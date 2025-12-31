PŘEHLEDNĚ: Začínají platit Fialovy zvýšené odvody pro živnostníky. Babiš je chce zrušit. Jaké další odvody porostou?
S novým rokem přichází celá řada změn zejména v daňové oblasti, ale také dalších povinnostech zeměstnavatelů či živnostníků. Které jsou ty nejdůležitější novinky, nabízí následující přehled.
Nový rok přinese zvýšení odvodů pro živnostníky. Vláda Andreje Babiše (ANO) nicméně slibuje, že růst záloh zruší, takže by osoby samostatně výdělečně činné mohly zpětně žádat o vrácení zaplacených peněz. K dalším významným daňovým změnám patří zrušení limitu 40 milionů korun pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílu ve firmách. Zavádí se také povinnost pro zaměstnavatele platit pracovníkům v rizikových profesích příspěvek na penzijní spoření.
Vyměřovací základ pro odvody živnostníků na sociální pojištění vzroste na 40 procent průměrné mzdy z letošních 35 procent. „Konkrétně OSVČ platící minimální zálohy budou od ledna 2026 hradit na odvodech sociálního a zdravotního v souhrnu o 1124 korun měsíčně více,“ uvedla vedoucí daňového oddělení BDO Petra Pospíšilová. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ovšem už oznámila, že vládní koalice bude chtít v lednu ve Sněmovně toto navýšení zrušit. Podle Pospíšilové by se poté mohly zaplacené peníze živnostníkům vrátit.
Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.
Tohle se může Donaldu Trumpovi vymstít. Americké burzy vynášejí hůř než zbytek světa, Praha je naopak v čele
Trhy
Akcie zahrnuté do indexu S&P 500 v letošním roce nabídly průměrný výnos 17,4 procenta. To je sice solidní, ale ve srovnání s dalšími světovými burzami jde o nejhorší výsledek od roku 2009. Naopak výrazně lépe se dařilo pražské burze.
Poroste paušální daň i limit pro dohodáře
Zvýšení vyměřovacího základu se promítne i v růstu paušální daně v prvním pásmu o 1268 korun na 9984 korun. Podle daňových poradců to může pro některé živnostníky znamenat, že se jim paušální režim už nevyplatí. „Hranice příjmů, pro které se paušál vyplatí, se posunula na zhruba 700 tisíc korun ročně. Pro některé podnikatele může být výhodnější vrátit se ke klasickému zdanění,“ upozornil zakladatel Bredford Consulting Jan Bonaventura. Daňoví poradci připomínají, že živnostníci v paušálním režimu nemohou uplatňovat žádné daňové slevy nebo zvýhodnění.
V příštím roce se zvýší limit pro osvobození příjmů od odvodů u dohod o provedení práce. „V roce 2026 se nebude z dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, když bude hrubá měsíční odměna 11 999 korun a méně,“ uvedla daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars Gabriela Invanco. Hranice se proti letošku zvýší o 500 korun.
Ruší se také roční limit 40 milionů korun pro osvobození příjmů z prodeje akcií a podílů ve firmách, pokud majitel držel akcie nejméně tři roky a podíly nejméně pět let. „To znamená, že při splnění zákonných podmínek bude celý zisk z prodeje osvobozený bez ohledu na jeho výši,“ uvedla Ivanco. „Limit 40 milionů korun však nadále zůstává zachován u kryptoaktiv,“ upozornila.
Rok 2026 může definitivně rozhodnout o osudu uhlí v Česku. Zatímco část uhelných zdrojů se blíží ke ztrátovosti, stát zvažuje jejich udržení v provozu kvůli bezpečnosti soustavy. Současně běží sázka na plyn, masivní investice do sítí a debata o zestátnění ČEZu. Vše s výraznými dopady na ceny energií i veřejné finance.
Jan Palaščák: Uhlí zuby nehty
Názory
Rok 2026 může definitivně rozhodnout o osudu uhlí v Česku. Zatímco část uhelných zdrojů se blíží ke ztrátovosti, stát zvažuje jejich udržení v provozu kvůli bezpečnosti soustavy. Současně běží sázka na plyn, masivní investice do sítí a debata o zestátnění ČEZu. Vše s výraznými dopady na ceny energií i veřejné finance.
Vzroste spotřební daň z tabáku a alkoholu
Nový rok přináší také povinnost zaměstnavatelů přispívat pracovníkům v rizikových profesích čtyři procenta z vyměřovacího základu na penzijní spoření. „Zaměstnanci v těchto profesích také nejčastěji odcházejí do předčasného důchodu. Právě povinné spoření v doplňkovém penzijním spoření jim přitom může v budoucnu umožnit spíše využít institut předdůchodu, který je finančně výhodnější,“ uvedla expertka PwC ČR na pracovní trh Andrea Linhartová Palánová.
Změny pro firmy přinese i novela zákona o účetnictví, která pro malé podniky do 50 zaměstnanců s ročním obratem do 240 milionů korun ruší povinnost auditu. Stejně tak malé skupiny účetních jednotek nebudou muset sestavovat konsolidované účetní závěry, upozornila Jana Skálová ze společnosti TPA. „I po zrušení povinnosti auditu pro malé účetní jednotky od 1. ledna 2026 lze očekávat, že řada odpovědných vlastníků společností bude tuto službu využívat dobrovolně,“ podotkla nicméně Skálová.
V příštím roce se také zvýší spotřební daně z tabákových výrobků a z alkoholu podle nastavení konsolidačního balíčku předchozí vlády Petra Fialy (ODS). U cigaret a doutníků spotřební daň vzroste o pět procent, u zahřívaného tabáku o 15 procent. Zvýší se také zdanění náplní do elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Spotřební daň z lihu vzroste o pět procent.
Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy
Leaders
Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Jedna z novinek české legislativy. Zdá se to být dobré nařízení. Ale, proč má stát určovat, co budou lidé dělat se svými psy? To nemají lidé dost rozumu, aby to nevěděli?
Dalibor Martínek: Komunismus nekončí, v Česku se rozrůstá. Přes zákaz komunismu
Názory
Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané, stanovuje novela zákona o ochraně zvířat proti týrání. Jedna z novinek české legislativy. Zdá se to být dobré nařízení. Ale, proč má stát určovat, co budou lidé dělat se svými psy? To nemají lidé dost rozumu, aby to nevěděli?