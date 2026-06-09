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newstream.cz Politika EU přitvrzuje proti Rusku. Nové sankce míří na banky, rybolov i energetiku

EU přitvrzuje proti Rusku. Nové sankce míří na banky, rybolov i energetiku

VTB Bank
ČTK
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Evropská komise přitvrzuje vůči Rusku a navrhla už 21. balík sankcí. Míří na energetiku, obchod, ruské banky i stínovou flotilu.

Evropská komise navrhla nový, už 21. balík sankcí proti Rusku. Opatření míří na energetiku, obchod, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení západních sankcí. Návrh představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Tlak na desítky bank

Součástí balíku je mimo jiné zákaz dovozu ruských a běloruských ryb. Po jeho schválení by se měl sankční seznam rozšířit také o více než 30 ruských bank. Komise zároveň vůbec poprvé navrhuje zakázat vstup do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě.

Podle von der Leyenové mají sankční balíky zásadní význam, protože zvyšují tlak na Moskvu a dopadají na ruskou ekonomiku. „Inflace roste, zvyšují se i daně,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.

Nová omezení se znovu zaměřují také na ruské příjmy z ropy. Evropská komise chce rozšířit sankce proti takzvané stínové flotile, tedy zahraničním lodím přepravujícím ruské ropné produkty. Rusko díky nim obchází západní omezení a získává peníze na financování války proti Ukrajině. Na sankční seznam by mělo nově přibýt dalších 30 lodí, zatímco dosud jich je sankcionováno 632.

Konec tresky?

Dále mají být poprvé zavedena omezení dovozu některých ryb, jak z Ruska, tak z Běloruska. Mimo jiné by mohl být zcela zakázán dovoz tresky. Rozšíří se také vývozní omezení zboží a technologií používaných ruským vojenským průmyslem. „Zaměřujeme se například na další kovy a slitiny používané v leteckém a obranném sektoru,“ uvedla von der Leyenová.

Aby balík začal platit, musí jej jednomyslně schválit členské státy EU. Dosud poslední sankční balík Komise navrhla 6. února. Původně měl být schválen do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února, nakonec se tak ale stalo až po odvolání maďarské blokace na konci dubna.

Nikol Pašinjan
Aktualizováno

Putinův vliv v Arménii slábne. Volby vyhrál proevropský Pašinjan

Politika

Arménský premiér Nikol Pašinjan ustál parlamentní volby a potvrdil prozápadní kurz země. Jeho strana Občanská smlouva získala po sečtení hlasů ze všech volebních místností 49,8 procenta hlasů. Podle agentury AFP volby poznamenané hrozbami ze strany Ruska potvrdily, že Arménie se dál odklání od Moskvy směrem k Evropské unii.

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Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem

Evropa se staví za Zelenského. Chce přímý dialog s Putinem, Moskva schůzku odmítá

Politika

Británie, Francie a Německo podpořily návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog s Ruskem. Podle agentury AFP to uvedli lídři těchto zemí po jednání v Londýně.

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Perplexity se hlásí do AI závodu o miliardy z burzy

Aravind Srinivas, CEO Perplexity
Profimedia
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AI firmy se tlačí na Wall Street a Perplexity nechce zůstat stranou. Firma plánuje vstup na burzu v roce 2028. Její šéf Aravind Srinivas tvrdí, že plán platí bez ohledu na to, jak dopadnou očekávané burzovní debuty OpenAI a Anthropicu. „Rok 2028 pro nás zůstává ve hře,“ řekl CNBC.

Zatímco investoři vyhlížejí burzovní debuty SpaceX, OpenAI a Anthropicu, o místo ve frontě se hlásí i další jméno z umělé inteligence: Perplexity. Firma, která se snaží změnit způsob, jak lidé vyhledávají informace na internetu, chce na burzu v roce 2028.

Šéf Perplexity Aravind Srinivas v rozhovoru pro CNBC uvedl, že firma svůj plán nemění bez ohledu na to, jak dopadnou očekávaná IPO větších hráčů z oboru. I kdyby investoři u OpenAI nebo Anthropicu znejistěli, Perplexity chce mít vlastní burzovní příběh připravený.

„Bez ohledu na tyto dvě společnosti jsme plánovali něco na rok 2028, takže to stále platí,“ řekl Srinivas.

Jeho vyjádření přichází ve chvíli, kdy se z umělé inteligence stává nejen technologické, ale i burzovní téma roku. Anthropic už podal důvěrnou žádost o primární veřejnou nabídku akcií, OpenAI ho následovala. 

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Wall Street otestuje víru v umělou inteligenci. OpenAI nebude chybět

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Po Anthropicu se k burze chystá také OpenAI. Spolu se SpaceX tak vzniká trojice očekávaných technologických IPO, která prověří hlad investorů po akciích firem spojených s umělou inteligencí.

ČTK

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Do toho se chystá také mimořádně sledovaný burzovní debut SpaceX Elona Muska. Právě jeho přijetí investory může podle Srinivase naznačit, jak velkou chuť bude mít trh i na další technologické giganty. Připouští, že pokud by tyto obří nabídky investory zklamaly, dopad by pocítil celý sektor.

„Určitě si myslím, že pokud nedopadnou dobře, bude to mít vlnové efekty. To se nedá nijak přikrášlit,“ řekl Srinivas CNBC.

Naopak, pokud by trh dokázal absorbovat tak velkou nabídku, mohlo by to podle Srinivase posílit i důvěru v další obří IPO.

Hrozí materiální pokrok, ale regrese lidstva, varoval papež Lev

Hrozí materiální pokrok, ale regrese lidstva, varoval papež Lev

Leaders

Ve své první encyklice s názvem Magnifica Humanitas neboli Vznešené lidstvo Lev XIV. varoval před novou hrozbou pro lidstvo a práci, kterou představuje umělá inteligence. „AI se vyvíjí v intelektuálním prostředí, v němž jsou někteří lidé považováni za méně užitečné, méně žádoucí a méně hodnotné,“ varovala hlava církve.

tzv

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OpenAI a Anthropic pod lupou

OpenAI a Anthropic patří mezi takzvané frontier labs, tedy firmy vyvíjející nejpokročilejší modely umělé inteligence. 

Právě proto se kolem jejich ocenění vede ostrá debata. Na jedné straně stojí obrovská očekávání investorů. Na druhé straně rostou otázky, zda se miliardové výdaje na výpočetní infrastrukturu, datová centra a vývoj modelů dokážou proměnit v dlouhodobě ziskový byznys.

Srinivas je v tomto ohledu spíše optimistou. Podle něj si OpenAI i Anthropic vysoké valuace zaslouží, protože jsou technologicky na špičce.

Varuje ale, že trpělivost investorů nebude nekonečná. Pokud by se tempo inovací zastavilo, ocenění firem by se mohlo rychle dostat pod tlak.

„Když šest měsíců neuvidíte posun ve schopnostech modelu u jedné z těchto dvou firem, pak je to pro ně problém,“ řekl šéf Perplexity.

Malá, ale ambiciózní. Firma Perplexity chce koupit Chrome

Zprávy z firem

Společnost Perplexity AI, oceněná na „pouhých“ 18 miliard dolarů, nabídla Googlu 34,5 miliardy za jeho nejpoužívanější prohlížeč světa - Chrome. Odvážný tah přichází ve chvíli, kdy Google čelí tlaku na rozdělení firmy kvůli údajnému monopolu.

ČTK

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Firmy už nechtějí za AI utrácet naslepo

Vedle velkých IPO se mění i debata o tom, kolik má používání umělé inteligence vlastně stát. Firemní zákazníci začínají podrobněji řešit, které modely se jim vyplatí používat a kdy dává smysl sáhnout po levnější variantě.

Srinivas upozorňuje na trend, kterému se v americkém technologickém prostředí začalo říkat „tokenmaxxing“. Jde o situaci, kdy zaměstnanci výrazně navyšují používání AI nástrojů, aby působili produktivněji. Pro firmy to ale zároveň znamená vyšší účty za provoz modelů.

Podle šéfa Perplexity nebude budoucnost spočívat v tom, že firmy budou bez rozmyslu posílat každý úkol na nejdražší a nejvýkonnější model. Důležitější bude vybrat model, který je pro daný úkol nejlepší kombinací výkonu a ceny.

„Když open-source model zvládne práci v 90 procentech případů a je desetkrát až dvacetkrát levnější než frontier model, pravděpodobně bych použil ten,“ uvedl Srinivas.

To je také jádro byznysového příběhu Perplexity. Firma nestaví jen na jednom vlastním modelu, ale využívá modely od různých poskytovatelů. Její systém má podle zadání vyhodnotit, který model se pro konkrétní úkol hodí nejlépe, a zohlednit přitom i náklady.

Apple

Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Zprávy z firem

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

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Proč je to důležité pro investory

Pro investory je to podstatný rozdíl. OpenAI a Anthropic jsou sázkou na nejpokročilejší modely a rychlost vývoje. Perplexity se snaží prezentovat spíše jako praktická vrstva nad AI, která dokáže uživateli najít odpověď a zároveň hlídat, aby provoz nebyl zbytečně drahý.

Právě náklady se mohou stát jedním z klíčových témat celé další fáze AI boomu. V první vlně investoři odměňovali hlavně růst, technologický náskok a schopnost získat uživatele. Teď se stále častěji ptají, kolik bude provoz umělé inteligence stát a zda za něj firmy dokážou platit dlouhodobě.

Srinivas to shrnul tak, že budoucnost nejpokročilejší umělé inteligence zůstává velmi slibná, ale éra bezhlavého utrácení se podle něj může chýlit ke konci.

Perplexity sází na rok 2028

Perplexity už dříve uváděla, že na burzu nechce před rokem 2028. Nové vyjádření šéfa firmy ale působí jako konkrétnější závazek. Společnost se tak řadí do širší vlny AI firem, které se připravují na veřejný trh, ale zároveň nechtějí vstup uspěchat.

Do té doby bude rozhodující, zda se Perplexity podaří dál růst, udržet si pozici v AI vyhledávání a přesvědčit zákazníky, že dokáže přinášet hodnotu levněji než přímé používání nejdražších modelů.

Rok 2028 je v technologickém byznysu daleko. Jenže už letošní burzovní vlna může rozhodnout, v jaké atmosféře bude Perplexity jednou na Wall Street přicházet. Pokud uspějí SpaceX, Anthropic a OpenAI, může se otevřít prostor pro další AI jména. Pokud ne, trh začne od firem kolem umělé inteligence chtít mnohem víc než jen růstový příběh.

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OpenAI chce na burzu již v září. Za pár dní by AI startup měl spustit proces IPO

Trhy

Stanislav Šulc

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Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Rohan City
ČTK
ČTK
ČTK

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.

26 fotografií v galerii

Co se připravuje?

Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.

V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.

Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Petra Nehasilová

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První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.

Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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