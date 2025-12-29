Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita
Ještě na začátku tisíciletí byla káva v Česku především rutinou. Doma i v kanceláři vládl turek, v restauracích rychlé presso z automatu. Chuť se neřešila. Důležité bylo dát si kávu. Rychle. Pravidelně. Dnes je situace jiná. Ptáme se, odkud káva pochází, kdy byla pražená a jak byla připravená. Řešíme mlýnek, vodu i recept. A vedle espressa nebo filtru se v menu stále častěji objevuje matcha. Česká kávová kultura mezi lety 2000 a 2025 prošla zásadní proměnou, chuťovou, ekonomickou i kulturní.
Na přelomu tisíciletí nebyla káva gastronomickým tématem. Byla součástí každodenního rytmu. Zlom přišel ve chvíli, kdy se začala prodávat jako zážitek. Přinesly ho kavárenské řetězce, které do Česka přivezly nový způsob trávení času. Nešlo už jen o nápoj, ale o prostor, atmosféru a identitu.
Příchod Starbucks v roce 2008 a expanze dalších značek naučily Česko pít cappuccino, latté a kávu s sebou. Chuť se posunula, ale pořád šlo hlavně o mléčné nápoje a konzistentní produkt. O původu zrn nebo stylu pražení se zatím příliš nemluvilo.
Zlom jménem třetí vlna
Skutečná změna přišla s nástupem takzvané třetí vlny kávy. Ta obrátila pozornost zpět k samotnému základu – ke kávovníku. Káva přestala být anonymní surovinou a začala se vnímat jako zemědělský produkt s charakterem, původem a příběhem.
Do popředí se dostaly konkrétní farmy, odrůdy a způsoby zpracování. Pražírny začaly pracovat se světlejším pražením, které nechává vyniknout přirozené chutě. Baristé se soustředili na přesnost a konzistenci. Espresso i filtr se připravovaly s důrazem na detail. Zákazník už nekupoval jen kávu. Kupoval informaci.
Pražírny a kavárny, které změnily mapu
První roky třetí vlny byly o nadšení a edukaci. Vznikaly pražírny a kavárny, které učily hosty, že káva může chutnat ovocně, sladce nebo lehce kysele. Že to není chyba, ale styl. Praha se stala přirozeným centrem, postupně se ale výběrová káva začala prosazovat i v regionech.
Tahle změna by nebyla možná bez konkrétních adres a jmen. V Praze sehrály klíčovou roli podniky jako Doubleshot, La Boheme Café nebo EMA Espresso Bar, které nastavily standard práce s výběrovou kávou i baristickým řemeslem. Postupně se přidávaly další kavárny, které dokázaly spojit kvalitu s přístupností, například Dos Mundos nebo Candycane Coffee. Mimo Prahu se silná scéna vytvořila v Brně kolem Rebelbean a Industra Coffee, sever Čech zviditelnila pražírna Nordbeans.
Výběrová káva tak přestala být záležitostí jedné čtvrti a stala se celostátním fenoménem. Turek nezmizel. Jen ztratil výsadní postavení. Káva se poprvé začala pít vědomě a část zákazníků byla ochotná připlatit si za kvalitu, původ i práci baristy.
Když se výběrová káva stala normou
Po roce 2016 se výběrová káva posunula z okraje do hlavního proudu. Lepší technologie zlevnily a domácí příprava se zjednodušila. Filtr přestal být exotikou. Espresso z kvalitních zrn se stalo standardem i mimo úzký okruh specializovaných kaváren.
Změnily se i samotné podniky. Už nešlo jen o chuť v šálku, ale o celek. Design, udržitelnost, práci s komunitou i vlastní pražení. Káva se stala plnohodnotnou součástí městského životního stylu.
Typickým příkladem této vyzrálé fáze trhu je pražírna Coffeespot. Z regionální značky vyrostla v etablovaný podnik s celostátním dosahem. V roce 2025 navíc otevřela nové prostory v Hradčovicích u Uherského Brodu, kde propojuje pražírnu, kavárnu, prodejnu i výrobu čokolády. Výběrová káva tu už není nadšenecký projekt. Je to stabilní byznys.
Matcha jako nový hráč na scéně
Zatímco káva v posledních letech spíš dozrává, matcha rychle roste. Zelený čaj v prášku si našel cestu do kaváren jako alternativa ke kávě. Nabízí kofein bez prudkého nástupu, je spojovaný se zdravým životním stylem a vizuálně dobře funguje na sociálních sítích.
Pro kavárny má i praktickou výhodu. Matcha není sezónní, funguje teplá i studená a v některých podnicích už tvoří významnou část nápojových prodejů. Nejde o náhradu kávy, ale o rozšíření nabídky. Přesná čísla se liší, trend je ale zřejmý: matcha přestává být doplňkem a stává se plnohodnotnou součástí kavárenských menu.
