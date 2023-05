AKTUALIZOVÁNO: ČNB trvá na svém. Úrokové sazby budou dál na sedmi procentech

Bankovní rada České národní banky (ČNB) i na dnešním jednání ponechala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Informovala o tom mluvčí ČNB Petra Krmelová. Na stejné úrovni je sazba od loňského června. Bankovní rada také rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Nezměnila se ani výše lombardní a diskontní sazby. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, je nadále šest procent.

Úprk z ČNB. Po jmenování Michla končí třetí vysoce postavená manažerka Zprávy z firem Ředitelka odboru měnové politiky a fiskálních analýz České národní banky (ČNB) Dana Hájková odchází z centrální banky. Rezignaci podle informací deníku Hospodářské noviny (HN) podala na konci minulého týdne, v bance zůstává do konce dubna. Podle mluvčí banky Petry Krmelové rezignovala Hájková z rodinných důvodů, podle zdrojů HN souvisí rezignace s napětím, které panuje mezi novým vedením a experty, kteří pro bankovní radu vytvářejí odborné podklady. ČTK Přečíst článek

Analytici považovali za nejpravděpodobnější, že rada ponechá sazby na sedmi procentech, o kterých rozhodla loni v červnu. Pokles sazeb trh neočekával, hovořila proti němu také poslední vyjádření členů bankovní rady.

Vhodný moment ČNB promeškala, míní analytik

„Ačkoliv podle nás dojde k naplnění proinflačních rizik, tak v další zvýšení úrokových sazeb nevěříme. Jde především o dvojciferný růst nominálních mezd, oživení spotřeby domácností a celé ekonomiky, stejně tak i pokračující expanzivní charakter fiskální politiky,“ uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.

Lukáš Kovanda: Koruna je opět při síle. I díky euroamerickým bankovním pádům Názory Koruna je opět plně při síle. Alespoň prozatím. Včera zpevnila vůči dolaru pod úroveň kursu 21,55, tedy na svoji vůbec nejsilnější úroveň od 22. února 2022. Česká měna je tak vůči té americké nejsilnější ještě od doby před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Sílí díky podpůrné rétorice České národní banky. A díky předpokladu světových trhů, že nedávné euroamerické bankovní pády a otřesy donutí centrální banky v čele s tou americkou ukončit utahování své měnové politiky dříve. Přičemž zároveň nebudou až tak závažné, aby vyvolaly hlubší recesi. Budou zkrátka „tak akorát“. Což je hodně optimistický, skoro až naivní, předpoklad. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„To jsou okolnosti, které centrální bankéři zmiňují, že by mohly být důvodem pro to, aby o dalším zvýšení sazeb uvažovali. S každým dalším měsícem stabilních úrokových sazeb hraje stále významnější roli i skutečnost, že bankovní rada již promeškala vhodný okamžik, kdy měla sazby dále zvýšit,“ dodal.

První snížení? Nejdříve v září

Úrokové sazby ČNB zůstanou podle Gürtlera na současné úrovni až do letošního září, kdy by mohlo dojít k jejich prvnímu snížení. „Naplnění proinflačních rizik pravděpodobně nepřinutí bankovní radu úrokové sazby dále zvýšit, ale povede k tomu, že sazby zůstanou vyšší po delší dobu. To je hlavní motto téměř všech vyjádření členů bankovní rady. Ve výsledku tak čekáme pouze pozvolné snižování úrokových sazeb,“ podotkl Gürtler.

Potíže amerických bank jsou pro Česko bouří ve sklenici vody, míní viceguvernér ČNB Frait Money Nervozita v českém finančním sektoru, kterou v březnu vyvolaly problémy některých bank v zahraničí, se ukázala být bouří ve sklenici vody. Na odborné konferenci Cesta českého bankovnictví to řekl viceguvernér České národní banky (ČNB) Jan Frait. Zdůraznil, že český bankovní sektor je zdravý, efektivní a moderní. ČTK Přečíst článek

Na konci roku by tak repo sazba měla podle něj činit 6,25 procenta, ke konci příštího roku by měla klesnout na 4,25 procenta a politicky neutrální hladinu tři procenta by měla dosáhnout až na konci roku 2025.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Češi znovu začali důvěřovat ekonomice. Překonali jsme recesi a vracíme se k růstu, míní analytici Money Dubnové zlepšení důvěry v ekonomiku naznačuje, že Česko překonalo recesi a vrací se k hospodářskému růst. Shodují se na tom analytici. Zároveň ale varují před tím, že hospodářské oživení může signalizovat i posílení inflačních tlaků. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se důvěra v ekonomiku v dubnu zvýšila u podnikatelů i spotřebitelů, celkový index důvěry meziměsíčně vzrostl o 3,3 bodu na 97,2 bodu. ČTK Přečíst článek