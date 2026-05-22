Lukáš Kovanda: Explosia na prodej? Česká sázka na francouzského vlastníka může skončit ztrátou kontroly

Lukáš Kovanda
Možný prodej státní Explosie francouzskému strategickému partnerovi se na první pohled může jevit jako pragmatický obchod. Stát získá peníze, podnik investora a český obranný průmysl napojení na silnější evropské řetězce. Jenže u výroby výbušnin a prachových náplní nejde o běžné podnikání. Evropské zkušenosti ukazují, že privatizace kritických zbrojních kapacit často nevede k větší bezpečnosti, ale k dlouhodobé závislosti. Pardubický podnik tak může formálně přejít do soukromých rukou, fakticky však zůstane pod vlivem státu — jen už ne českého, nýbrž francouzského.

Když český premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda vážně uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin Explosia francouzskému strategickému partnerovi, otevřel tím téma, které daleko přesahuje hranice České republiky. Nejde pouze o privatizaci jednoho pardubického podniku. Jde o klasické dilema moderního obranného kapitalismu: jak vyvážit okamžitý fiskální výnos a slibovanou technologickou efektivitu s dlouhodobým imperativem národní bezpečnosti.

Z makroekonomického hlediska může transakce působit jednoduše. Stát získá hotovost, kterou může využít na modernizační programy v rámci NATO, a Explosia se může hlouběji integrovat do západoevropských dodavatelských řetězců. Jenže obranný průmysl není standardní tržní segment. Podléhá jiné logice než civilní výroba. Zde není selhání trhu výjimkou, ale chronickým rizikem.

V době míru se nadbytečné kapacity jeví jako drahé a neefektivní. V době krize se z nich stává strategická rezerva, bez níž stát ztrácí schopnost jednat samostatně.

Britská lekce: efektivita, která ochromila obranyschopnost

Nejvýraznější lekci v tomto směru poskytla Evropě Velká Británie v 80. letech. Vláda Margaret Thatcherové tehdy v duchu víry v privatizaci a tržní disciplínu prodala státní síť muničních továren Royal Ordnance Factories. Podnik převzal zbrojní gigant BAE Systems, který následně v rámci restrukturalizace, snižování nákladů a odstraňování duplicit postupně uzavřel část domácích provozů.

Z pohledu korporátní bilance šlo o racionální krok. Z pohledu britské obranyschopnosti však o strategické oslabení. Spojené království v následujících dekádách ztratilo schopnost samostatně vyrábět některé typy střelného prachu a dělostřeleckých komponentů. V okamžiku zvýšené geopolitické tenze se Londýn ocitl v pozici odběratele závislého na dovozu z kontinentální Evropy.

Britská zkušenost ukazuje jednoduchý princip: soukromý vlastník optimalizuje výrobu podle ekonomické návratnosti, zatímco stát potřebuje udržovat i kapacity, které se v míru mohou zdát zbytečné. Jenže právě tyto „nadbytečné“ kapacity rozhodují o schopnosti země reagovat ve chvíli, kdy se bezpečnostní prostředí prudce zhorší.

Francie chrání své stříbro. A kupuje to cizí

Zvlášť paradoxní je, že potenciálním kupcem českého výrobce výbušnin má být subjekt z Francie. Tedy ze země, která patří k nejdůslednějším ochráncům vlastního obranného průmyslu v Evropě. Paříž si dlouhodobě uvědomuje, že zbrojní suverenita není abstraktní politické heslo, ale praktická podmínka strategické autonomie.

Když francouzský stát v minulosti snižoval přímé podíly v technologických a zbrojních skupinách, například v Thalesu, nikdy nepustil kontrolu z rukou úplně. Prostřednictvím akcionářských dohod, strategických podílů a politického vlivu si zachoval možnost blokovat nežádoucí vstup zahraničního kapitálu.

Ještě výmluvnější je případ holdingu KNDS, který vznikl spojením francouzského státního výrobce Nexter a německé rodinné firmy Krauss-Maffei Wegmann. Paříž si při této transakci vymínila paritní zastoupení i záruky, že klíčové francouzské know-how a výrobní kapacity, včetně produkce houfnic Caesar, které nakoupila i česká armáda, zůstanou pod přímým vlivem francouzského státu.

Francouzský státní kapitalismus v obraně tak funguje asymetricky. Na zahraničních trzích expanduje a získává strategická aktiva. Doma si však kritické kapacity pečlivě střeží.

Evropa znovu objevuje stát

Podobný trend dnes není patrný jen ve Francii. Evropa se po letech liberalizační víry vrací k myšlence, že kritickou infrastrukturu a obranné technologie nelze ponechat výhradně logice trhu.

Německo, tradičně zdrženlivé vůči státním zásahům do podnikání, v roce 2020 neváhalo investovat stovky milionů eur do blokačního menšinového podílu ve společnosti Hensoldt, výrobci pokročilých radarových systémů. Cílem bylo zabránit tomu, aby firmu ovládl zahraniční vlastník, který by mohl utlumit domácí výzkum, vývoj nebo výrobní kapacity.

Itálie zvolila ještě sofistikovanější nástroj. Namísto klasických zlatých akcií, na které Evropská komise dlouhodobě nahlíží podezřívavě, zavedla institut takzvané Golden Power. Ten dává italské vládě možnost vetovat nákup akcií, fúze nebo prodej strategických aktiv v sektorech obrany, bezpečnosti, energetiky či dopravy — a to i tehdy, když stát v dané firmě nevlastní jedinou akcii.

Italský koncern Leonardo tak může fungovat na globální burze, ale stát si nad jeho strategickým směřováním ponechává rozhodující slovo. To je podstatný rozdíl oproti představě, že bezpečnostní zájmy lze dlouhodobě zajistit pouze jednou zlatou akcií a dobrými úmysly kupujícího.

Zlatá akcie jako slabá pojistka

Český plán opřít případný prodej Explosie o zlatou akcii proto působí ve světle evropských zkušeností nedostatečně. Formální právo veta může být politicky atraktivní, ale právně i prakticky zranitelné. Zvlášť pokud proti malé středoevropské zemi stojí zájmy velkého francouzského průmyslového hráče s podporou domácího státu.

Jakmile soukromý vlastník převezme manažerské řízení, začne podnik logicky řídit podle zájmů celé skupiny. Investice, objem výroby, exportní priority i udržování rezervních kapacit se budou posuzovat z hlediska mateřského koncernu, nikoli výhradně podle bezpečnostních potřeb České republiky.

V takovém uspořádání může český stát sice formálně disponovat pojistkami, fakticky však bude stále více odkázán na rozhodnutí učiněná jinde.

Prachové náplně jako nová ropa zbrojního průmyslu

Evropa vstoupila do éry, v níž se prachové náplně a výbušniny staly jednou z nejdůležitějších komodit obranného průmyslu. Kdo ovládá jejich výrobu, ovládá tempo dělostřelecké produkce a schopnost zásobovat armádu v dlouhodobém konfliktu.

Právě proto prodej Explosie v okamžiku, kdy podnik vykazuje silné výsledky a zároveň získává evropské investiční granty z programu ASAP, postrádá z hlediska strategické autonomie přesvědčivou logiku. Pokud má stát problém podnik efektivně řídit, řešením nemá být kapitulace a převod kontroly do zahraničí. Řešením má být profesionálnější správa, jasná investiční strategie a robustní legislativní rámec, který udrží rozhodující kapacity pod českou kontrolou.

Nejde o privatizaci. Jde o suverenitu

Případ Explosie není sporem mezi státním a soukromým vlastnictvím v ideologickém smyslu. Je to otázka, zda si Česká republika dokáže v kritickém sektoru uchovat reálnou rozhodovací pravomoc.

Evropské případové studie ukazují, že moderní stát si v obranném průmyslu ponechává buď přímé vlastnictví, nebo silné legislativní nástroje kontroly. Kdo se spoléhá pouze na tržní logiku a formální pojistky, může za krátkodobý rozpočtový výnos zaplatit dlouhodobou strategickou bezmocností.

Explosia tak není jen účetní položkou ve státní rozvaze. Je testem, zda Česko pochopilo novou bezpečnostní realitu Evropy. A zda si uvědomuje, že v obranném průmyslu někdy platí jednoduché pravidlo: co jednou prodáte, v krizi už nemusíte dostat zpět.

Použité baterie z domácností, elektrokol, nářadí, fotovoltaiky i elektromobilů končí na třídicí lince u středočeského Řevničova. Společnost ECOBAT loni vytřídila 4 558 tun baterií všech typů, meziročně téměř o 400 tun více. Sběr v Česku roste, zároveň ale rychle přibývá baterií uváděných na trh. Za nejproblematičtější odpad současnosti označuje obor jednorázové elektronické cigarety, které obsahují baterii i elektroniku, ale často končí v koších směsného odpadu.

Třídicí linka nedaleko středočeského Řevničova pracuje v rytmu, který se během dne příliš nemění. Po pásu přijíždějí použité baterie všech velikostí a typů. Třídí se malé knoflíkové články do hodinek, běžné tužkové baterie, akumulátory z nářadí, elektrokol, fotovoltaických systémů i baterie z elektromobilů.

U linky pracuje několik žen a mužů. Jejich úkolem je baterie rozpoznat, vytřídit a poslat do dalšího zpracování. Vypadá to jako jednoduchá ruční práce, ve skutečnosti jde o důležitý začátek recyklačního procesu. Každý typ baterie má jiné složení, jiný způsob manipulace a jiné navazující zpracování.

Na lince se třídí stovky tun baterií

Právě sem se dostává část odpadu ze sběrné sítě, kterou v Česku organizuje nezisková společnost ECOBAT. Ta se sběrem, tříděním a recyklací odpadních baterií zabývá více než dvacet let. Použité baterie lze odevzdat na více než 28 tisících sběrných místech po celé republice. Od škol, úřadů po supermarkety a banky.

Sběr roste, ale trh roste rychleji

V roce 2025 ECOBAT vytřídil 4 558 tun baterií všech typů. To odpovídá zhruba 182 milionům kusů. Proti předchozímu roku jde o nárůst téměř o 400 tun.

Současně ale ještě rychleji přibývá baterií uváděných na trh. Loni jich bylo v Česku 20 334 tun napříč všemi skupinami, tedy o 40 procent více než v roce 2024. Systém tak sice sbírá více, ale zároveň musí zvládat rostoucí množství baterií v oběhu.

Objem sesbíraných baterií v Česku dlouhodobě roste. Kromě zodpovědnějšího chování spotřebitelů k tomu přispívá i lepší sběr dobíjecích baterií, jejichž životní cyklus je mnohem delší než u těch jednorázových,“ říká Petr Kratochvíl, nestor třídění baterií a technický ředitel společnosti ECOBAT.

Přenosné baterie zatím cíl EU plní

Nejznámější částí sběru jsou přenosné baterie, tedy tužkové, mikrotužkové, knoflíkové nebo baterie z menší elektroniky. Těch ECOBAT loni sesbíral 2 287 tun. To znamená 48procentní míru sběru vzhledem k množství uvedenému na trh.

Česko tak u přenosných baterií zatím splňuje evropský cíl pro rok 2026, který činí 45 procent. V dalších letech se ale požadavky výrazně zpřísní. Od roku 2027 má míra sběru dosáhnout 63 procent a od roku 2030 už 73 procent.

Ještě větší problém se rýsuje u baterií z lehkých dopravních prostředků, tedy hlavně elektrokol a elektrokoloběžek. V roce 2025 se jich podařilo sesbírat jen 4,5 procenta v porovnání s objemem uvedeným na trh. Od roku 2028 má ale povinný sběr činit 51 procent.

Podle Kratochvíla jsou tyto kvóty u elektrokol a koloběžek nastavené příliš ambiciózně. Důvodem je hlavně životnost baterií. Než se baterie prodaná s kolem nebo koloběžkou skutečně dostane do sběrného systému, může uplynout sedm i více let.

Průmyslové baterie otevírají starý dluh

Vedle baterií z domácností přibývá také velkých průmyslových baterií. Jde například o akumulátory ze solárních elektráren, manipulační techniky nebo elektromobilů. Jejich sběr se podle ECOBATu zlepšuje, mimo jiné díky většímu počtu firem zapojených do kolektivního systému.

Právě u průmyslových baterií se ale ukazuje problém z minulosti. Podle ECOBATu byla pravidla financování sběru a recyklace nastavena příliš volně. V systému tak má chybět částka kolem tří miliard korun, která bude potřeba na likvidaci starých baterií.

Firmy mohou povinnost zajistit sběr a recyklaci plnit individuálně, nebo prostřednictvím kolektivního systému. Část firem, které zvolily individuální plnění, ale podle Kratochvíla zanikla nebo pravidla obchází. Situaci má do budoucna řešit novela zákona o výrobcích s ukončenou životností, která počítá s povinným zapojením firem uvádějících průmyslové baterie na trh do kolektivního systému.

„Řešení, které přináší, je správné, bohužel však přichází pozdě,“ říká Kratochvíl.

Největší problém: jednorázové e-cigarety

Zatímco u tužkových baterií lidé většinou vědí, že patří do sběrného boxu, u jednorázových elektronických cigaret to často neplatí. Právě ty dnes patří k největším problémům systému. Obsahují baterii, elektroniku i plastové části, ale po krátkém použití velmi často končí v běžném koši.

Podle průzkumu ECOBATu vyhazuje použité elektronické cigarety do směsného odpadu více než polovina jejich uživatelů. Pro sběrné a odpadové provozy to znamená další riziko i náklady. Malé lithiové baterie mohou při poškození způsobit požár a zároveň se z nich ztrácejí materiály, které by bylo možné dál využít.

E-cigarety jsou problémové i samotnou logikou výrobku. Zařízení s baterií a elektronikou má často životnost jen několik dní. V praxi tak jde o jeden z nejhorších příkladů jednorázové elektroniky: výrobek, který je technicky složitý, se chová jako běžný spotřební obal.

Evropská pravidla mají od roku 2027 přinést povinnost, aby u přenosných zařízení bylo možné vyměnit akumulátor. Jednorázové e-cigarety by tím v současné podobě měly z trhu zmizet. ECOBAT ale upozorňuje, že výrobci se mohou pravidlům přizpůsobit a nabízet výrobky, které budou vypadat i fungovat podobně jako dnešní jednorázové modely. Problém by se tak nemusel vyřešit automaticky.

Baterie se navíc stále častěji objevují i ve výrobcích, kde je spotřebitelé nemusí očekávat — například v textilu nebo hrajících přáníčkách. I ty potom snadno končí ve směsném odpadu.

Druhý život místo okamžité recyklace

Ne každá baterie musí po vyřazení hned do recyklace. U části akumulátorů se stále více řeší takzvaný druhý život. Typicky jde o baterie z elektromobilů, které už nemají dostatečnou kapacitu pro provoz auta, ale mohou dál sloužit jako úložiště energie.

ECOBAT proto předává vybrané bateriové moduly specialistům, kteří je testují a upravují pro další využití. Objem baterií využitých tímto způsobem rychle roste. V roce 2024 dostalo druhý život 9 tun baterií, v roce 2025 už více než 50 tun.

Na další využívání baterií z elektromobilů se zaměřuje například společnost 1PS TECHNOLOGY. Podle jejího spoluzakladatele Pavla Vosky může baterie, která už nestačí pro elektromobil, sloužit v bateriovém úložišti dalších deset i více let.

„Za minulý rok jsme zpracovali zhruba 80 tun baterií. Především se nám však podařilo postavit třídicí a diagnostickou linku, která je schopna zpracovat až pět tun baterií denně. To představuje zhruba 15 elektromobilů,“ říká Voska.

Baterií bude v odpadu přibývat

Baterie jsou dnes součástí domácí elektroniky, dopravy, energetiky i výrobků na jedno použití. To, co dříve představovaly hlavně tužkové články v ovladačích a hračkách, se rozšířilo do elektrokol, solárních systémů, elektromobilů i jednorázových zařízení.

Třídicí pás u Řevničova proto ukazuje širší změnu. Odpadních baterií přibývá, jsou rozmanitější a jejich správné zpracování bude dražší i náročnější. Základní krok ale zůstává stejný: baterie se musí dostat do sběrného systému.

Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém kutnohorském závodě výrobu nikotinových sáčků ZYN. Do rozšíření produkce a modernizace továrny investovala více než dvě miliardy korun, tedy dvojnásobek původně avizované částky. Firma zároveň očekává vznik nových pracovních míst a posílení role Kutné Hory v evropské výrobě bezdýmných produktů.

Philip Morris ČR spustil ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Nová produkce běží souběžně s dosavadní výrobou tabákových výrobků. Podle vedení společnosti jde o součást dlouhodobé strategie mateřské Philip Morris International, která chce postupně nahrazovat klasické cigarety bezdýmnými alternativami.

Závod v Kutné Hoře se má díky nové investici stát jedním z klíčových míst evropské výroby těchto produktů. Výrobky z Kutné Hory přitom nebudou určeny pouze pro český trh, ale mají směřovat do 45 zemí.

Investice se zdvojnásobila

Firma původně oznámila investici ve výši jedné miliardy korun. Nakonec však do rozšíření výroby, moderních technologií a rozvoje zaměstnanců vložila více než dvě miliardy korun.

Ředitel kutnohorského závodu Serhan Kiliç uvedl, že v areálu nyní pracuje zhruba 700 zaměstnanců koncernu PMI a dalších 300 lidí od dodavatelů. Část pracovníků se přesune na nové pozice, s rostoucím objemem výroby ale bude firma přijímat další zaměstnance. V příštím roce jich bude podle Kiliçe potřebovat 100 až 120.

ZYN je na českém trhu od loňska

Nikotinové sáčky ZYN uvedla společnost na český trh na začátku loňského roku, dosud však nepocházely z české výroby. Sáčky neobsahují tabák, ale nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi.

Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety. Firma zdůrazňuje, že jsou určeny dospělým uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření.

Přechod k výrobě blízké farmacii

„Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.

Připomněl také více než dvousetletou tradici kutnohorského závodu. Díky modernizaci má podle něj továrna hrát důležitou roli i v dalších letech.

Investici přivítali politici i město

Slavnostního zahájení výroby se zúčastnil také ministr zemědělství Martin Šebestyán, který připomněl význam tabákových výrobků jako exportního artiklu České republiky.

 

Investici ocenil i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. Podle něj má továrna ve městě silné postavení a mnoho místních má mezi příbuznými či přáteli někoho, kdo v Philip Morris pracuje.

Tržby mírně vzrostly, zisk klesl

Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní téměř celou slovenskou firmu Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí.

Firmě loni vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy korun. Odbyt v Česku a na Slovensku se snížil o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků. Podle společnosti se na výsledcích negativně projevily nižší objemy prodeje výrobků ke kouření, kurz koruny k euru i strategické investice.

