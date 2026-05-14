Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Strnad pro Bloomberg: Trh se v CSG plete. Kritika je mimo a plány na expanzi platí

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
nst
nst

Propad akcií CSG a zpráva Hunterbrook Media dostaly Michala Strnada pod tlak. Český zbrojařský miliardář teď v rozhovoru pro Bloomberg vrací úder. Pochybnosti o kapacitách označil za nesmysl a vazby na Rusko odmítl s odkazem na dodávky Ukrajině i kontrakt americké armády. Největší příležitost vidí v USA.

Český miliardář Michal Strnad odmítá, že by trh správně oceňoval jeho zbrojařskou skupinu CSG. Akcie společnosti CSG se od lednového vstupu na burzu v Amsterdamu propadly zhruba o polovinu. Podle Strnada ale investoři firmu podhodnocují a CSG dál dodává to, co slíbila. Uvedl to v rozhovoru s agenturou Bloomberg.

„Trh je dnes tam, kde je, ale to není něco, co můžeme ovlivnit. Plníme to, co jsme slíbili,“ řekl Strnad Bloombergu.

Třiatřicetiletý miliardář se také poprvé veřejně vyjádřil ke zprávě společnosti Hunterbrook Media, která minulý týden zpochybnila mimo jiné velikost muničních kapacit CSG. Tato tvrzení označil za „naprostý nesmysl“. CSG už dříve uvedla, že kritika podle ní vychází z nepochopení obchodního modelu skupiny.

velkorážová munice

CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?

Názory

Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.

Timur Barotov

Přečíst článek

CSG v posledních letech těžila z rostoucí poptávky po vojenské technice a munici, zejména po ruské invazi na Ukrajinu. Podle Bloombergu tržby skupiny od roku 2022 vzrostly více než šestinásobně. V lednu firma uskutečnila historicky největší IPO společnosti zaměřené čistě na obranný průmysl.

„Navzdory všemu tomu hluku, drobným problémům, věcem kolem Hunterbrooku a všem těm nesmyslům si stále myslím, že prodej akcií byl dobrý krok,“ uvedl Strnad.

Vazby na Rusko odmítám

Nejvíce  podle Bloombergu Strnada pobouřila část zprávy, která připomínala tvrzení o dřívějších vazbách CSG na Rusko. Skupina za jeho otce začínala modernizací sovětské vojenské techniky. Od té doby se ale proměnila v širšího výrobce obranné techniky s kontrakty pro evropské členy NATO i Spojené státy.

„Jsme jedním z největších dlouhodobých dodavatelů Ukrajiny, a to už od roku 2014,“ řekl Strnad Bloombergu. Podle něj by si americká armáda CSG nevybrala pro vysoce zabezpečený muniční projekt v Iowě, pokud by firma byla jakkoli napojená na Rusko. Připomněl také, že CSG figuruje na sankčních seznamech Ruska a Číny.

Dodávky na Ukrajinu nyní podle něj tvoří 27 procent tržeb CSG. Tento podíl se má dál měnit podle toho, jak se bude skupina diverzifikovat a jak se budou vyvíjet potřeby ukrajinské armády.

CSG

Hunterbrook srazil akcie CSG. Analytici přesto věří v růst o 116 procent

Názory

Akcie Czechoslovak Group po zprávě platformy Hunterbrook odepsaly v Amsterodamu téměř čtvrtinu hodnoty. Komentář hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy upozorňuje, že Hunterbrook není běžné médium, ale kontroverzní model spojující investigativní texty s finančními sázkami na pokles akcií. Případ španělského Viscofanu přitom ukazuje, že podobné propady se mohou časem zcela smazat.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Propad akcií CSG podle Strnada nesouvisí jen se zprávou Hunterbrooku, ale také se změnou nálady investorů vůči evropským obranným titulům. Pod tlakem jsou podle Bloombergu i akcie německého Rheinmetallu.

Strnad odmítá představu, že budoucí konflikty budou stát hlavně na dronech a nových technologiích. Armády podle něj budou dál potřebovat i klasické zbraně a munici. „Pokud si myslíte, že jde jen o válku dronů a interceptorů, tak nejde. Takhle to nefunguje,“ řekl.

Další prodej akcií nechystáme. Akvizice ano

Strnad uvedl, že neplánuje prodávat další akcie CSG. Skupina se ale dál dívá po akvizicích a připouští, že pokud by příležitosti dávaly smysl, mohla by za ně částečně platit akciemi.

Současné akviziční cíle má CSG podle něj rozdělené zhruba rovnoměrně mezi Evropu a Spojené státy. Firma hledá obchody, které by posílily její současný byznys, pomohly s vertikální integrací, přinesly know-how nebo umožnily ovládnout určitý trh.

Financial Times podle Bloombergu později uvedly, že CSG předložila návrh na koupi podílu ve výrobci tanků KNDS převážně za hotovost. CSG zprávu nekomentovala.

Aktualizováno

Strnadova CSG je pod palbou kontroverzního spekulanta, akcie prudce klesly

Zprávy z firem

Akcie společnosti CSG klesly od osmnáct procent, to je nejvíce od ledna, kdy byla uvedena na nizozemskou burzu.

nst

Přečíst článek

Největší příležitost je v Americe

Ve Spojených státech CSG vlastní výrobce munice The Kinetic Group. Získala také kontrakt americké armády na návrh, výstavbu a uvedení do provozu zařízení pro plnění velkorážové munice v Iowě.

Strnad řekl, že „největší příležitost“ vidí právě v Americe. Americký trh je podle něj atraktivní nejen velikostí, ale i jednodušším rozhodováním oproti Evropské unii, kde je často potřeba souhlas všech 27 členských států.

„Rozhodně chci, abychom byli dlouhodobým, uznávaným a spolehlivým dodavatelem evropských armád,“ uvedl Strnad. Pokud půjde vše podle plánu, podíl byznysu CSG podle něj poroste více v Americe a také na trzích od Blízkého východu směrem na východ.

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie

Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy

Trhy

Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“
Profimedia
ČTK
ČTK

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem i dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Firma zároveň zvažuje výstavbu vlastního závodu. Podle zástupce Xpengu ale ne všechny evropské továrny splňují požadavky na nejnovější modely značky. Volkswagen se přitom potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami.

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem a dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times. Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume nicméně už dříve uvedl, že by společnost mohla uvést na evropský trh vozy vyvinuté v Číně, případně sdílet výrobní kapacity v Evropě s čínskými partnery.

Ve hře je koupě i nový závod

Xpeng, jehož akcie se obchodují na hongkongské burze, podle svého výkonného ředitele pro severovýchodní Evropu Elvise Chenga jedná s německou automobilkou o tom, zda by v Evropě bylo možné najít vhodné výrobní místo. Cheng to řekl na konferenci Future of the Car, kterou Financial Times pořádaly v Londýně.

Volkswagen a Xpeng budou v Číně společně budovat ultrarychlé nabíjecí sítě

Volkswagen a Xpeng v Číně vybudují ultrarychlou nabíjecí síť pro elektromobily

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen a čínská firma Xpeng budou v Číně společně budovat ultrarychlé nabíjecí sítě pro elektromobily. Firmy tak rozšíří své stávající partnerství a prozkoumají také možnost, zda by mohly společně budovat ultrarychlé nabíjecí stanice pod společnou značkou.

ČTK

Přečíst článek

Volkswagen ve společnosti Xpeng vlastní podíl. V Číně zároveň provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Žádný z těchto společných podniků však v současnosti nemá výrobní kapacity v Evropě.

Továrny Volkswagenu jsou podle Xpengu zastaralé

Xpeng kromě koupě existující továrny zvažuje také výstavbu nového evropského závodu, napsal britský list.

„Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku Financial Times. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.

Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda se v Evropě otevírají příležitosti pro čínské partnery skupiny. Německá automobilka se potýká s nadbytečnou výrobní kapacitou.

Čínská automobilka BYD vstoupila na český trh

Číňané v Evropě prodávají už skoro stejné množství aut jako Mercedes

Zprávy z firem

Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila analytická společnost JATO Dynamics.

ČTK

Přečíst článek

O továrnu v Evropě usiluje i BYD

O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren jedná také čínská automobilka BYD. Podle Financial Times vede rozhovory se společností Stellantis i s dalšími evropskými výrobci automobilů.

BYD Yangwang U9

Čína chce rozdrtit evropské automobilky i na poli luxusních vozů

Zprávy z firem

Čínské automobilky v čele se společností BYD otevřely novou frontu v boji o dominantní postavení v automobilovém průmyslu a snaží se nově definovat vozy vyrobené v Číně jako globální symbol luxusu pro věk elektromobilů.

ČTK

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Jednou za rok si natočte věci v bytě na video, kvůli pojistce, radí analytik OVB Allfinanz

Tereza Zavadilová
tzv

Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.

Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal  Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.  

„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.

Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek. 

„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik. 

Dům nebo byt? Rozdíl!

Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.

Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.

„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.

Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.

Třetina Čechů nemá „pojistku na blbost“

Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.

Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.

A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.

děti, škola

Finanční poradci radí: Jak našetřit prvňáčkovi na studium na zahraniční střední škole

Money

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Související

Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer
video

Pražáci si na důchody budou muset připlatit, říká specialista na penze Šmajer

Money

nst

Přečíst článek
Americký miliardář a filantrop Warren Buffett odchází z rady Nadace Gatesových.

Berkshire Hathaway miliardáře Buffetta zvýšila zisk. Dařilo se hlavně pojišťovnictví

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme