PŘEHLEDNĚ: Nezajímají vás pohádky? Streamovací služby už nabízejí nejlepší filmy roku
Konec roku tradičně přináší nejrůznější žebříčky. Relativní novinkou je, že velká část filmů, které patří do letošních výběrů, je již nyní legálně dostupných i českým divákům. Kde najdete případnou náhradu za pohádky, které dávají klasické televize? Zde je tip na pět plus jeden film, které si můžete pustit během svátků.
Hříšníci
Velmi netradiční a zároveň zcela mimořádný filmový zážitek nabízí snímek Hříšníci (v originále Sinners), který mísí hned několik žánrů a pro nějž platí, že čím méně o něm víte, tím více si ho užijete. Takže detaily zápletky tu nečekejte, spíše doporučení, že vedle samotného příběhu stojí za pozornost také práce s hudbou. Hříšníci patří k nejlépe hodnoceným filmům letošního roku a možná budou bojovat i o Oscary. Právem.
Kde film uvidíte: HBO Max
Sirat
Dunící techno, horko pouště, anarchie, beznaděj. Sirat patří k těm filmům, které jsou nejpůsobivější v kinech, protože u nich nejde o klasickou příběhovou linku, ale spíše o zážitek, vjemy, fyziologickou reakci těla na film. Nicméně s dnešními možnostmi domácího kina (zejména ve spojení s kvalitními sluchátky) je Sirat možné prožít i doma.
Kde film uvidíte: KVIFF TV
The Mastermind
Novinka jedné z nejvlivnějších filmařek současnosti Kelly Reichardt nabízí mix krimi, dramatu, ale i situační komiky to celé zabalené do krásného audiovizuálního hávu evokujícího filmařské postupy sedmdesátých let (a ty rozhodně stály za to!). V hlavní roli trochu bezradného otce od rodiny, který věnuje málo času hledání skutečné práce, a naopak spoustu času promýšlení dokonalé loupeže muzea, se objeví Josh O’Connor, který je právem jednou z největších hvězd současnosti.
Kde film uvidíte: Mubi
Leaders
Jedna bitva za druhou
A další hvězdy světového plátna se objevují v pravděpodobně nejlépe hodnoceném filmu letošního roku, který ovládl celou řadu prestižních výročních žebříčků a bude patřit také k hlavním favoritům Oscarů. Jedna bitva za druhou je novinkou scenáristy a režiséra Paula Thomase Andersona (Magnolia, Hříšné noci, Až na krev), parádně v ní hrají Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn a další hvězdy. Snímek má silný příběh, je neuvěřitelně intenzivně natočený, nabídne přinejmenším dvě automobilové honičky, které již vstoupily do dějin filmu, a ještě to má parádní soundtrack. Velký film, jak má být.
Kde film uvidíte: HBO Max
Na nože: Probuzení mrtvého muže
Třetí krimipříběh Benoîta Blanca v podání Daniela Craiga je zase trochu jiný než předchozí dvě pokračování mimořádně úspěšné série. Tentokrát jde o zločin, který „nelze spáchat“, proto je ideální, aby jej vyřešil právě Blanc. Pro příznivce „whodunitek“ povinnost, pro milovníky filmů, kde je potřeba sledovat každý detail, to je čistá radost.
Kde film uvidíte: Netflix
Bonus:
Ještě nejsem, kým chci být
Dokument o životě, fotografiích a éře, která je naštěstí již pryč, nabízí snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, který stojí na fotografiích a denících fotografky Libuše Jarcovjakové. Snímek sice měl premiéru již v roce 2024, ale největších poct se dočkal až letos, kdy získal Českého lva za dokument a střih a zároveň byl za Českou republiku vyslán do boje o Oscary (nakonec to nevyšlo).
Kde film uvidíte: Netflix
Enjoy
