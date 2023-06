AKTUALIZOVÁNO: Fed nenašel odvahu pojedenácté v řadě zvýšit sazby. Možná za měsíc

Americký Federální rezervní systém (Fed) se rozhodl nezvýšit úrokové sazby a nechat je na dosavadní úrovni. Sazby přitom zvedl desetkrát v řadě. Fed ale naznačil, že se přiklání k jejich zvýšení příští měsíc, pokud se ekonomika a inflace více neochladí.

Fed ve svém prohlášení ve středu večer středoevropského času uvedl, že rozhodnutí zachovat referenční sazbu federálních fondů v rozmezí mezi pěti procenty a 5,25 procenta, což je 16leté maximum, může být krátkodobé, uvedl deník The Wall Street Journal.

Roli hrála výše inflace

Důležitou roli hrála informace o výši inflace v USA. Míra inflace ve Spojených státech v květnu klesla na čtyři procenta a je nejníže za více než dva roky. V úterý to oznámilo americké ministerstvo práce. Pokles je o trochu výraznější, než čekali analytici. V dubnu byla inflace na 4,9 procenta. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 procenta, což je rovněž lepší výsledek, než se čekalo.

Inflace v USA je tak nejníže od března 2021. Tehdy se začala zvyšovat jako v mnoha dalších zemích a do června loňského roku se dostala na 9,1 procenta. To byla nejvyšší hodnota za 41 let, respektive od listopadu 1981.

Finanční trhy na pokles inflace v úterý příliš nereagovaly, přestože se očekávalo, že právě inflace bude klíčovým faktorem před dnešním zasedáním americké centrální banky (Fed). Mezi analytiky převládal názor, že Fed udělá v nynějším cyklu zvyšování úrokových sazeb pauzu. Základní úrok v USA je od začátku května v pásmu 5,00 až 5,25 procenta, což je nejvíce za 16 let.

Ještě před měsícem se čekalo snižování sazeb

Rozhodnutí však nebylo tak jednoznačné, jak se mohlo zdát ještě před měsícem, uvedl obchodní ředitel pro ČR a SK společnosti Ebury Tomáš Kudla. "Zatímco na začátku května investoři předpokládali, že Fed už v červenci přistoupí ke snižování sazeb, dnes je téměř jisté, že ke snižování sazeb jen tak nedojde. Naopak je zde reálná možnost ještě jednoho zvýšení sazeb právě v červenci. A to přesto, že aktuální data z americké ekonomiky nejsou zcela jednoznačná," míní.

Fed tak nemá podle Kudly úplně jednoduchou situaci a nemá ani jednoznačnou shodu nad tím, jak se v ní zachovat. Jestřábí křídlo dlouhodobě poukazuje na nutnost dalšího zvýšení sazeb před tím, než se sazby definitivně stabilizují a než se začne uvažovat nad horizontem jejich snižování.

"Zatímco trh nyní očekává spíše to, že sazby se v červenci ještě jednou zvýší, analytici Ebury v tuto chvíli předpokládají, že úrokové sazby v USA zůstanou po zbytek roku spíše stabilní. Na začátku roku bychom se potom mohli dočkat jejich prvního snížení. Vše bude však záležet na dalším vývoji inflace i na výkonu americké ekonomiky," dodal.

