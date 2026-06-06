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newstream.cz Politika Armáda převezme karlovarské letiště, stát investuje miliardu do letové dráhy

Armáda převezme karlovarské letiště, stát investuje miliardu do letové dráhy

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
profimedia
ČTK
ČTK

Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod Armádu ČR do konce roku, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě, pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici do prodloužení a rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát, dodal Zůna.

Převod karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil počátkem května premiér Andrej Babiš (ANO). Hejtman Petr Kubis (ANO) tehdy uvedl, že s předsedou vlády jedná o tom, na koho by mělo být letiště převedeno a za jakých podmínek.

„Nemovitý majetek bude přebírat armáda, movitý majetek bude přebírat LOM Praha a ten to bude i provozovat, investovat a podobně, ale něco si tam nechává i kraj,“ uvedl Zůna. LOM Praha je státní podnik, který se podílí na českém obranném leteckém průmyslu. Jeho zřizovatelem je ministerstvo obrany.

Komerční lety zůstanou

Podle Zůny převzetí letiště pod armádu neznamená, že ho armáda bude provozovat sama. Naopak se předpokládá, že na letišti bude působit více partnerů. Zůstane krajská akciová společnost, která by měla zajišťovat komerční civilní lety, zůstane i řízení leteckého provozu. Investice do vzletové a přistávací dráhy ale bude už úkolem pro ministerstvo obrany, doplnil Zůna.

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Kraj by měl mít v nejbližší době stavební povolení na dostavbu a prodloužení letištní dráhy. Náklady na stavbu se odhadují na miliardu korun. Kraj proto v posledních letech hledal cesty, jak získat na stavbu peníze z jiných zdrojů. Podobný koncept, kdy letiště provozuje armáda, ale funguje na něm i civilní provoz, je například v Pardubicích.

Letiště Karlovy Vary je sice mezinárodní, ale kvůli kratší a užší dráze nemůže přijímat větší letadla. Do Karlových Varů létaly nebo létají spoje z Ruska, Bulharska, Izraele, Tuniska, Turecka a nejvzdálenějším místem je Taškent v Uzbekistánu. Na delší vzdálenosti létají větší letadla, která v Karlových Varech přistát nemohou.

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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.
Profimedia
ČTK, duk

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

Trumpova administrativa tento týden oznámila, že požádá AI společnosti, aby své nejnovější AI modely před jejich uvedením na trh dobrovolně poskytly vládě k otestování z hlediska kybernetické bezpečnosti.

„Spojené státy budou zodpovědným způsobem urychlovat využívání AI v oblasti zpravodajských služeb a vojenství v souladu s americkými hodnotami,“ uvedl Trump v memorandu o národní bezpečnosti. Dodal, že AI technologie by se v rámci národní bezpečnosti neměly využívat k „cenzurování svobody projevu“ a „provádění nepovolených či nezákonných sledovacích aktivit“.

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AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

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Anthropic se dostal do sporu s americkou vládou poté, co odmítl umožnit používání svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Trump a ministr obrany Pete Hegseth poté firmu obvinili z ohrožování národní bezpečnosti.

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Součástí memoranda je proto kvůli sporu s Anthropikem i požadavek, aby americké bezpečnostní úřady upřednostniili spolupráci s více než jedním poskytovatelem umělé inteligence, uvedl server Bloomberg.

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Zpravodajský portál NOTUS ve čtvrtek informoval, že vysocí představitelé americké vlády předběžně jednali s AI společnostmi o případném nákupu podílů. Trump v pátek uvedl, že vláda tuto myšlenku zkoumá. Dodal, že hodlá již příští týden uspořádat schůzku s vedoucími představiteli těchto společností.

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FOTOGALERIE: Brutální stavba ve stylu Star Wars. V Chicagu představili Obamovu knihovnu

Centrum bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy v Chicagu
profimedia
ČTK, duk

V Česku prezidentská Knihovna Václava Havla zřejmě míří k zániku, v Chicagu poprvé představili nové centrum včetně knihovny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě v letech 2009 až 2017.

Poprvé nahlédnout do nové prezidentské knihovny Baracka Obamy v Chicagu zatím mohla jen vybraná skupina návštěvníků, včetně novinářů a školáků. Pro širokou veřejnost se areál připomínající odkaz prvního černošského prezidenta Spojených států oficiálně otevře až 19. června, na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi. Píší o tom americká média.

Zatímco do muzea se bude platit vstup, volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, nabídnou další atrakce: novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily. Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra Obamalisku.

Centrum za 18 miliard

Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvala více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii, uvedla stanice CNN.

Dominantou centra je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk. V areálu centra nechybí ani socha exprezidenta Baracka Obamy a bývalé první dámy Michelle Obamové. Někteří obyvatelé Chicaga stavbu podle AP přirovnali k sýpce, kosmické lodi z Hvězdných válek či mauzoleu. 11 fotografií v galerii

Samotný prezidentský archiv, čítající 30 milionů stránek, je poprvé plně digitalizován a fyzicky vystaveny nejsou žádné oficiální dokumenty. Návštěvníci místo toho mohou vyzkoušet interaktivní expozice o prezidentské kampani, klíčových momentech Obamova prezidentství a životě v Bílém domě, napsala agentura AP.

Jedním z lákadel muzea je věrná replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období. Návštěvníci se mohou nechat vyfotit za psacím stolem, v jehož šuplíku je kopie dopisu od Obamova předchůdce George Bushe mladšího a Obamův oblíbený telefon značky BlackBerry. K vidění je také série šatů někdejší první dámy Michelle Obamové, včetně těch červenočerných od návrháře Narcisa Rodrigueze, které si oblékla v den voleb v roce 2008.

Stavbu provázely žaloby

Ne všichni obyvatelé Chicaga prezidentské centrum v South Side uvítali. Někteří se obávají dopadů gentrifikace, tedy vytlačování dlouholetých obyvatel v důsledku přílivu investic či turistiky. Demokrat Obama v South Side odstartoval politickou kariéru, vyučoval právo na Chicagské univerzitě a žila tam jeho rodina. Michelle Obamová ve čtvrti rovněž vyrůstala.

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Předmětem sporů byla i samotná lokalita městského historického parku Jackson Park, do nějž byl komplex prezidentské knihovny začleněn. Environmentální skupina žalovala Chicago za to, že povolilo výstavbu soukromého projektu na veřejném pozemku.

Federální soudce však žalobu zamítl. Ačkoliv projekt rozšířil park o 1,5 hektaru, některé části padly za oběť výstavbě, včetně stovek stromů a historické Zahrady žen z roku 1937.

Knihovna, nebo mauzoleum…?

Kritiku si vysloužil také architektonický styl Obamalisku, téměř 70metrové věže z dílny architektů Billie Tsienové a Toda Williamse. Někteří obyvatelé stavbu podle AP přirovnali k sýpce, kosmické lodi z Hvězdných válek či mauzoleu.

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ČTK

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Tvar věže má připomínat čtyři dlaně, které jsou v gestu solidarity přiloženy k sobě. Na jedné straně budovy jsou umístěna 1,5 metru vysoká betonová písmena, která tvoří úryvek z Obamova projevu z roku 2015 u příležitosti 50. výročí pochodu černošských aktivistů ze Selmy do Montgomery v Alabamě. Začíná slovy „Vy jste Amerika.“

Oficiálních prezidentských knihoven je v USA už 13. Naposledy v dubnu 2013 se v texaském Dallasu otevřelo Prezidentské středisko George Bushe mladšího, Obamova předchůdce. Centrum tvoří knihovnu, muzeum a politický institut.

Současný prezident Donald Trump v březnu představil video s návrhem své prezidentské knihovny. Za doprovodu dramatické hudby odhaluje věž tyčící se nad panoramatem floridského města Miami. Na budově je charakteristický nápis „Trump“ známý z jeho mrakodrapů v New Yorku či Chicagu.

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Letiště, Mount Rushmore i třetí volební období. Republikáni se předhánějí, jak nejvíc zalichotit Donaldu Trumpovi

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Třetí volební období nebo doplnění busty Donalda Trumpa do skalní sochy Mount Rushmore. To je jen část nápadů, o nichž uvažují republikánští zákonodárci. Jejich cílem je přitom přijít se zákony, které co možná nejvíce zalichotí prezidentu Donaldu Trumpovi. Z některých by však mohl těžit také největší nepřítel – dvojnásobný prezident za demokraty Barack Obama.

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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