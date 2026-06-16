Rusko válku nevyhrává, shodli se lídři G7

Lídři G7 se podle Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko válku nevyhrává a musí jednat o dohodě. Donald Trump po schůzce slíbil, že pro mír udělá maximum.
Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Doplnil, že hovořili také o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny, uvedla agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump, který se jednání s ukrajinským lídrem na summitu skupiny vyspělých ekonomik G7 ve Francii rovněž zúčastnil, uvedl, že pro uzavření mírové dohody udělá vše, co bude v jeho silách.
„Hovořili jsme o tom, co Ukrajina potřebuje,“ uvedl Zelenskyj. Doplnil, že s vrcholnými představiteli zemí G7 mluvil o sankcích na ruský energetický, bankovní a vojenský sektor i možnostech protivzdušné obrany. Summit označil za velmi pozitivní. V příspěvku na síti X doplnil, že „Rusko si musí uvědomit, že jeho válka se nikdy nestane běžnou součástí života,“ a poděkoval všem, kteří Ukrajině pomáhají.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026
Trump: Rusko by mělo uzavřít dohodu
Podle Trumpa bylo setkání lídrů se Zelenským velmi dobré. „Rusko by mělo uzavřít dohodu,“ uvedl po jednání s ukrajinským prezidentem, na kterém byli přítomni také zástupci EU a dalších států G7. „Ukončil jsem již osm válek. Tahle je tou, o níž jsem myslel, že ji bude nejjednodušší urovnat,“ řekl a doplnil, že na obou stranách umírá příliš mnoho mladých mužů.
Evropští lídři se podle Reuters snažili přesvědčit amerického prezidenta, že dosavadní postoje USA k možným podmínkám mírové dohody vůči Moskvě byly příliš vstřícné, zejména nyní, kdy se díky ukrajinským útokům dronů na ruském území zlepšila situace napadené země.
„Situace v roce 2026 se výrazně liší od roku 2025. Ukrajina statečně drží frontovou linii, únava Ruska je zřetelná,“ uvedla na síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se setkání také účastnila. Nyní je podle ní čas prohloubit podporu napadené země.
The tide is turning for Ukraine.
The situation in 2026 is very different from 2025.
Ukraine is bravely holding the frontline.
Russia’s fatigue is openly showing.
That’s the time to double down on our support.
With the first disbursement of the €90 billion EU loan.
Evropské a americké zbrojovky zrychlují vývoj nové generace bezpilotních systémů, které mají doprovázet bojové letouny. Takzvané wingman drony mají létat po boku pilotovaných stíhaček, nést senzory, rušičky i zbraně a rozšiřovat jejich schopnosti. Podle agentury Reuters se tato technologie stala jedním z hlavních témat berlínského aerosalonu.
Evropský parlament schválil zrušení cel na většinu dovozů z USA a posunul obchodní dohodu s Washingtonem blíž k praxi. Brusel si zároveň ponechá pojistky pro případ, že by Spojené státy dohodu porušily nebo zaplavily evropský trh.
Poslanci Evropského parlamentu schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise dojednala ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Poslanci schválili dva právní předpisy, která mají uvést obchodní dohodu do praxe. Komise bude mít nově pravomoc rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svoji část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím.
Hlavní nařízení rušící cla na americké dovozy bylo přijato 440 hlasy (151 bylo proti a 50 se zdrželo hlasování). Nařízení umožňuje i preferenční přístup na unijní trh pro velkou část mořských plodů a zemědělského zboží z USA.
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Pro druhé nařízení zvedlo ruku 444 poslanců (152 bylo proti a 54 se zdrželo hlasování). Týká se mimo jiné prodloužení bezcelního dovozu humrů, který nově zahrnuje i zpracované humry.
Po schválení poslanci EP musí legislativu ještě odsouhlasit zástupci členských států v Radě EU. Opatření následně začnou platit prvním dnem po vyhlášení v úředním věstníku.
Nad zrušením cel panuje shoda
„Ztotožňujeme se s pozicí české vlády, že je nutné vyslovit souhlas s nařízením v současné podobě, aby se stabilizovaly obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Skutečnost, že máme 15procentní clo díky této dohodě považuji dobrý kompromis,“ uvedla česká europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu s tím, že dohodu podpořila.
„Za dobrou považuji i novou pravomoc komise rychle reagovat a zastavit dohodu, pokud se Spojené státy změní postoj a přestanou dodržovat, k čemu se zavázaly,“ dodala.
Dohodu podpořila také česká poslankyně EP Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených. „Riziko, že Washington v budoucnu spor znovu otevře kvůli naší regulaci technologických gigantů tu sice pořád je, ale v tuto chvíli je dohoda nejlepším možným štítem pro evropskou ekonomiku,“ uvedla.
„Evropský parlament vyjednal tvrdé pojistky s platností do roku 2029. Pokud by Američané porušovali pravidla nebo poškozovali naše výrobce, můžeme dohodu okamžitě zmrazit nebo úplně zrušit, což platí i pro ocel a hliník, pokud USA po konci letošního roku ponechají cla nad 15 procent,“ zdůraznila Gregorová.
„Americký prezident (Donald) Trump si zahrával se cly a stáli jsme na prahu obchodních válek. V Evropské unii byla zase dohoda neustále odsouvána z poltických důvodů. Jsem ráda, že k tomu konečně došlo, neboť obchodní války nejsou ani v zájmu EU, ani v zájmu USA,“ řekla Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR) s tím, že ODS i ECR podle ní podporují všechny obchodní dohody.
Vyjednavači EP, EK a Rady Evropské unie se na konci května shodli na aktuálním znění legislativního textu. Návrh, na němž se shodli zástupci zmíněných tří evropských institucí, u snížených celních sazeb na dovoz zboží z USA zavádí časové omezení.
Nulové clo tak vyprší 31. prosince 2029, pokud se do té doby nerozhodne o prodloužení opatření. Evropská komise má do 30. června 2029 posoudit dopady na průmysl, zemědělství a malé a střední podniky v EU. Následně může navrhnout prodloužení platnosti nařízení.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.
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Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.
Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.
To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.
Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa
K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.
Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.
Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.
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Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.
Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.
FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad
Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.
Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.
Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.
Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.
Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů
V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.
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Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.
Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.
Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu
Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.
Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.
K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.
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