EU přitvrzuje proti Rusku. Nové sankce míří na banky, rybolov i energetiku
Evropská komise přitvrzuje vůči Rusku a navrhla už 21. balík sankcí. Míří na energetiku, obchod, ruské banky i stínovou flotilu.
Evropská komise navrhla nový, už 21. balík sankcí proti Rusku. Opatření míří na energetiku, obchod, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu, kterou Moskva využívá k obcházení západních sankcí. Návrh představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Our sanctions are working.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 9, 2026
They are weakening the economic foundations of Russia’s war effort.
Today we double down.
With a 21st package.
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Tlak na desítky bank
Součástí balíku je mimo jiné zákaz dovozu ruských a běloruských ryb. Po jeho schválení by se měl sankční seznam rozšířit také o více než 30 ruských bank. Komise zároveň vůbec poprvé navrhuje zakázat vstup do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě.
Brick by brick, we are collapsing the foundations of Russia's war economy.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 9, 2026
Today, we are presenting our proposals for a 21st sanctions package against Russia.
This includes a temporary freeze of the Russian oil price cap and designations of institutions used by Moscow to…
Podle von der Leyenové mají sankční balíky zásadní význam, protože zvyšují tlak na Moskvu a dopadají na ruskou ekonomiku. „Inflace roste, zvyšují se i daně,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.
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Nová omezení se znovu zaměřují také na ruské příjmy z ropy. Evropská komise chce rozšířit sankce proti takzvané stínové flotile, tedy zahraničním lodím přepravujícím ruské ropné produkty. Rusko díky nim obchází západní omezení a získává peníze na financování války proti Ukrajině. Na sankční seznam by mělo nově přibýt dalších 30 lodí, zatímco dosud jich je sankcionováno 632.
Konec tresky?
Dále mají být poprvé zavedena omezení dovozu některých ryb, jak z Ruska, tak z Běloruska. Mimo jiné by mohl být zcela zakázán dovoz tresky. Rozšíří se také vývozní omezení zboží a technologií používaných ruským vojenským průmyslem. „Zaměřujeme se například na další kovy a slitiny používané v leteckém a obranném sektoru,“ uvedla von der Leyenová.
Aby balík začal platit, musí jej jednomyslně schválit členské státy EU. Dosud poslední sankční balík Komise navrhla 6. února. Původně měl být schválen do čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února, nakonec se tak ale stalo až po odvolání maďarské blokace na konci dubna.
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