EU přitvrzuje proti Rusku. Trestá stínovou flotilu, propagandu i Navalného pronásledovatele
EU rozšířila sankce proti Rusku o dalších 81 osob a subjektů. Nová opatření míří na vojensko-průmyslový komplex, stínovou flotilu, propagandisty i lidi spojené s pronásledováním Alexeje Navalného.
Evropská unie uvalila sankce na dalších 81 osob a subjektů v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a porušováním lidských práv v Rusku. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské státy. Omezující opatření schválili ministři zahraničí na svém jednání v Lucemburku. Česko na schůzce zastupoval ministr Petra Macinka.
„Dnes jsme schválili další balík sankcí, který má zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo válku. Tato opatření míří přímo na jádro ruského vojensko-průmyslového komplexu, na jeho stínovou flotilu a na sítě, které podporují hybridní útoky Moskvy proti Evropě,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. „Současně pokračují práce na širším, 21. balíku sankcí. Každé další opatření zužuje Rusku prostor k manévrování. A čísla hovoří jasně: západní sankce už Rusko podle odhadů stály jednu až 1,3 bilionu eur (zhruba 24 až 31 bilionů korun),“ dodala.
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Sankce na výrobce dronů
Na sankční seznamy EU bylo dnes přidáno celkem 34 osob a 47 subjektů. Část opatření se týká osob a subjektů, které podporují ruský vojenský a průmyslový komplex, rovněž i ve třetích zemích. Omezující opatření míří na několik výrobců a dodavatelů dronů a dalšího vojenského vybavení ruským ozbrojenými silám. Jsou mezi nimi i společnosti z Číny.
Russia increased attacks on Ukrainian civilians again last night and carried out strikes that damaged a UNESCO World Heritage site in Kyiv.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 15, 2026
These are war crimes, and Russia will have to answer for them.
In response, today we are adopting additional sanctions targeting Russia's… pic.twitter.com/cKR7U5A58v
Další sankce souvisejí s ruskými příjmy z ropy a s takzvanou stínovou flotilou. Tu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Rusko s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. „Dnešní balíček opatření zahrnuje zařazení dvou osob - Tahira Garajeva a Konstantina Rogače - a 24 subjektů souvisejících s přepravou a vývozem ropy nebo ropných produktů z Ruska, a to i prostřednictvím ruské stínové flotily,“ stojí v prohlášení Rady EU.
Rusko podle Sergeje Lavrova na Ukrajině neprohrává a Evropa si prý dělá iluze, pokud Moskvě klade ultimáta. Šéf ruské diplomacie zároveň uvedl, že Moskva podporuje Trumpovy návrhy na ukončení války.
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Politika
Rusko podle Sergeje Lavrova na Ukrajině neprohrává a Evropa si prý dělá iluze, pokud Moskvě klade ultimáta. Šéf ruské diplomacie zároveň uvedl, že Moskva podporuje Trumpovy návrhy na ukončení války.
Uvalení sankcí na Rogače, který zajišťoval pojištění tankerů zapojených do operací stínové flotily a podílel se tak na obcházení mezinárodních sankcí, byl podle informací český návrh. Česko ho tak nyní bude moci vymazat ze svého národního sankčního seznamu vzhledem k tomu, že byl přidán na celounijní.
V souvislosti s ruskými hybridními aktivitami vůči EU, jejím členským státům i třetím zemím přibylo na sankční seznam deset osob a jeden subjekt. Jde zejména o prominentní ruské šiřitele státní propagandy. Další sankce míří na osoby zapojené do pronásledování, otravy a smrti ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného.