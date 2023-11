Eva Hlavsová: Ženy si musejí důchod odmakat, nehledě na pětistovku za vychované děti

Po valorizaci důchodů v červnu 2023 je průměrná výše důchodů 20 233 korun měsíčně. Dosáhly tak zhruba 50 procent průměrné mzdy. Díky letos zavedenému příspěvku 500 korun za každé vychované dítě (tzv. výchovnému) se změnil také rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen. Zatímco ženy v průměru dostávaly cca o 20 procent (v průměru o 2500 korun) méně než muži, díky výchovnému se rozdíl snížil na cca 13 procent. Kolik dětí to teda mám mít, abych si přišla na stejný důchod jako průměrný chlap?

Reklama

Tahle otázka asi napadne každého. Doufejme, že jen v nadsázce. Ano, mateřství a péče o děti stojí z valné části za rozdílem mezi příjmy mužů a žen a tudíž i důchodu. Podle nedávného výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR to může být i 30 procent.

To mimochodem plyne i z práce Claudie Goldin z Harvardovy univerzity, která před několika týdny obdržela Nobelovu cenu za ekonomii. Goldin sledovala dlouhá desetiletí vývoje pracovního trhu a ekonomiky v USA a došla k závěru, že, zjednodušeně řečeno, tzv. gender pay gap není dán přímou diskriminací, ale spíše odlišnými volbami v kariéře a osobním životě. Propast vytváří například právě výchova dětí. Pokud mají ženy stejné pracovní nasazení jako muži, dokážou si přijít na stejné ohodnocení jako muži.

Dalibor Martínek: Miliarda korun na výběh pro ledního medvěda? Symbol dekadence české společnosti Názory Pražská zoologická zahrada pobere 1,2 miliardy korun dotací z rozpočtu hlavního města Prahy na vytvoření nového výběhu pro ledního medvěda. Magistrát potvrdil podle médií navýšení dotace na výstavbu areálu pro ledního medvěda v pražské zoo o tři sta milionů korun z původních víc než osmi set milionů korun na 1,2 miliardy. Prý si to žádá nová dispozice. Dalibor Martínek Přečíst článek

Vůbec tím nechci tvrdit, že řešením propasti mezi výdělky či důchody žen a mužů je nemít děti. Vůbec ne - s manželem vychováváme hned čtyři potomky. Snažím se pouze sdělit, že pokud je někdo s dětmi dlouho doma a jeho či její kariéra je na druhé koleji, tak by se měl zamyslet, jak manko dožene.

Pětistovka rozdíl nesmaže

A pětistovka za vychované dítě rozhodně není krokem, který by rozdíl měl srovnat. I kdybyste proto měla oněch pět dětí, které se rovnají 2500 korun rozdílu mezi průměrným důchodem mužů a žen, tak nezapomeňte, že statistika praví: čím více dětí, tím méně času má matka na kariéru a to nižší bude mít výdělky v produktivním věku a pak také důchod. Výchovné a výše důchodu jsou do určité míry ve vzájemně se vylučujícím vztahu.

Tereza Zavadilová: Do důchodu později a s méně penězi? To se vládě zase povedlo Názory Vláda Petra Fialy má asi nejhorší marketéry na světě. Leda by cílem jejího konání v poslední době bylo získat v příštích parlamentních volbách co nejhorší možný výsledek. Nebo soutěží, kdo z ministrů umí lidi co nejvíce vystrašit? Zdravým rozumem se to totiž už jinak vysvětlit nedá. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Svým způsobem se tak s letos zavedeným výchovným pro ženy až tak nic moc nezměnilo - stále platí, že pokud se rozhodnou vychovat potomky, tak se musejí mnohem více snažit, aby se měly v důchodu stejně jako muži.

Domluvte se s partnerem na férovém přístupu k výchově co se peněz týče. Nabízí se, aby vám během prvních let mateřství přispíval také na váš důchod, a pomáhal tak snižovat propast, která mateřstvím vzniká. Hlavní ale je, abyste své úspory smysluplně zhodnocovaly, protože na stáří je vhodné investovat, ne šetřit. Na pětistovku od státu se rozhodně nespoléhejte. Tu budete mít na přilepšenou a rozhodně ne jako kompenzaci.

Autorka je spoluzakladatelka investiční platformy Fondee