Fed podle očekávání zvýšil sazby o čtvrt bodu, jsou nejvyšší za šestnáct let

Americký Federální rezervní systém (Fed) schválil své desáté zvýšení úrokových sazeb za něco málo přes rok. V jednomyslném rozhodnutí, které trhy široce očekávaly, zvýšil Fed svou základní výpůjční sazbu o 0,25 procentního bodu. Zvýšení posouvá sazbu do cílového rozmezí 5 až 5,25 procenta, což je nejvíce od srpna 2007, uvedl server CNBC.

Reklama

Trhy se však více zaměřují na to, kam se Fed bude ubírat v dalším období, zejména kvůli obavám ze zpomalení hospodářského růstu a přetrvávající bankovní krize, která otřásla děním na Wall Street, uvedl CNBC. Centrální banka nyní naznačila, že by mohla se zvyšováním sazeb skončit.

Dluh USA nebezpečně kyne, může za to Fed. Nějaká forma „resetu“ je nevyhnutelná, říká Sorosův muž Money Celková výše dluhu USA zhruba 573krát převyšuje roční výkon české ekonomiky, varuje dlouholetý investiční stratég George Sorose. Bankovní krize v USA přitom prý teprve začíná, komentuje rostoucí zadlužení Spojených států i tamní bankovní krizi ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Rozhodnutí Fedu přichází v době ekonomické nestability USA a navzdory námitkám prominentních demokratických zákonodárců, kteří tento týden naléhali na Fed, aby zastavil zvyšování sazeb, které by podle nich mohlo způsobit recesi a nadměrnou ztrátu pracovních míst, podotkl server.

Inflace klesá, ale stále vysoko nad cílem

Trh práce sice zůstává silný od začátku růstu v březnu 2022, neboť míra nezaměstnanosti se v březnu letošního roku znovu snížila, a to na 3,5 procenta. Inflace – která v dubnu činila pět procent – je ale zároveň stále výrazně nad dvouprocentním cílem, který Fed a trhy považují za optimální.

Úřady zavřely First Republic. V USA končí za dva měsíce už třetí velká banka Money Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely finanční ústav First Republic Bank z Kalifornie, jeho novým vlastníkem bude největší americká banka JPMorgan Chase & Co, oznámila Federální společnost pro pojištění vkladů. ČTK Přečíst článek

Spolu s inflací se Fed musel při svém rozhodování vypořádat s otřesy v bankovním průmyslu, kdy byly uzavřeny tři středně velké banky – Silicon Valley Bank, Signature Bank a First Republic Bank.

Ačkoli představitelé centrální banky trvají na tom, že průmysl jako celek je stabilní, očekává se, že pravděpodobné další zpřísnění úvěrových podmínek a regulací v budoucnu dále zatíží hospodářský růst, který v prvním čtvrtletí činil pouze 1,1 procenta.

Šok pro Američany. Ekonomika ve čtvrtletí zabrzdila, jak nikdo nečekal Money Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 1,1 procenta. Je to nečekaně prudké zpomalení z 2,6 procenta ve čtvrtém kvartálu, uvedlo ve svém rychlém odhadu americké ministerstvo obchodu. Analytici očekávali, že největší ekonomika světa zpomalí růst pouze na dvě procenta. ČTK Přečíst článek