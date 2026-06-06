Armáda převezme karlovarské letiště, stát investuje miliardu do letové dráhy
Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě, pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát, dodal Zůna.
Převod karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš (ANO). Hejtman Petr Kubis (ANO) tehdy uvedl, že s předsedou vlády jedná o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.
„Nemovitý majetek bude přebírat armáda, movitý majetek bude přebírat LOM Praha a ten to bude i provozovat, investovat a podobně, ale něco si tam nechává i kraj,“ uvedl Zůna. LOM Praha je státní podnik, který se podílí na českém obranném leteckém průmyslu. Jeho zřizovatelem je ministerstvo obrany.
Komerční lety zůstanou
Podle Zůny převzetí letiště pod armádu neznamená, že ho armáda bude provozovat sama. Naopak se předpokládá, že na letišti bude působit více partnerů. Zůstane krajská akciová společnost, která by měla zajišťovat komerční civilní lety, zůstane i řízení leteckého provozu. Investice do vzletové a přistávací dráhy ale bude už úkolem pro ministerstvo obrany, doplnil Zůna.
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Kraj by měl mít v nejbližší době stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy. Náklady na stavbu se odhadují na miliardu korun. Kraj proto v posledních letech hledal cesty, jak získat na stavbu peníze z jiných zdrojů. Podobný koncept, kdy letiště provozuje armáda, ale funguje na něm i civilní provoz, je například v Pardubicích.
Letiště Karlovy Vary je sice mezinárodní, ale kvůli kratší a užší dráze nemůže přijímat větší letadla. Do Karlových Varů létaly nebo létají spoje z Ruska, Bulharska, Izraele, Tuniska, Turecka a nejvzdálenějším místem je Taškent v Uzbekistánu. Na delší vzdálenosti létají větší letadla, která v Karlových Varech přistát nemohou.
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