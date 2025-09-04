Důchody od ledna vzrostou o 668 korun, uvedl Jurečka
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.
Důchody vzrostly o 28 procent
„Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent," uvedl ministr. Nařízení o zvýšení důchodů musí ještě schválit vláda. Podle Jurečky by to mohla udělat v brzké době.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 900 invalidních a 67 200 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 063 korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.
Podle údajů ministerstva práce by lidé s důchodem 13 tisíc korun měli po lednové valorizaci dostávat o 464 korun víc. U penze 15 tisíc korun má přidání činit 516 korun. Důchodci a důchodkyně s penzí 17 tisíc korun si polepší o 620 korun a s penzí 19 tisíc korun o 620 korun. Pobíraných 23 tisíc korun se má zvednout o 724 korun a 25 tisíc korun pak o 776 korun. Lidem, kteří nastoupili do důchodu předčasně a ještě nemají řádný důchodový věk, se upraví od ledna jen solidární část penze o 240 korun.
Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má příští rok vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky a mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.
Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových důchodů se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.
