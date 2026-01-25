Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Akciové trhy si v uplynulém týdnu prošly výraznou volatilitou. Investory znervózňovaly hrozby další eskalace obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, tentokrát vyvolané zájmem Donalda Trumpa o Grónsko. Na stole byla možnost evropských odvetných cel až za 93 miliard eur i americké zvýšení cel na evropské zboží – nejprve o 10 procent, později až o 25 procent. Index S&P 500 v reakci na to krátce zkorigoval k úrovni kolem 6 800 bodů, než se vrátil blíže k 6 900 bodům.

Situace se uklidnila poté, co Trump oznámil, že od hrozby cel ustupuje. Důvodem má být dosažení „rámce budoucí dohody“ se spojenci, o němž hovořil po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Konkrétní parametry dohody však zveřejněny nebyly a zůstává nejasné, co vlastně obsahuje – zvlášť když Dánsko už dříve možnost převodu Grónska do rukou USA odmítlo.

Potvrzení TACO scénáře?

Finanční trhy ale reagovaly pozitivně. Investoři zjevně vsadili na další potvrzení takzvaného scénáře TACO („Trump always chickens out“), tedy že americký prezident nakonec z vyhrocených obchodních konfliktů ustupuje.

Joachim Nagel

„Nesmíme být naivní.“ Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně

Money

Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.

nst

Přečíst článek

Pozornost trhů mezitím přitáhlo i Rusko. Prezident Vladimir Putin uvedl, že je připraven použít ruská aktiva zmrazená v USA na financování obnovy Ukrajiny po případném uzavření mírové dohody. Zároveň nabídl převod až jedné miliardy dolarů do Trumpovy „Rady míru“. Zbytek prostředků by měl sloužit k obnově válkou zničených oblastí. Podmínky i politický rámec takového kroku ale zůstávají otevřené.

Zároveň však ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zopakoval, že je nutné řešit takzvané „příčiny konfliktu“, což v praxi znamená tlak na zásadní ústupky vůči Moskvě. Rychlé dosažení míru proto považuji za velmi nepravděpodobné.

Zajímavá byla reakce zlata. Po těchto zprávách kov zkorigoval a odrazil se od úrovně kolem 4 900 dolarů za troyskou unci. Dlouhodobě zůstávám ke zlatu pozitivní, letošní růst je ale mimořádně prudký a nelze vyloučit výraznější korekci. Ostatně investor Mark Mobius na možnost poklesu v uplynulém týdnu upozornil. Na druhé straně analytici Goldman Sachs zvýšili letošní cílovou cenu zlata na 5 400 dolarů za unci.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

Bouře na domácí scéně

Domácí trh mezitím zažil doslova bouři. Po vyjádřeních ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k možnému výkupu akcií ČEZ se akcie největší české energetické společnosti prudce propadly. Kurz během několika dní klesl zhruba z 1 370 korun až k hranici 1 100 korun. Následná volatilita připravila firmu o zhruba 100 miliard korun tržní kapitalizace, tedy téměř 20 procent hodnoty.

Už před dvěma týdny jsem upozorňoval, že riziko korekce roste. Ocenění ČEZ se mi zdálo přepjaté a politická nejistota po volbách spíše narůstala. Další vývoj ukáže, jak silně budou politické zásahy do energetiky trhy ovlivňovat, investoři spoléhající na kroky vlády Andreje Babiše ale mohou být nemile překvapeni.

Akciím navíc nepomohly ani nové analytické odhady. Například UBS snížila cílovou cenu akcií ČEZ až k úrovni kolem 600 korun, což podtrhlo nervozitu trhu.

Související

Protesty proti Trumpovi

Karel Pučelík: Trump dělá Američany znovu chudými. Jak dlouho mu budou útok na jejich blahobyt trpět?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
Ženy investorky - ilustrační foto

Panika na trzích je největší od pandemie. A třetí nejvyšší v moderní historii

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Vzkaz Pentagonu Putinovi: Rusko nemá sílu ovládnout Evropu

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance. Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.

„Rusko není v pozici, aby si mohlo nárokovat nadvládu v Evropě,“ stojí v dokumentu. Ten poukazuje, že evropští členové NATO převyšují Rusko „v měřítku hospodářství, obyvatelstva a latentně i vojenské síly“. Strategie ukazuje graf, podle kterého hospodářství členů NATO bez Spojených států je 13krát větší než to ruské.

„Zvládnutelná hrozba“

Dokument poukazuje, že Rusko bude v budoucnosti „přetrvávající ale zvládnutelnou hrozbou pro východní členy NATO“. Válka na Ukrajině ukázala podle Pentagonu, že Rusko má schopnost vést douhou válku ve svém sousedství. Zároveň má i největší jaderný arzenál, který by dokázal ohrozit i Spojené státy.

Americký prezident Donald Trump

„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou

Politika

Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.

ČTK

Přečíst článek

„Ruská vojenská hrozba je primárně zaměřená na východ Evropy,“ uvádí Pentagon. „Naštěstí naši spojenci v NATO jsou výrazně silnější než Rusko,“ uvádí strategie. Ta poukazuje, že samotné hospodářství Německa je větší než to Ruské. „Naši spojenci v NATO jsou proto v silném postavení, aby byli primárně odpovědní za konvenční ochranu Evropy s kritickou ale omezenější podporu USA,“ uvádí dokument. Ten poukazuje na závazek států NATO z loňského roku navýšit výdaje na obranu až na 3,5 procenta HDP.

Podle Pentagonu evropské státy mají také hlavní odpovědnost za podporu ukrajinské obraně a za ukončení války na Ukrajině. „Zabezpečení a udržení míru vyžaduje vedení a závazek od našich spojenců v NATO,“ uvádí strategie.

Dokument vydaný Pentagonem vyzývá americké spojence v Evropě a Asii, aby převzali větší podíl za svou bezpečnost. Předchozí národní obranná strategie byla zveřejněna v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena a zaměřovala se především na Čínu jako na hlavní strategickou výzvu pro USA. Současná administrativa Donalda Trumpa vnímá jako svůj úkol obnovit americkou dominanci v západní hemisféře.

Joachim Nagel

„Nesmíme být naivní.“ Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně

Money

Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.

nst

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.

ČTK

Přečíst článek

Související

„Nesmíme být naivní.“ Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně

Joachim Nagel
ČTK
nst
nst

Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.

Čína podle Nagela zůstává pro evropské firmy významným exportním trhem a důležitým zdrojem spotřebního zboží, vlády však nesmějí být při ochraně strategických sektorů „naivní“. Zvláštní pozornost by měla směřovat například k automobilovému průmyslu. „Než se některé z našich klíčových odvětví stanou obětí agresivní průmyslové politiky, musíme je účinněji chránit,“ uvedl Nagel.

Jako příklad rostoucí zranitelnosti Evropy zmínil loňské omezení vývozu magnetů ze vzácných zemin z Číny, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů i obranný průmysl. Tento krok podle něj podtrhl závislost Evropy v prostředí zhoršující se geopolitické situace.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

„Trumpova obchodní opatření poškozují všechny“

Nagel se vyjádřil i k obchodní politice Spojených států. Hrozby prezidenta Donalda Trumpa zavést nová cla na evropské země, které byly později staženy, podle něj znovu ukázaly nutnost posílení ekonomických základů Evropy. Trumpova obchodní opatření podle Nagela poškozují všechny strany, největší dopad však mají na americké spotřebitele.

Dopady cel na německou ekonomiku zatím nelze přesně vyčíslit. Podle Nagela ale Německo není v tak špatné kondici, jak se často prezentuje. Upozornil, že některá hospodářská opatření potřebují čas, aby se jejich účinky plně projevily.

Pozitivně hodnotí také plány německé vlády na vyšší investice do infrastruktury a obrany, stejně jako snahy o omezení byrokracie a podporu digitalizace. Klíčové podle něj nyní bude jejich praktické provedení, podle kterého bude vláda hodnocena.

Americký prezident Donald Trump

Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.

ČTK

Přečíst článek

Krok zpět

Nagel označil rozhodnutí Evropského parlamentu pozdržet ratifikaci obchodní dohody se zeměmi Jižní Ameriky za krok zpět. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že dohoda Mercosur (jihoamerické obchodní uskupení sdružující mimo jiné Brazílii, Argentinu, Uruguay a Paraguay) bude nakonec schválena. Podle něj by přínos znamenalo už její částečné či prozatímní uplatnění, které by představovalo významný posun.

Na dotaz ohledně případné ambice stát se nástupcem Christine Lagardeové v čele ECB Nagel uvedl, že otázka nyní není aktuální. Zároveň dodal, že v zásadě by měli být kandidáty všichni členové Rady guvernérů ECB.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Prezident německé Bundesbanky Joachim Nagel

Eurozóna musí být při potírání inflace tvrdohlavá. Boj s inflací nekončí, varuje šéf Bundesbanky Nagel

Politika

ČTK

Přečíst článek
Šéf Bundesbanky: Inflace se bude ještě nějakou dobu držet vysoko. ECB musí přitvrdit

Šéf Bundesbanky: Inflace se bude ještě nějakou dobu držet vysoko. ECB musí přitvrdit

Money

vku

Přečíst článek
Doporučujeme