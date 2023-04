Netflix sbírá nové předplatitele jen pomalu. Růst táhnou hlavně Asiaté

Netflixu v prvním čtvrtletí přibylo 1,75 milionu předplatitelů, méně než se čekalo. Americká streamovací služba to uvedla v úterý po skončení obchodování na amerických burzách. Akcie společnosti po zveřejnění hospodářských výsledků oslabily o více než devět procent, posléze ale znovu oživily.

Analytici odhadovali, že si služby Netflixu předplatí dalších 2,06 milionu lidí. Před rokem touto dobou firma o 200 tisíc předplatitelů přišla, byl to první pokles předplatitelů za více než deset let, což srazilo cenu akcií podniku. Podle společnosti MoffettNathanson přidal Netflix v roce 2022 téměř devět milionů předplatitelů - o polovinu méně než 18 milionů získaných v předchozím roce. Velká většina nových zákazníků pochází z Asie.

Netflix zachraňují Asiaté

Netflix za tři měsíce do konce března zvýšil tržby meziročně o téměř čtyři procenta na 8,2 miliardy dolarů (175 miliard korun). Čistý zisk ale klesl o zhruba 18 procent na 1,3 miliardy dolarů.

Společnost v úterý také oznámila, že po zhruba 25 letech ukončí svou činnost v oblasti půjčování DVD. Jejich zasílání poštou bylo původním obchodním modelem firmy založené v roce 1997. Netflix konec zdůvodnil nízkým využíváním služby v čase streamování.

