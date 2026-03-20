Prezident Pavel podepsal rozpočet na rok 2026. Varuje před škrty v obraně a vysokým schodkem
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na rok 2026 se schodkem 310 miliard korun. Upozornil přitom na nedostatečné financování obrany i rostoucí zadlužení země. Podle vlády jde naopak o realistický rozpočet s rekordními investicemi a nejvyššími výdaji na obranu v historii.
Prezident Petr Pavel podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2026. Norma začne platit dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů a Česko tak po několika měsících opustí režim rozpočtového provizoria. Hlava státu ale při podpisu upozornila na nedostatek peněz na obranu i na vysoký schodek veřejných financí.
Rozpočtová politika je podle prezidenta především odpovědností vlády, která jejím prostřednictvím prosazuje své priority. „Vláda se následně bude za důsledky své rozpočtové politiky zodpovídat občanům,“ uvedl Pavel v tiskové zprávě.
Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.
Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ocenila, že prezident zákon podepsal. Podle ní jde o „reálný a pravdivý rozpočet“ s rekordními investicemi, provozními úsporami a historicky nejvyššími výdaji na obranu.
Státní rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun. Sněmovna ho schválila v polovině března. Loni hospodařil stát se schodkem 290,7 miliardy korun, původně plánovaný deficit činil 241 miliard.
Ministerstvo obrany má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Vláda deklaruje splnění dvouprocentního závazku vůči NATO i díky započtení některých výdajů z jiných kapitol, například části investic do dopravní infrastruktury.
Andrej Babiš sice protlačil Sněmovnou rozpočet na letošní rok s „nezákonně” vysokým schodkem 310 miliard korun, ale na zbrojení se mu peníze dávat nechtějí. Počítá se 155 miliardami korun, což je pod dvěma procenty HDP. Američané opakovaně vysílají signály, že se jim to nelíbí. Babiš kličkuje jako zajíc na poli.
Prezident ale upozornil, že při současném vývoji bezpečnostní situace obranné výdaje fakticky stagnují a neodpovídají závazkům Česka vůči spojencům v Severoatlantické alianci. Podle Hradu navíc není jisté, zda NATO uzná všechny započítané položky jako výdaje na obranu.
„Šetřit na obraně je krátkozraké, zejména v dnešní geopolitické situaci. Bezpečnost je základem prosperity,“ uvedl Pavel.
Hlava státu také připomněla závazky přijaté na summitu NATO v Haagu, podle nichž by členské státy měly postupně zvyšovat obranné výdaje směrem k 3,5 procenta HDP a další prostředky směřovat do širší infrastruktury spojené s obranou. Podle prezidenta vláda nepředložila dostatečný střednědobý plán, který by navyšování výdajů na obranu v dalších letech ukázal.
Vládní koalice podpoří čtyři pozměňovací návrhy k letošnímu státnímu rozpočtu. Více prostředků má směřovat na sport, organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a zdravotně-humanitární program Medevac. Základní parametry rozpočtu se měnit nemají, vláda však vstupuje do finální fáze jeho schvalování se schodkem 310 miliard korun, který dál zvýší státní dluh.
Výhrady má prezident i k celkovému nastavení rozpočtu. Kritizoval zejména výši schodku a odchýlení od pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Namísto další potřebné fiskální konsolidace se nůžky mezi příjmy a výdaji rozevírají,“ uvedl. To podle něj může mít negativní dopady na růst státního dluhu i náklady na jeho obsluhu.
Podpisem prezidenta se završil legislativní proces schvalování rozpočtu. Vláda nyní ponese plnou odpovědnost za jeho plnění i za dopady na ekonomiku a veřejné finance v příštích letech.