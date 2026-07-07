Babiš chce přidat obraně 36 miliard. Na pomoc Ukrajině z českého rozpočtu přispět nehodlá
Vláda chce příští rok přidat ministerstvu obrany 36 miliard korun a poprvé dosáhnout aliančního závazku ve výši dvou procent HDP. Premiér Andrej Babiš zároveň před summitem NATO uvedl, že Česko nebude blokovat další pomoc Ukrajině, z vlastního rozpočtu na ni ale přispívat nechce.
Česká armáda by měla příští rok dostat o 36 miliard korun více. Vláda tak chce poprvé splnit závazek vůči NATO a vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Před odletem na alianční summit v Ankaře to oznámil premiér Andrej Babiš.
Ministerstvo obrany letos hospodaří s 154,79 miliardy korun, což odpovídá přibližně 1,8 procenta HDP. Dalších zhruba 30 miliard korun má na obranné účely směřovat z jiných kapitol státního rozpočtu. Ani to ale podle současných odhadů nebude k dosažení dvouprocentní hranice stačit.
Ministr obrany Jaromír Zůna už dříve uvedl, že Česko letos podle metodiky NATO dosáhne pouze na 1,78 procenta HDP. Pro příští rok proto požadoval zvýšení rozpočtu resortu na zhruba 190 miliard korun.
V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
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V Ankaře začíná dvoudenní summit NATO, na kterém budou spojenci řešit vyšší výdaje na obranu, podporu Ukrajiny i napjaté vztahy s Washingtonem. Česko přiváží vlastní spor: delegaci povede premiér Andrej Babiš, zatímco prezident Petr Pavel si účast zajistil až předběžným opatřením Ústavního soudu.
„Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard korun a měli bychom tedy poprvé dosáhnout dvou procent,“ řekl Babiš. Letos už se podle něj závazek pravděpodobně splnit nepodaří, přestože se o to kabinet bude snažit.
Český prezident Petr Pavel uvedl, že je rád, že se vláda ke dvouprocentnímu závazku přihlásila. Podpoří jakékoliv úsilí závazky naplnit. „Považuji za reálné dosáhnout minimálně dvou procent, nakonec to bylo reálné už v tomto roce,“ uvedl. Diskuse se podle něj musí vést věcně a bez emocí. „Bavíme se o něčem, co by nemělo mít politickou barvu. Bavíme se tady o bezpečnosti našich občanů,“ dodal. Armáda má nyní mezery v bojeschopnosti a měla by problém naplnit svůj díl odpovědnosti v rámci kolektivní obrany, míní.
Nábor nových vojáků
Vláda chce vedle vyššího rozpočtu pokračovat také v náboru nových vojáků a naplňovat novou koncepci armády. Prioritou mají být protivzdušná a protidronová obrana i alianční závazky spojené s výstavbou českých brigád.
Babiš označil summit v Ankaře za jedno z nejdůležitějších jednání NATO. Za významné považuje také očekávanou účast amerického prezidenta Donalda Trumpa, přímou schůzku s ním ale před odletem potvrzenou neměl.
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Jedním z hlavních témat summitu bude další vojenská pomoc Ukrajině. Jednat se má o podpoře ve výši 70 miliard eur, tedy přibližně 1,69 bilionu korun, v letošním roce a nejméně stejné částce také v roce příštím.
Česko podle Babiše návrh blokovat nebude, samo se ale na financování podílet nechce. „Nebudeme platit z českého rozpočtu peníze na Ukrajinu, protože tyto peníze potřebujeme také na plnění dvou procent,“ uvedl premiér. Náklady by podle něj měly stejně jako v minulosti nést především velké státy.
Pavel řekl, že suverénní Ukrajina se silnou a dobře vybavenou armádou je jednou z nejlepších pojistek bezpečnosti v Evropě. „Bude důležité se bavit i na úrovni ČR, jak k tomuto tématu dlouhodobě přistoupíme,“ uvedl. Věří, že za nějakou dobu začne obnova Ukrajiny, na níž se budou nejvíc podílet země, které ji po celou dobu podporovaly. „Bylo by z našeho pohledu nerozumné, abychom po čtyřech a půl letech, kdy Ukrajinu intenzivně podporujeme, si pozici pro možnou účast na její obnově teď ztížili tím, že ji přestaneme podporovat,“ míní.
Babišův kabinet tak před summitovým jednáním vysílá dvojí signál: chce zvýšit domácí výdaje na armádu a splnit alianční závazek, zároveň ale odmítá další české rozpočtové peníze na vojenskou podporu Ukrajiny.
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