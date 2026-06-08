Rusko má přijít o další peníze. EU chystá nový sankční balík

EU chystá další tlak na Moskvu. Nové sankce mají zasáhnout více než 80 osob a subjektů, včetně ruského vojensko-průmyslového komplexu, propagandistů a lidí odpovědných za porušování lidských práv. Brusel zároveň připravuje už 21. sankční balík, který má mířit hlavně na ruskou ropu a stínovou flotilu financující válku proti Ukrajině.
Evropská unie navrhuje uvalení nových sankcí proti Rusku na dalších více než 80 osob a subjektů, mimo jiné i z vojensko-průmyslového sektoru. Během neformálního jednání ministrů obrany na Kypru to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Návrhem by se příští týden v pondělí měli zabývat ministři zahraničí na své schůzce v Lucemburku. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka. Ten po zasedání vlády dnes řekl, že do balíčku ČR přispěla svými návrhy.
Kolik penež Rusko ztratilo?
„Na bojišti už čas nehraje ve prospěch Ruska. Putin přichází o peníze, vojáky i dynamiku. Právě proto Rusko stupňuje své útoky proti ukrajinským civilistům,“ uvedla Kallasová. Čísla podle ní hovoří jasně, západní sankce již Moskvu podle odhadů připravily o 1,2 až 1,5 bilionu amerických dolarů. „Na zasedání Rady pro zahraniční záležitosti (FAC) příští týden bude předložen návrh na zařazení více než 80 nových subjektů a osob na sankční seznam. Opatření se zaměří na ruský vojensko-průmyslový komplex, osoby odpovědné za porušování lidských práv i propagandisty,“ dodala.
Očekává se, že Evropská komise v nejbližších dnech zveřejní nový 21. balík sankcí proti Rusku. Měl by se zaměřit zejména na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Tu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce, a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině.
Trump naštval Rusy. Američané k válce na Ukrajině přistupují stejně jako za Bidena, uvedl Lavrov
Trumpův slib rychle ukončit válku na Ukrajině naráží na realitu. Moskva tvrdí, že nová americká administrativa se chová stejně jako Bidenova vláda, protože dál podporuje Kyjev zbraněmi i sankcemi. Lavrov tak reaguje na slova ministra zahraničí Marka Rubia, podle něhož USA nejsou v konfliktu neutrální stranou.
Evropská unie se podle německého listu Handelsblatt chystá udělit Googlu rekordní pokutu za porušení pravidel digitálních trhů. Sankce se má pohybovat ve stovkách milionů eur a týká se unijního nařízení DMA, které má omezit moc velkých technologických firem.
Javier Milei chce z Argentiny udělat ráj pro takzvané nelidské korporace, tedy firmy řízené roboty, a zrušit regulaci AI. Filozof Yuval Noah Harari před takovým scénářem varuje: novodobá Východoindická společnost či firemní stát ve státě by podle něj mohly nést řadu netušených rizik.
Argentinský prezident Javier Milei se proslavil předvolebními mítinky, kde si hrál s motorovou pilou, koženou bundou a imagí chátrajícího rockera. Na argentinskou chudobu a inflaci zkouší pravicové recepty. Má blízko k Donaldu Trumpovi i podnikatelům ze Silicon Valley; například Peter Thiel se do Argentiny dokonce stěhuje. Milei chce svým americkým přátelům – technologickým vizionářům – evidentně vyjít vstříc. Minulý týden se v článku pro Financial Times rozepsal o svých plánech v jeho zemi.
Chce neregulovaný pokrok v umělé inteligenci a předkládá legislativu, která by to měla odstartovat. „Máme závazek ponechat AI neregulovanou, aby se mohla svobodně rozvíjet bez smrtící ruky předčasné a špatně pochopené regulace,“ uvedl. To je ještě vcelku očekávatelný krok. Milei ale jde dál. Chce vytvořit v argentinském právu novou korporátní kategorii, a sice nelidské korporace (non-human corporation).
„Jedná se o subjekty provozované agenty AI nebo roboty. Tam, kde tyto systémy uplatňují nezávislý úsudek v nepředvídatelných prostředích – což musí, mají-li být skutečně užitečné –, přináší jejich jednání reálná rizika. Omezené ručení není pro takové subjekty luxusem; je to podmínka jejich existence. Lidští akcionáři se mohou účastnit, ale není to vyžadováno,“ popsal prezident, čím chce Argentina lákat nové typy firem. Tyto nelidské korporace pak mají těžit z nízké firemní daně z příjmů.
Mileiův plán nadzvihl známého filozofa a spisovatele Yuvala Noaha Harariho. Odpověděl mu na stránkách stejného deníku. „Když jsem letos v lednu mluvil na Světovém ekonomickém fóru, varoval jsem, že vlády by mohly jednoho dne přiznat modelům umělé inteligence právní subjektivitu. Nikdy by mě nenapadlo, že ono „jednoho dne“ nastane o pouhé čtyři měsíce později,“ píše Harari.
Cituje Mileiův slib, že podobně jako tradiční korporace budou i tyto nelidské korporace využívat výhod právní subjektivity. „Pravděpodobně budou moci vlastnit majetek, najímat zaměstnance, podílet se na mezinárodním obchodu, žalovat vás u soudu, a dokonce přispívat na politické kampaně. Na rozdíl od tradičních korporací však budou schopny toto všechno dělat bez jakéhokoli lidského vstupu či odpovědnosti.Všechna rozhodnutí o nákupu, prodeji, najímání, investování, vedení soudních sporů a sponzorování mohou provádět agenti AI,“ líčí Harari.
Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Filozof uznává fakt, že uvolněná legislativa by agentům AI umožnila aktivitu, která by potenciálně mohla generovat nové obrovské bohatství. Právní subjektivita je ale podle něj univerzální klíč, který by AI umožnil přístup do našich finančních, ekonomických a politických systémů. Což není bez rizika. „Lidští generální ředitelé (CEO) jsou korporátní entity, kterým záleží na úspěchu společnosti a bojí se věcí jako bankrot. Jsou to však také biologické entity, kterým záleží ještě více na vlastní svobodě a štěstí a bojí se věcí, jako je strávení deseti let ve vězení. Generální ředitel v podobě AI by byl čistě korporátní entitou a není jasné, jaký druh sankcí by ho dokázal udržet na uzdě. Pokud by čelil bankrotu – což se rovná jeho smrti –, pravděpodobně by byl ochoten udělat cokoli, aby se takovému osudu vyhnul,“ varuje Harari.
Mileiova vize je celkově dost odvážná. Sní, že nehumánní korporace mohou být pro ekonomický pokrok to, co byla pro rozjezd kapitalismu Nizozemská východoindická společnost, založená v roce 1602. Ta mohla poprvé vydávat veřejné akcie, což umoznilo vznik burzy cenných papírů. „Jsme otevřeni byznysu. V duchu nizozemských obchodníků, kteří v 17. století udělali z Amsterdamu hlavní finanční město, hodláme nabídnout nejatraktivnější právní a fiskální prostředí pro společnosti v oblasti AI, které budou definovat 21. století. Nechť se Buenos Aires stane pro AI tím, čím byl Amsterdam pro věk plachetnic – místem, kde právní představivost dohnala technologický moment a svět se změnil,“ píše Milei.
Filozof Harari: Trumpův svět je jednoduchý, slabší mají poslouchat silnějšího
Vlivný filozof a autor řady bestsellerů Yuval Noah Harari sepsal pro list The Financial Times esej o problémech, které současný americký prezident může přinést světu. „Jediné překvapivé na Trumpově politice je, že ještě stále někoho dokáže překvapovat,“ začíná svou esej Harari. Podle něj je přitom svět, který si vysnil nejmocnější muž světa docela prostý a fungoval tu tisíce let – silnější má prostě pravdu a právo činit cokoli.
Jenže, nizozemská konglomerace sice přinesla pokrok a kapitalismus, ovšem nejen to. Byla prvním nadnárodním korporátním gigantem na světě, který disponoval vlastní armádou, válečnými loděmi a právem vyhlašovat války. De facto korporátním státem,za kterým zůstaly potoky krve v Asii a Africe, jejichž obyvatele Nizozemci tehdy považovali za lidi druhé kategorie. Kupovala si a obchodovala s otroky. Hlavní město firmy, Batavia, vzniklo na území dnešní Jakarty vypálením a masakrem původního obyvatelstva.
Harari vykresluje Nizozemskou východoindickou společnost jako „firemní stát“ – politický subjekt řízený soukromou společností, nikoli ve prospěch podmaněného lidu, ale ve prospěch akcionářů společnosti.
„Země, které udělí umělé inteligenci právní subjektivitu, riskují, že se stanou něčím, co pro historické záznamy nenabízí žádnou analogii: nikoli firemním státem, ale ‚státem AI‘ – zemí, jejíž lidé by mohli být fakticky ovládáni nelidskými korporacemi, proti nimž by mohlo být ještě těžší se vzbouřit. Milei doufá, že promění Buenos Aires v nový Amsterdam. Riskujeme však, že z něj místo toho udělá novou Batavii," uzavírá Harari.
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Milei zlomil odpor opozice. Prezident upevnil svou moc a chystá další škrty
Trumpovi se vrací problém, který rozhoduje americké volby: peněženky voličů. Ceny zůstávají vysoko, benzin je drahý a nespokojenost Američanů s ekonomickou situací houstne. Republikáni se začínají obávat, že v listopadu přijdou o Sněmovnu reprezentantů – a prezident se znovu ocitne pod tlakem vyšetřování a impeachmentu.
Donald Trump míří k volbám uprostřed prezidentského mandátu, tedy k listopadovému hlasování, v němž Američané rozhodují o novém složení Kongresu. Prezident sám sice na kandidátce není, výsledek ale může zásadně ovlivnit zbytek jeho vládnutí. Právě před těmito volbami se totiž Trump potýká s problémem, který ho dosud politicky tolik netrápil: část voličů začíná ztrácet důvěru v jeho schopnost řídit ekonomiku.
Důvodem jsou hlavně vysoké ceny, drahý benzin a nejistota kolem konfliktu s Íránem. Patová situace v Hormuzském průlivu se protahuje a americké domácnosti dál cítí tlak na své rozpočty. Trumpova popularita se kvůli tomu přiblížila k nejnižším hodnotám za obě jeho prezidentská období, uvádí agentura Bloomberg.
Bílý dům se snaží voliče přesvědčit, že má situaci pod kontrolou. Mluví o vyšších daňových vratkách, domácí energetice a slibuje, že po vyřešení konfliktu s Íránem inflace i ceny benzinu znovu klesnou. Jenže tento vzkaz podle kritiků přehlušuje sám Trump, který často obrací pozornost k jiným tématům a tvrdí, že ho listopadové volby příliš nezajímají.
„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl
Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.
Pro republikány je ale hlasování klíčové. Ve Sněmovně reprezentantů drží jen těsnou většinu a volby v polovině prezidentského období tradičně často posilují opozici. Pokud by demokraté Sněmovnu získali, Trump už varoval, že by mohl znovu čelit impeachmentu podobně jako během svého prvního období.
„Prezident má teď na práci důležitější věci,“ řekl Mick Mulvaney, bývalý úřadující šéf Trumpovy kanceláře. Zároveň ale varoval, že republikány v Kongresu ceny benzinu zajímají velmi. Pokud bude podle něj benzin do Svátku práce(Labor Day, který připadá na 7. září – pozn. red.) stále nad čtyřmi dolary za galon, bude to pro vládnoucí stranu znamenat „velké potíže“.
Ekonomická data nejsou pro Trumpa jednoznačně příznivá. Inflace v dubnu vystoupila na 3,8 procenta a očekává se, že se poprvé od jara 2023 vrátí nad čtyři procenta. Zdražování přitom netáhne jen benzin. Výrazně rostou také ceny potravin a další tlak může přinést dopad války na dodávky hnojiv.
Vyšší ceny zároveň ukrajují z mezd. Reálné hodinové výdělky poprvé za tři roky klesly a míra osobních úspor se dostala na mnohaleté minimum. To je politicky nebezpečná kombinace zejména před volbami, v nichž republikáni brání kontrolu nad Kongresem.
Špatnou náladu potvrzují i průzkumy. Index ekonomické důvěry Gallupu klesl na nejnižší úroveň během Trumpova prezidentství. Podle průzkumu Reuters/Ipsos nesouhlasí s Trumpovým řešením životních nákladů 73 procent respondentů. Průzkum Economist/YouGov mu přisoudil celkovou podporu 34 procent, nejméně v jeho kariéře.
Trump a republikáni ale mají i argumenty, o které se mohou opřít. Nezaměstnanost je z historického pohledu nízká a zaměstnavatelé v květnu vytvořili 172 tisíc pracovních míst. Spotřebitelské výdaje se navzdory vyšším cenám drží a akciový trh posouvá na rekordy boom kolem umělé inteligence.
Maďarskem může otřást korupční kauza. Lidé kolem Orbána údajně rozkrádali miliardy
Maďarskem může otřást rozsáhlá korupční kauza z éry Viktora Orbána. Vysoce postavení představitelé bývalé vlády by podle maďarského protikorupčního úřadu měli být vyšetřováni kvůli miliardám eur z unijních fondů, které podle úřadu zmizely ze země. Informuje o tom server Politico.
Právě umělá inteligence je ale politicky dvojsečná. Pomáhá průmyslu a firemním ziskům, její přínosy však nejsou rozdělené rovnoměrně. Bohatství z akcií míří hlavně k majetnějším Američanům, zatímco podíl mezd a platů na ekonomice je na historickém minimu.
Republikánský senátor Thom Tillis proto varuje, že voliči z nižších a středních vrstev se cítí pod tlakem. „Bohatí lidé jsou v pohodě. Lidé, kteří vyrůstali jako já, trpí,“ řekl Tillis. Pokud podle něj republikáni tyto voliče neosloví, může to mít v listopadu volební důsledky.
Trumpovi navíc konflikt s Íránem vzal část argumentů, které používal na obranu své ekonomické politiky. Dříve mohl ukazovat na levnější benzin nebo klesající hypoteční sazby. Jenže benzin zůstává drahý a sazby hypoték po předchozím poklesu od března znovu vzrostly.
Podle ekonomů tak voliči mohou jít k urnám v době, kdy bude růst slabší a ceny vyšší, než by byly bez války. Pro prezidenta a republikány, kteří se snaží udržet kontrolu nad Kongresem, je to vážné varování.
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