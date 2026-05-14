Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí
Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.
Český miliardář Michal Strnad odmítá, že by trh správně oceňoval jeho zbrojařskou skupinu CSG. Akcie společnosti CSG se od lednového vstupu na burzu v Amsterdamu propadly zhruba o polovinu. Podle Strnada ale investoři firmu podhodnocují a CSG dál dodává to, co slíbila. Uvedl to v rozhovoru s agenturou Bloomberg.
„Trh je dnes tam, kde je, ale to není něco, co můžeme ovlivnit. Plníme to, co jsme slíbili,“ řekl Strnad Bloombergu.
Třiatřicetiletý miliardář se také poprvé veřejně vyjádřil ke zprávě společnosti Hunterbrook Media, která minulý týden zpochybnila mimo jiné velikost muničních kapacit CSG. Tato tvrzení označil za „naprostý nesmysl“. CSG už dříve uvedla, že kritika podle ní vychází z nepochopení obchodního modelu skupiny.
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.
CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?
CSG v posledních letech těžila z rostoucí poptávky po vojenské technice a munici, zejména po ruské invazi na Ukrajinu. Podle Bloombergu tržby skupiny od roku 2022 vzrostly více než šestinásobně. V lednu firma uskutečnila historicky největší IPO společnosti zaměřené čistě na obranný průmysl.
„Navzdory všemu tomu hluku, drobným problémům, věcem kolem Hunterbrooku a všem těm nesmyslům si stále myslím, že prodej akcií byl dobrý krok,“ uvedl Strnad.
Vazby na Rusko odmítám
Nejvíce podle Bloombergu Strnada pobouřila část zprávy, která připomínala tvrzení o dřívějších vazbách CSG na Rusko. Skupina za jeho otce začínala modernizací sovětské vojenské techniky. Od té doby se ale proměnila v širšího výrobce obranné techniky s kontrakty pro evropské členy NATO i Spojené státy.
„Jsme jedním z největších dlouhodobých dodavatelů Ukrajiny, a to už od roku 2014,“ řekl Strnad Bloombergu. Podle něj by si americká armáda CSG nevybrala pro vysoce zabezpečený muniční projekt v Iowě, pokud by firma byla jakkoli napojená na Rusko. Připomněl také, že CSG figuruje na sankčních seznamech Ruska a Číny.
Dodávky na Ukrajinu nyní podle něj tvoří 27 procent tržeb CSG. Tento podíl se má dál měnit podle toho, jak se bude skupina diverzifikovat a jak se budou vyvíjet potřeby ukrajinské armády.
Akcie Czechoslovak Group po zprávě platformy Hunterbrook odepsaly v Amsterodamu téměř čtvrtinu hodnoty. Komentář hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy upozorňuje, že Hunterbrook není běžné médium, ale kontroverzní model spojující investigativní texty s finančními sázkami na pokles akcií. Případ španělského Viscofanu přitom ukazuje, že podobné propady se mohou časem zcela smazat.
Hunterbrook srazil akcie CSG. Analytici přesto věří v růst o 116 procent
Propad akcií CSG podle Strnada nesouvisí jen se zprávou Hunterbrooku, ale také se změnou nálady investorů vůči evropským obranným titulům. Pod tlakem jsou podle Bloombergu i akcie německého Rheinmetallu.
Strnad odmítá představu, že budoucí konflikty budou stát hlavně na dronech a nových technologiích. Armády podle něj budou dál potřebovat i klasické zbraně a munici. „Pokud si myslíte, že jde jen o válku dronů a interceptorů, tak nejde. Takhle to nefunguje,“ řekl.
Další prodej akcií nechystáme. Akvizice ano
Strnad uvedl, že neplánuje prodávat další akcie CSG. Skupina se ale dál dívá po akvizicích a připouští, že pokud by příležitosti dávaly smysl, mohla by za ně částečně platit akciemi.
Současné akviziční cíle má CSG podle něj rozdělené zhruba rovnoměrně mezi Evropu a Spojené státy. Firma hledá obchody, které by posílily její současný byznys, pomohly s vertikální integrací, přinesly know-how nebo umožnily ovládnout určitý trh.
Financial Times podle Bloombergu později uvedly, že CSG předložila návrh na koupi podílu ve výrobci tanků KNDS převážně za hotovost. CSG zprávu nekomentovala.
Akcie společnosti CSG klesly od osmnáct procent, to je nejvíce od ledna, kdy byla uvedena na nizozemskou burzu.
Strnadova CSG je pod palbou kontroverzního spekulanta, akcie prudce klesly
Největší příležitost je v Americe
Ve Spojených státech CSG vlastní výrobce munice The Kinetic Group. Získala také kontrakt americké armády na návrh, výstavbu a uvedení do provozu zařízení pro plnění velkorážové munice v Iowě.
Strnad řekl, že „největší příležitost“ vidí právě v Americe. Americký trh je podle něj atraktivní nejen velikostí, ale i jednodušším rozhodováním oproti Evropské unii, kde je často potřeba souhlas všech 27 členských států.
„Rozhodně chci, abychom byli dlouhodobým, uznávaným a spolehlivým dodavatelem evropských armád,“ uvedl Strnad. Pokud půjde vše podle plánu, podíl byznysu CSG podle něj poroste více v Americe a také na trzích od Blízkého východu směrem na východ.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy
