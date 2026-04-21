newstream.cz Politika Návrat povinné vojny? Zůna ho odmítá

Návrat povinné vojny? Zůna ho odmítá

Jaromír Zůna
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl znovuzavedení povinné základní vojenské služby. Chce dál budovat profesionální jádro české armády a zaměřit se na různé typy dobrovolných záloh a mobilizačních sil. V rozhovoru pro pořad Spotlight serveru Aktuálně.cz ministr řekl, že už chystá dobrovolnou přípravu záložních důstojníků.

„A já také prozradím, že už jsem zahájil přípravy, aby byly opětovně zavedeny formy přípravy záložních důstojníků, které já třeba pamatuju z té velké armády. Jako byly třeba vojenské katedry vysokých škol,“ uvedl Zůna.

Taková příprava by ale na rozdíl od dob Československé lidové armády byla dobrovolná. Nešlo by tedy o znovuzavedení všeobecně nenáviděného systému z dob minulého režimu, poznamenal server Aktuálně. Byly by spíše obdobou amerického systému, kde vojenské katedry na civilních univerzitách připravují důstojníky pro aktivní službu i zálohy.

Návrat povinné vojny je vyloučený

Povinná vojna je podle Zůny v současné době vyloučená. „Já tady nevidím žádnou perspektivu návratu k prezenční vojenské službě. Protože si dovedu představit, co by to znamenalo,“ uvedl Zůna, který svou vojenskou kariéru začínal v socialistickém Československu. Stát si podle něj nyní nemůže dovolit „vysát mladé lidi v takovémto objemu z jejich aktivního zapojení v ekonomice“.

Chce místo toho dobudovat záložní a mobilizační systém, který by doplnil profesionální armádu v případě ohrožení země. Podmínkou je ale politická shoda i to, jaké budou možnosti státu, nejenom finanční, dodal ministr.

Zůna je ministrem za hnutí SPD, které opakovaně kritizovalo českou muniční iniciativu na pomoc napadené Ukrajině. Podle Zůny iniciativa pokračuje, jen bez peněz českého státu. „Veškeré peníze jsou od donorů. (...) My pouze administrativně zprocesujeme tu realizaci. A vyděláme na tom. Náš průmysl na tom vydělá,“ řekl.

Cesta na Ukrajinu se neplánuje

Zůna měl Ukrajinu po svém nástupu do funkce navštívit, po kritice předsedy SPD Tomia Okamury ale nyní takovou cestu neplánuje. „Bylo jednoznačně řečeno, že první pojede - pokud se pojede na Ukrajinu - premiér,“ uvedl.

Lídrům SPD vadila i Zůnova podpora nákupu amerických stíhaček F-35. Hnutí poté natočilo video, kde ministra obrany „školí“ předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala, připomnělo Aktuálně.

Na dotaz, zda neměl jako důstojník chuť se raději zastřelit než se toho účastnit, Zůna řekl, že vůbec ne. „To v podstatě byla jakási okamžitá reakce na situaci, ale podívejme se na to tak. Všechno, co jsem řekl v tom videu, dopadlo. Celou smlouvu jsem si pročetl a prostudoval… A teď už držím basu, jak se říká. Bylo rozhodnuto. Není cesty zpět a ani pro to není momentálně důvod. Naší povinností je to smysluplně a co nejefektivněji dokončit,“ dodal k nejdražší armádní zakázce za 150 miliard korun.

Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.

Rozsáhlý byt o 21 místnostech se nachází v prestižní čtvrti Mareterra, která vznikla na uměle vytvořeném území a byla otevřena v roce 2024. Nemovitost leží v budově „Le Renzo“ a zabírá přibližně 2 500 metrů čtverečních, bez započítání balkonů a teras s výhledem na Středozemní moře. Součástí je i soukromý bazén, jacuzzi a nejméně osm parkovacích míst.

Transakci realizovala Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM), která potvrdila investici v projektu, detaily o ceně či konkrétní nemovitosti však neuvedla. Informace o prodeji vycházejí z monackých katastrálních záznamů a uniklých dokumentů analyzovaných magazínem Bloomberg Businessweek.

Nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii

Uváděná cena by z obchodu mohla učinit vůbec nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii. Překonala by tak například prodej londýnského sídla developera Nicka Candyho za více než 350 milionů dolarů nebo newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi za zhruba 240 milionů dolarů.

Monako je dlouhodobě považováno za nejdražší realitní trh na světě, mimo jiné kvůli své malé rozloze a statusu daňového ráje. Projekt Mareterra vznikal více než deset let na území získaném z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány obklopené zahradami, přístavem a promenádou.

Kupní smlouva byla uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, která následně zasáhla Achmetovovo podnikání, včetně jeho energetických aktiv.

Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index přesahuje Achmetovovo jmění sedm miliard dolarů. Jeho skupina SCM patří mezi největší průmyslové konglomeráty na Ukrajině a investuje mimo jiné do metalurgie, těžby, energetiky i nemovitostí.

Achmetov už v minulosti realizoval několik výrazných realitních nákupů. V roce 2019 koupil historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře za 200 milionů eur a dříve také penthouse v londýnském komplexu One Hyde Park.

Nemovitosti v projektu Mareterra se podle místních makléřů prodávají za ceny přesahující 100 tisíc eur za metr čtvereční. Jednotlivé byty se pohybují v desítkách milionů eur, zatímco nájem luxusních apartmánů může dosahovat až 150 tisíc eur měsíčně.

Podle realitní společnosti Savills zůstává Monako jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě, a to díky omezené nabídce a trvale silné mezinárodní poptávce.

V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony

V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony
Aukční dům Macho & Chlapovič, užito se svolením
nst
nst

Praha se na konci dubna stane centrem sběratelů a investorů do historických ražeb. Aukční dům Macho & Chlapovič zde 24. dubna uspořádá dražbu, v níž nabídne téměř dva tisíce mincí, medailí a bankovek. Celková hodnota aukce by se podle odhadů mohla přiblížit 3,5 milionu eur.

Hlavní pozornost bude směřovat k mimořádně vzácným zlatým ražbám z období habsburské monarchie. Největším lákadlem je pražský 10dukát Leopolda I. z roku 1661 s vyvolávací cenou 300 tisíc eur. Dražit se bude také 10dukát téhož panovníka z roku 1668, ražený v Kremnici, který aukční dům nabízí od 100 tisíc eur.

Do aukce vstupuje i unikátní dukát Františka Josefa I. z roku 1880 s vyvolávací cenou 200 tisíc eur. Nabídku doplní také zlaté medaile z doby tohoto panovníka, včetně kusu o váze 35 dukátů z roku 1854 vydaného u příležitosti jeho svatby s Alžbětou Bavorskou, známou jako Sissi, a medaile z roku 1855 připomínající narození arcivévodkyně Sofie Frederiky.

Zajímavostí aukce bude rovněž soubor tří medailí arcivévody Karla Ludvíka z let 1798 až 1801, který zahrnuje zlatou, stříbrnou i měděnou medaili spojenou s významnými historickými událostmi, včetně vítězství nad Francouzi.

Na své si přijdou i sběratelé československých mincí. Nabídku v této kategorii reprezentuje například svatováclavský 2dukát z roku 1938, rovněž z kremnické mincovny, s vyvolávací cenou 80 tisíc eur.

Aukce se uskuteční v pražském hotelu Mandarin Oriental a následně bude pokračovat online formou od 27. do 30. dubna prostřednictvím platformy AUEX.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

