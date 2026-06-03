CSG získala muniční zakázky za vyšší desítky milionů eur. Dodá zapalovače pro země NATO
Skupina CSG získala dva nové kontrakty na dodávky zapalovačů pro velkorážovou munici. Zakázky mají celkovou hodnotu vyšších desítek milionů eur a míří ke dvěma evropským zákazníkům ze zemí NATO. Dodávky mají začít ještě letos.
Objednávky se týkají mechanických i elektronických zapalovačů, tedy klíčových komponentů dělostřelecké munice. Právě zapalovač určuje, kdy a jak dojde k detonaci granátu. U moderní munice, včetně ráže 155 milimetrů, má zásadní význam pro účinek, přesnost, spolehlivost i možnosti použití v různých bojových situacích.
Na výrobě elektronických zapalovačů se bude podílet také nová společnost Fuchs Electronics Europe, kterou CSG založí na Slovensku společně s jihoafrickou skupinou Reunert. Vznik podniku ještě podléhá obvyklým regulatorním schválením a splnění závěrečných podmínek transakce.
„Tyto kontrakty potvrzují, že CSG patří mezi klíčové evropské hráče v oblasti velkorážové munice a výroby kritických komponentů. Zapalovače jsou strategicky významnou a technologicky náročnou součástí dělostřelecké munice,“ uvedl generální ředitel divize CSG Defence Systems Jan Marinov.
Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.
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Zprávy z firem
Strnadova CSG pokračuje v expanzi. Český zbrojařský holding navýšil podíl v německé Alzchem Group, která vyrábí látky pro munici. Český miliardář v ní drží už zhruba 20procentní podíl včetně expozice přes finanční kontrakty.
Výroba na Slovensku
Nová výroba má vzniknout v areálu ZVS holding v Dubnici nad Váhom na Slovensku, kde využije stávající průmyslovou infrastrukturu CSG. Fuchs Electronics Europe má fungovat jako nezávislý výrobce elektronických zapalovačů. Dodávat je má nejen skupině CSG, ale také dalším evropským výrobcům velkorážové munice.
Podle CSG nové kontrakty potvrzují rostoucí evropskou poptávku po strategických komponentech pro výrobu munice. Firma zároveň zdůrazňuje význam odolnějších dodavatelských řetězců v evropském obranném průmyslu.
Moderní elektronické zapalovače umožňují několik režimů činnosti. Vedle okamžité detonace při nárazu jde například o zpožděnou detonaci, časovanou detonaci nebo vzdušný výbuch v přesně určené výšce nad cílem. Oproti mechanickým zapalovačům nabízejí vyšší přesnost, větší flexibilitu použití a lepší kompatibilitu s moderními systémy řízení palby.
Jejich výroba je ale technologicky náročná. Vyžaduje specializované know-how, přesnou elektroniku, kvalifikovanou průmyslovou základnu a přísnou kontrolu kvality. Právě proto CSG sází na spolupráci s Fuchs Electronics, která je součástí skupiny Reunert a má více než 60 let zkušeností s výrobou elektronických zapalovačů.
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
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Názory
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
Fuchs Electronics do společného podniku přinese technologie, vývojové know-how a zkušenosti s výrobou moderních zapalovačů pro mezinárodní zákazníky. CSG naopak nabídne průmyslovou základnu, výrobní infrastrukturu, znalost evropského regulatorního a licenčního prostředí a zkušenosti s výrobou a dodávkami velkorážové munice.
„Evropský obranný průmysl dnes potřebuje navyšovat kapacity nejen ve výrobě samotné munice, ale také v produkci jejích nejdůležitějších komponentů. Proto CSG investuje do vertikální integrace, technologického know-how a lokalizace výroby v Evropě,“ dodal Marinov.
Podle něj je cílem posílit schopnost evropských zemí doplňovat zásoby moderní munice a zůstat spolehlivým partnerem ozbrojených sil členských států NATO.
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