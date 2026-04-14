Ministerstvo obrany v přímém přenosu: chaos, výmluvy a nejasné řízení
Stačilo pár dní ticha a jeden pozastavený obsah, a na povrch vyplaval zmatek, který sahá mnohem dál než k jednomu videu. Rozpory v komunikaci, nejasná odpovědnost a slabé krizové vedení ukazují, že v resortu obrany státu chybí jasná linie velení. A právě to vyvolává největší obavy.
Ministerstvo obrany tvrdí, že nic nezakázalo. Generální štáb naznačuje opak. Hrad mluví o cenzuře. A výsledek? Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem nikde. V době, kdy by stačilo jedno kliknutí.
Působí to jako absurdní divadlo byrokracie. Armáda čeká na nový YouTube kanál, ministerstvo ho nemá schválený, a starý kanál zůstává nevyužitý. Tohle není technický problém. Tohle je selhání priorit.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Stejně absurdní je tvrzení, že ministerstvo video ani nemělo. Pokud je to pravda, selhalo. Pokud ne, je to výmluva. V obou případech špatně.
Do toho vstupuje politika. Opozice útočí na ministra a veřejnost sleduje další díl seriálu „Kdo za to může“. Podstata ale zůstává. Stát neumí komunikovat rychle a jednotně. A to nejhorší, nejde o nic složitého. Jen o rozhovor, který měl být dávno venku. Pokud se instituce nedokážou domluvit ani na tomhle, co to říká o jejich schopnosti řešit skutečně důležité věci?
Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Ropovod Družba má být do konce dubna opět v provozu, uvedl Zelenskyj po jednání v Berlíně
Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).
Posílení ukrajinské obrany. Německo nakoupí stovky raket Patriot
Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).