Tragický pád vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou. Jeden člověk zemřel
Tragédie na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. V areálu letiště se po poledni zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, jeden člověk nehodu nepřežil. Záchranáři transportovali další zraněné do nemocnic v Brně a Jihlavě, armáda zatím bližší okolnosti pádu nezveřejnila.
Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se dnes po poledni zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. Jeden voják nehodu nepřežil, čtyři další byli zraněni, uvedla armáda na síti X.
Do Náměště zamířil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Armáda zároveň do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech vrtulníků systému H-1, tedy amerických strojů Venom a Viper.
Záchranáři podle mluvčího krajských záchranářů Petra Janáčka ošetřili celkem sedm lidí. Čtyři byli zraněni při pádu vrtulníku, další tři se nadýchali kouře.
„Z úcty k pozůstalým nebudeme v tuto chvíli zveřejňovat totožnost zesnulého vojáka ani žádné další osobní údaje,“ uvedla armáda. Dodala, že pozornost nyní věnuje také zraněným vojákům a jejich rodinám.
Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X uvedl, že ho zpráva o pádu armádního vrtulníku zasáhla. „Myslím na vojáky, kteří plnili své povinnosti. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Rodině a blízkým vojáka, který při této tragické nehodě přišel o život, vyjadřuji upřímnou soustrast. Čest jeho památce,“ napsal. Soustrast vyjádřili také ministr obrany Zůna a ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Záchranáři přepravili tři lidi se středně těžkými zraněními do nemocnic v Brně. Jednoho člověka s lehkým zraněním odvezli do nemocnice v Jihlavě. Další tři pacienti, kteří se nadýchali kouře, skončili v nemocnici v Třebíči. Po 14:00 mluvčí záchranářů uvedl, že zásah byl ukončen.
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Zranění jsou ve vážném stavu
Dva zranění jsou ve Fakultní nemocnici Brno v Bohunicích. „Oba jsou ve vážném stavu,“ řekla zástupkyně ředitele pro komunikaci nemocnice Lucie Jungwirthová. Mluvčí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Jiří Erlebach uvedl, že nemocnice přijala jednoho pacienta. Obě nemocnice odkázaly s dalšími informacemi na mluvčí generálního štábu.
Vrtulník se zřítil přímo v areálu letiště. Policie dostala oznámení o události ve 12:11, uvedla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Další informace policie neposkytla. Podle fotografa ČTK armáda před místem nehody rozmístila vojenská vozidla, aby na něj nebylo vidět. Do areálu odpoledne přiletěl také vrtulník; podle zpravodajky ČTK na místě není vyloučeno, že jím dorazil ministr Zůna.
Armáda uvedla, že bližší informace zveřejní, až to situace umožní. „Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ stojí v armádním prohlášení.
Na náměšťské základně armáda provozuje vrtulníky Mi-171Š, UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. Osm venomů a čtyři vipery koupilo Česko v roce 2019, poslední dva stroje dorazily do země předloni v červnu. Výcvik českého personálu na nových vrtulnících do loňska zajišťovali odborníci z USA, odkud stroje pocházejí. Smlouvu o pořízení venomů podepsal v prosinci 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).
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