosazovat v unijních a aliančních programech a omezovat zbytečné právní spory, které dnes často paralyzují zakázky. Inspirací může být i Český národní polovodičový klastr, který potvrzuje, že koordinovaná spolupráce posiluje celé odvětví.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

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Za realistický považujeme cíl vybudovat do roku 2028 minimálně tři klastry v klíčových oblastech, jako jsou například munice, letectví či bezpilotní systémy nebo kybernetika. Do klastrů či konsorcií by bylo dobré začlenit alespoň 30 procent malých a středních obranných firem, aby se i jim usnadnila cesta k větším zakázkám a mezinárodním projektům.

Český obranný sektor totiž zatím nevyužívá plně zdroje EU ani NATO, čímž se připravuje o peníze, know-how, kontakty i prestiž. Ambicí by mělo být zapojit do roku 2028 minimálně 20 českých subjektů do projektů EDF a PESCO a získat tak přístup k nejméně 20 milionům eur ročně.

Prostor pro další růst vidíme i u českého vývozu obranného materiálu, kde by pomohla nová exportní strategie obranného průmyslu a zrychlení a plná digitalizace povolovacích procesů pro vývoz.

Česká DARPA

Česko má kvalitní výzkum i rostoucí technologické firmy, ale chybí mu mechanismus, jak nové technologie rychle převádět do praxe. Studie proto navrhuje cíleně posílit obranné inovace, včetně podpory fondů rizikového kapitálu zaměřených na obranné a duální technologie a otevření armádních testovacích kapacit i pro firemní vývoj a testování v reálných podmínkách.

Cílem je převést od roku 2028 alespoň deset technologií z výzkumné fáze do podoby prototypů či komerčních produktů. Napomohlo by tomu i nové nastavení financování a pravidelná rotace odborníků mezi akademickou sférou, průmyslem a armádou.

Inspirací mohou být modely ze zahraničí, kde obranné inovace nevnímají jako izolovanou agendu armády, ale jako součást širšího inovačního a ekonomického ekosystému. Zvážit lze i vznik české obdoby agentury DARPA, která ve Spojených státech stála u zrodu průlomových technologií s dvojím využitím, včetně internetu. Byl by to další příspěvek k širší strategii pozvednout Česko na příslovečnou mozkovnu.

Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici

CSG získala muniční zakázky za vyšší desítky milionů eur. Dodá zapalovače pro země NATO

Zprávy z firem

Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici. Zakázky mají celkovou hodnotu vyšších desítek milionů eur a míří ke dvěma evropským zákazníkům ze zemí NATO. Dodávky mají začít ještě letos.

nst

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Infrastruktura využitelná i v krizích

Bezpečnost státu nestojí jen na zbraních a vojácích, ale také na infrastruktuře, která dokáže fungovat i v krizích. Studie proto zdůrazňuje potřebu systematického propojení civilního a vojenského plánování. Stát by měl mimo jiné disponovat digitálně řízenou evidencí vojenského majetku, která by zahrnovala informace o technickém stavu, nákladech i strategickém významu jednotlivých objektů. To by usnadnilo nastavování investičních priorit i optimalizaci kapacit, včetně možností jejich sdílení s civilním sektorem.

Přínos propojení civilního a vojenského plánování lze nejnázorněji ukázat na silnicích, mostech a železničních uzlech. Jejich zkvalitnění prospěje široké veřejnosti, a navíc usnadní případný přesun těžké techniky, čímž věrohodněji naplníme závazek všech členů NATO. Polsko už silnice a mosty rekonstruuje, čímž pomáhá i stavebnictví a regionální zaměstnanosti.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Leaders

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

nst

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Posílení soběstačnosti

Kvůli rizikům různých negativních – nejen vojenských – scénářů studie také apeluje, aby stát zajistil dostupnost kritických komponent a surovin pokrývajících minimálně šest měsíců krizové spotřeby, kombinací fyzických zásob a dlouhodobých rezervačních smluv.

Studie volá i po omezení rizikových závislostí na zahraničí posílením domácí soběstačnosti. České kapacity, případně kapacity spolehlivých partnerů, by do roku 2030 měly pokrývat minimálně 50 procent kritických potřeb v oblastech jako munice či náhradní díly.

V souladu s Evropskou strategií pro obranný průmysl EDIS také studie doporučuje, aby do roku 2030 pocházelo alespoň 50 procent hodnoty obranných akvizic od prověřených výrobců v EU. Dodavatelé by zároveň měli dokládat zajištění kapacit pro údržbu a opravy na území Česka prostřednictvím lokalizace, partnerské spolupráce nebo přenosu know-how.

Nezávislé posuzování akvizic

Studie odhaduje kumulovaný investiční deficit armády na přibližně 650 miliard korun. Zároveň však zdůrazňuje, že tento „vnitřní dluh“ nelze vyřešit pouze rozpočtovým růstem. Stejně důležité je, jak dobře budou akvizice řízené, aby se přínosy nerozmělnily v dílčích krocích, nekoordinovaných nákupech bez dlouhodobé logiky a jiných systémových neefektivitách.

V minulosti se například nakupovala klíčová technika i bez závazné kalkulace nákladů životního cyklu, přestože u vojenské techniky může až 70 procent celkových výdajů připadat na provozní fázi.

Petr Pavel

Prezident Pavel podepsal rozpočet na rok 2026. Varuje před škrty v obraně a vysokým schodkem

Politika

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Upozornil přitom na nedostatečné financování obrany i rostoucí zadlužení země. Podle vlády jde naopak o realistický rozpočet s rekordními investicemi a nejvyššími výdaji na obranu v historii.

nst

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Jeden z návrhů počítá s přechodem na víceleté programové financování po vzoru Francie, se zavedením datového řízení a odstraněním procesních chyb a duplicit, na které opakovaně upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Studie také doporučuje, aby každá strategická zakázka nad jednu miliardu korun měla jasně definovaný podíl domácího průmyslu a transfer know-how. U zakázek nad pět miliard korun by pak mělo být standardem dvojí nezávislé posouzení – před samotným nákupem, tedy ověření reálnosti harmonogramu a rozpočtu, i po něm, tedy vyhodnocení dosažení cílů. Záměrem není proces brzdit, ale zpřehlednit a zprofesionalizovat tak, aby každá velká akvizice obstála v odborné i veřejné kontrole.

Výjimečná příležitost pro nábor

Armáda dlouhodobě patří k institucím s nejvyšší důvěrou veřejnosti, přesto se potýká s personálním podstavem. Studie se proto přimlouvá za zvýšení věkové hranice u některých pozic, větší využití automatizace, robotiky i umělé inteligence a zvýšení profesní prostupnosti mezi bezpečnostními sbory a soukromým sektorem.

Klíčové je i zintenzivnění náborových a retenčních opatření. Pomoci by mohl nový systém odměňování a benefitů, včetně dostupného služebního bydlení, podpory péče o děti či stipendijních programů. Stát má v příštích pěti až sedmi letech jedinečnou příležitost oslovit početně silnou generaci mladých lidí, která bude vstupovat na trh práce. Pokud bezpečnostní sbory a obranný průmysl nedokážou tuto skupinu přilákat nyní, později to bude výrazně obtížnější.

Odolná společnost pro obranu i ekonomickou stabilitu

Ani sebelepší armáda ale nezvládne vše sama. Studie proto čerpá inspiraci ve finském konceptu „sisu“ – vnitřně zakořeněné celospolečenské odolnosti a houževnatosti. Většina Finů zná základní krizové postupy a dokáže jednat racionálně i pod tlakem. To přispívá k psychologické odolnosti, sociální soudržnosti a důvěře v autority. Obdobně musíme posílit odolnost a zapojení české veřejnosti.

Dalším z doporučení je více podpořit aktivní zálohy, dobrovolné hasiče a organizace typu Červený kříž. Zájem o vstup do záloh v posledních letech roste, ale uchazeči běžně čekají na zpětnou vazbu a zařazení dlouhé měsíce – zrychlení procesu a atraktivnější podmínky jsou tedy klíčové.

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Armáda převezme karlovarské letiště, stát investuje miliardu do letové dráhy

Politika

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě, pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát, dodal Zůna.

ČTK

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Společenská připravenost přispívá i k ekonomické stabilitě – země, jejichž obyvatelstvo umí reagovat na krize a udržet v nich základní provoz, zvládají šoky rychleji a s nižšími náklady. Také proto studie kvituje začleňování témat krizové připravenosti do rámcových vzdělávacích programů všech škol a současně navrhuje procvičovat krizovou připravenost ve firmách i státních úřadech.

Zároveň je nutné zvrátit trend zhoršování fyzické zdatnosti české populace, která od 80. let setrvale klesá.

Nejde o militarizaci společnosti, ale její všestranné posílení a stmelení, abychom společně dokázali lépe čelit krizím jako pandemie, záplavy, výpadky energií, migrační vlny nebo různé formy útoků. Ať nás nejvíc děsí cokoliv, všichni musíme vzít odolnost a obranu s novou vážností – jako naši občanskou povinnost.

Autorem textu je David Slánský, partner KPMG zastřešující služby spojené s obranou a bezpečností

Jaromír Zůna

Ministerstvo obrany v přímém přenosu: chaos, výmluvy a nejasné řízení

Názory

Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.

Michal Nosek

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„Prodali nám sen.“ I zastánci brexitu dnes mluví o hořkém vystřízlivění

Deset let od brexitu: sliby zmizely, papírování zůstalo
ČTK
ČTK
ČTK

Deset let po brexitu spojuje dva bratry víc než jen podnikání: zklamání. Jeden hlasoval pro odchod z EU, druhý proti, dnes ale oba říkají, že Británie z historického rozhodnutí nezískala to, co slibovalo.

Dva bratři, podnikatelé, kteří v době referenda zastávali k brexitu protichůdné postoje, jsou po deseti letech oba zklamaní. Jeden má pocit, že byly promarněny nově získané svobody, zatímco druhý si stěžuje na komplikace v obchodu, píše agentura Reuters.

Rozčarování ohledně odchodu Británie z Evropské unie, které pociťují Nigel Baxter, majitel firmy s užitkovými vozy, a Ian Baxter, který vlastní logistickou společnost, odráží pocity napříč celou zemí.

Podle průzkumu YouGov z 9. června si nyní téměř šest z deseti lidí myslí, že Británie udělala chybu, když hlasovala pro odchod z EU. Přes 50 procent lidí, kteří 23. června 2016 hlasovali pro odchod, zjistilo, že jim „prodali sen“, uvedl šedesátiletý Ian.

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat

Britové chtějí blíž k Evropě. Neshodnou se ale, jak mají nové vztahy vypadat

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Diskuse o možné změně v Downing Street 10 vrátily do popředí otázku brexitu. Mezi politiky i voliči sílí poptávka po jeho revizi. Zatímco lídři hledají odvahu se k tématu postavit čelem, my se můžeme podívat, jaké možnosti mají.

Karel Pučelík

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Británie odchod z EU nevyužila

Nigel, který propagoval odchod a žije v Nottinghamu ve střední Anglii, uvedl, že se nekonaly deregulace, snížení daní a příliv zahraničních investic, které měl podle něj brexit přinést. Viní z toho vládu a její nedostatečnou důraznost. „Nepodařilo se nám tohoto monumentálního rozhodnutí využít,“ řekl třiašedesátiletý Nigel.

Ian považoval setrvání v unii za pragmatické rozhodnutí a nejlepší způsob, jak zajistit prosperitu a bezpečnost Británie. Odchod podle něj nepřinesl žádné „katastrofální důsledky“, ale britským firmám se výrazně zkomplikoval prodej zboží do EU, která je i nadále zdaleka největším britským obchodním partnerem.

Je ironií, že díky brexitu se Ianova logistická firma, rovněž se sídlem v Nottinghamu, výrazně rozrostla, protože založil jednotku poskytující celní služby, aby pomohla britským firmám prodávat do EU. „Vzkvétá na úkor našich zákazníků a jejich obchodu s Evropskou unií, který není tak silný, jak by jinak byl,“ řekl. „Stále si myslím, že se to nikdy nemělo takhle zkomplikovat,“ doplnil.

Kromě neshod ohledně odchodu Británie z EU fandí bratři konkurenčním fotbalovým týmům, Chelsea a Arsenalu, ale během celé debaty o brexitu si udrželi blízký vztah. To však v celé zemi v roce 2016 neplatilo. Kvůli brexitu vzplanuly emoce, zaznívala varování ohledně ekonomických dopadů odchodu z EU a na billboardech se objevovaly pobuřující plakáty zobrazující dlouhé fronty migrantů.

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Britská vláda přiznává, že brexit byl katastrofa. Konečně

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Pod britským premiérem Keirem Starmerem se povážlivě houpe židle. Ve snaze zachránit svůj mandát se obrací k nepravděpodobnému spojenci. Podporu své strany i voličů si chce získat návratem do Evropy. Bude ale jeho opatrný přístup k uklidnění kritiků stačit?

Karel Pučelík

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Stagnující životní úroveň i migrace

Dnes je nálada kolem tohoto historického rozhodnutí tlumenější a zastíněná novými rozkoly ve společnosti. Voliče však stále trápí podobné problémy – stagnující životní úroveň, nedostatečné financování veřejných služeb a migrace. „Upřímně řečeno, už se mi to trochu vytratilo z paměti,“ uvedl Nigel.

Pro Iana je brexit stále v popředí zájmu a tato otázka se znovu stala bojištěm v možném souboji o vedení vládní Labouristické strany. Je rád, že současná vláda, zvolená v roce 2024, se snaží navázat užší vztahy s EU, ale odmítá myšlenku opětovného přistoupení za horších podmínek.

„Nejsem si jistý, zda by nám EU nabídla tak výhodnou dohodu, jako jsme měli tehdy. Velmi pochybuji o tom, že je to možné, a proto si nemyslím, že by se Británie k EU znovu připojila,“ dodal.

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Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Poučení z brexitového vývoje. Zastáncům dochází argumenty i podpora. Je to i varování pro nás

Politika

Karel Pučelík

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G7 přitvrdí vůči Rusku. Ukrajině slibuje více zbraní i nové sankce

Lídři G7
ČTK
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Lídři zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na dalším zpřísnění sankcí proti Rusku a navýšení vojenské pomoci Ukrajině. Ta se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady, které bylo zveřejněno v noci na dnešek.

Prohlášení zdůrazňuje, že Ukrajina v posledních měsících dosáhla pokroku na bojišti a získala novou dynamiku. Lídři G7 uvedli, že ji chtějí podpořit rychlejšími dodávkami protivzdušné obrany, dalších zbraňových systémů, záchytných prostředků i zbraní dlouhého doletu. Současně přislíbili další energetickou pomoc, která má Ukrajině pomoci zvládnout nadcházející zimu.

„Zavazujeme se zvýšit tlak na ruskou válečnou ekonomiku. V této souvislosti posílíme naše sankce, včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru,“ uvedli lídři ve společném textu. Podle nich je pro podobný krok vhodná doba i kvůli prozatímní dohodě Spojených států s Íránem, která má znovu otevřít Hormuzský průliv. Tím před letošní americko-izraelskou válkou proti Íránu procházela zhruba pětina světových dodávek ropy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se summitu také účastní, v úterý řekl, že se představitelé G7 shodli na tom, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a mělo by co nejdříve přistoupit na dohodu. Podle agentury Reuters jednali také o dalších sankcích vůči Moskvě a o posílení ukrajinských obranných kapacit. Americký prezident Donald Trump po setkání se Zelenským prohlásil, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.

Příliš vstřícný postup USA

Evropští lídři se podle Reuters snažili Trumpa přesvědčit, že dosavadní americký přístup k možným podmínkám míru byl vůči Moskvě příliš vstřícný. Argumentovali mimo jiné tím, že se pozice Ukrajiny zlepšila díky dronovým útokům na ruské území. Agentura AFP nedávno s odvoláním na analýzu dat amerického Institutu pro studium války uvedla, že Ukrajina v květnu získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních území a už druhý měsíc po sobě zmenšila plochu okupovanou Ruskem.

„Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná,“ napsala na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se summitu ve Francii také účastní. Nyní je podle ní čas podporu Kyjeva ještě prohloubit.

G7
Aktualizováno

Rusko válku nevyhrává, shodli se lídři G7

Politika

Lídři G7 se podle Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí jednat o dohodě. Donald Trump po schůzce slíbil, že pro mír udělá maximum.

ČTK

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Překvapivá shoda

Server Politico označil shodu lídrů na další podpoře Ukrajiny za překvapivou. Podle něj společné prohlášení završilo den, během něhož se Trump nečekaně sblížil s dalšími představiteli G7. Americký prezident navíc naznačil, že by brzy mohla skončit výjimka umožňující některým zemím nakupovat jinak sankcionovanou ruskou ropu.

Ke konsensu dospěli lídři navzdory napjatým vztahům mezi Bílým domem a evropskými státy. Spory se týkají obchodu, NATO, války proti Íránu i Trumpovy snahy převzít Grónsko, napsala agentura Kjódó. Politico si všímá také toho, že Trump je ve společné deklaraci třikrát jmenovitě zmíněn, vždy v souvislosti s prozatímní dohodou s Íránem.

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