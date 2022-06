Které země letos zvýšily základní sazby? Podívejte se na přehled

Česká národní banka v červnu zvýšila základní úrokovou sazbu o125 bazických bodů na sedm procent, což je nejvíce od roku 1999. Podobný způsob boje s rapidní inflací ve světě letos zvolily více než čtyři desítky zemí, z větších ekonomik nejvíce Rusko, Brazílie a právě Česko. Na konci června šokovalo experty Maďarsko, které nečekaně zvýšilo sazbu na nejvyšší úroveň v EU.

Dosud celkem 44 zemí zvýšilo úrokové sazby za posledních šest měsíců, protože centrální banky v Česku, ve Spojených státech, v Británii, Indii a dalších zemích zvyšují náklady na půjčky ve snaze omezit spotřebu obyvatel a nejrychlejší inflaci za desetiletí. A další země či Evropská centrální banka nepochybně udělají totéž, uvedl deník The New York Times.

K posledním zemím, které k nárůstu přistoupily, patří Maďarsko. Tamní centrální banka šokovala na konci června finanční trhy razantním zvýšením základní úrokové sazby o 1,85 procentního bodu na 7,75 procenta, Maďarsko tak nyní má nejvyšší základní sazbu v Evropské unii.

Sazby v červnu stouply i v Česku – 22. června bankovní rada zvedla základní sazbu o 125 bazických bodů na sedm procent. Reagovala tak na inflaci, která v květnu atakovala 16 procent. O den později pak Norská centrální banka překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,25 procenta. Jde o nejvýraznější zvýšení této sazby od roku 2002.

V polovině června to byly Spojené státy, kdy Federální rezervní systém (Fed) 15. června zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 bodu, tedy do pásma 1,50 až 1,75 procenta, což bylo již třetí letošní zvýšení a největší od roku 1994.

Jen několik hodin po kroku Fedu oznámily změny úrokové politiky Brazílie a Saúdská Arábie a další země. Ve středu 16. června zvýšila – poprvé po 15 letech – hlavní úrokovou sazbu švýcarská centrální banka, a to na minus 0,25 procenta z dosavadních minus 0,75 procenta.

Vyšší sazby jsou mocnými nástroji pro boj s rostoucími cenami – zdražují půjčování peněz, což tíží spotřebitelskou poptávku a expanzi podnikání, a naopak ochlazuje ekonomický růst a zpomaluje nárůst zaměstnanosti. To se může promítnout do slabšího růstu mezd pro domácnosti a menší finanční síly pro firmy, což nakonec povede ke snížení inflace.

Kvadratura kruhu

Je to choulostivý akt vyvažování, který vyvíjí tlak na tvůrce finančních politik, aby drželi ekonomiku na uzdě, aniž by došlo ke zpomalení růstu. Ekonomové a investoři to vidí jako stále skličující výzvu. Jak Světová banka, tak další instituce vydávají chmurné předpovědi – a obavy z hrozící recese narůstají.

„Trvalé inflační tlaky a zhoršující se očekávání nutí centrální banky, aby byly agresivnější,“ napsali v půli června ekonomové z Barclays. „Jak se finanční podmínky zhoršují a důvěra klesá, reálná ekonomika by mohla následovat," dodali.

Fed je připraven pokračovat ve zvyšování sazeb v letošním roce, pravděpodobně rychlým tempem. Evropská centrální banka signalizovala, že v červenci poprvé po 11 letech zvýší sazby. Bank of Canada může také příští měsíc oznámit velké zvýšení poté, co již zvýšila sazby před na začátku června.

Světový vzestup sazeb je velkým odklonem od politického přístupu po finanční krizi. Před koronavirem si ekonomové mysleli, že svět může uvíznout v pasti nízké sazby, nízké inflace a pomalého růstu – a mnoho světových ekonomik začalo tlačit sazby dolů, podotkl The New York Times.

Neblahé vyhlídky

Po vypuknutí pandemie však vládní stimulační výdajové balíčky, které měly tlumit ekonomický dopad, podnítily poptávku. Dodavatelské řetězce byly zmítány odstávkami továren, lodními problémy a nedostatkem pracovních sil. Společně tyto síly oživily dlouho spící cenové tlaky.

Inflace zatím nevykazuje žádné známky uvolňování. Americké spotřebitelské ceny ve zprávě z minulého týdne opět vzrostly, protože ceny plynu prudce vzrostly a různé zboží a služby prudce zdražily. Válka na Ukrajině by mohla i nadále tlačit nahoru ceny komodit, zatímco snahy o omezení koronaviru v Číně a stávky pracovníků v Jižní Koreji hrozí dalším přerušením výroby dílů.

Otázkou nyní je, zda bude globální ekonomika schopna odolat cyklu zvyšování sazeb, který se nepodobá žádnému, který v poslední době – a možná i kdy jindy – zažil. Výhled není slibný. „Válka na Ukrajině, blokády v Číně, narušení dodavatelského řetězce a riziko stagflace brzdí růst,“ uvedl ve zprávě z tohoto měsíce prezident Světové banky David Malpass. „Pro mnoho zemí bude těžké vyhnout se recesi," uvedl.

